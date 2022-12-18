Đi làm về muộn, nhìn bánh kem bày sẵn trên bàn mà tôi rơi nước mắt, thương chồng cực khổ mà tôi vẫn chưa dám tiết lộ món tiền tỷ mình đang giữ

Vừa bước chân vào cửa, tôi nghẹn ngào vì cảnh tượng trước mắt, không biết nên làm thế nào cho tương lai.

Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ đến thành phố sinh sống và lập nghiệp. Chồng tôi buôn bán bánh mì ở trước cổng trường. Khi nào dọn hàng thì lại chạy xe ôm hoặc giao hàng kiếm thêm tiền. Tôi là công nhân, lương tháng phụ thuộc vào lượng hàng hóa làm được và việc tăng ca. Chúng tôi vẫn ở nhà thuê nên luôn khao khát có một căn hộ của chính mình. Dù cuộc sống không khá giả nhưng chồng tôi rất yêu thương, chăm sóc vợ. Vì tôi thường làm tăng ca, đến tối muộn mới về nên anh hay nấu thức ăn khuya rồi đợi vợ. Có đêm, tôi về nhà đã hơn 11 giờ khuya mà chồng vẫn thức để chờ tôi về ăn cơm cùng. Tình cảm vợ chồng hạnh phúc cũng là điều khiến tôi cảm thấy ấm lòng.

Tháng trước, bố mẹ gọi riêng tôi về quê và cho tôi 700 triệu. Ông bà bán mảnh đất ở quê nên quyết định cho tôi một nửa số tiền để xây nhà. Mọi người, kể cả hàng xóm đều khuyên tôi từ từ cho chồng biết về số tiền này. Phải có thời gian để thử thách và xem anh ấy có chung thủy không? Nghe lời mọi người, tôi không nói chồng nghe về số tiền trên mà đem gửi ngân hàng. Ảnh minh họa: Internet Hôm qua, tôi đi làm về muộn, lúc đó đã gần 11 giờ khuya. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã lặng người khi thấy cái bánh kem đặt trên bàn. Chồng và con tôi đang ngủ cũng vội bật dậy (hai cha con ngủ ngay trên tấm chiếu trải dưới nền nhà).

Chồng cười, bảo tôi nhanh thay quần áo rồi thổi nến. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi cũng quên mất sinh nhật của chính mình rồi. Thế mà chồng tôi vẫn nhớ và tổ chức sinh nhật cho vợ. Tôi tắm rửa xong, chồng và con trai đã hâm nóng thức ăn, bày biện ra bàn. Tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ và đầy hạnh phúc với cái bánh kem nhỏ, mâm cơm dù không thịnh soạn nhưng đều là những món tôi thích ăn nhất. Giờ tôi phân vân, có nên tiết lộ số tiền 700 triệu kia với chồng để cùng anh lên kế hoạch mua nhà không? Tôi nhẩm tính, vợ chồng tôi dành dụm mấy năm nay được 400 triệu, thêm 700 triệu bố mẹ cho nữa thì chỉ hơn 1 tỷ. Với số tiền trên thì chỉ mua được đất ở quê thôi chứ mua nhà ở thành phố thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Tiết kiệm thêm một thời gian nữa thì sẽ dư dả hơn. Nhưng tôi sợ không cho chồng biết mà một ngày nào đó anh phát hiện ra, anh sẽ cho rằng tôi giấu làm quỹ đen và cảm thấy mất niềm tin vào vợ, như thế thì cuộc sống hạnh phúc như bây giờ sẽ bị lung lay. Tôi phải làm sao đây?

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