Thời gian vợ chồng cô chuẩn bị ăn hỏi mới đến khổ với mẹ chồng. Riêng chỉ có chuyện dẫn lễ xuống nhà gái mà bà ngồi xem sách đến 1 tuần mới chốt được. Rồi chụp ảnh cưới, trang trí phòng tân hôn đều phải theo sắp đặt của cụ hết.

Vợ chồng Hoa cưới nhau tính tới nay cũng được gần 1 năm, cuộc sống hôn nhân khá thuận hòa hạnh phúc. Hùng - chồng cô là người sống có trách nhiệm. Mẹ chồng cô tuy tính thẳng thắn nhưng tình cảm, quan tâm con dâu, mỗi tội bà hơi đồng bóng, mê tín quá đà. Thế nên ngay đêm tân hôn, Hoa với Hùng mới được phen hú hồn hú vía với mẹ anh. Hoa kể, mấy lần theo Hùng về nhà chơi, cô đã biết mẹ anh hơi mê tín. Hôm đầu gặp mặt bà đã hỏi cô tuổi gì, rồi lấy ngay sách vở ra bấm xem có hợp hay không. Ngồi đeo kính lẩm nhẩm một lúc, bà mới ngẩng lên vui vẻ bảo Hoa: "May quá, tuổi hai đứa rất hợp, lấy nhau sau này vừa mạnh kinh tế, lại đông con".

Ảnh minh họa: Internet Cũng chẳng biết có phải vì thấy Hoa hợp tuổi với Hùng nên những ngày sau mẹ anh mới quý mến mà ra sức tác hợp, thúc giục hai người làm đám cưới không. Song Hoa bảo, thời gian vợ chồng cô chuẩn bị ăn hỏi mới đến khổ với bà. Riêng chỉ có chuyện dẫn lễ xuống nhà gái mà bà ngồi xem sách đến 1 tuần mới chốt được. Rồi chụp ảnh cưới, trang trí phòng tân hôn đều phải theo sắp đặt của cụ hết. Lắm lúc Hùng còn cáu, bảo thôi cứ phiên phiến cho nhanh mà lập tức bị bà quát. Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ, mẹ Hùng tỏ ra hài lòng lắm. Thấy khách khứa về hết rồi, bà liền giục con trai dẫn vợ về phòng tân hôn sớm. Việc còn lại bà nhận làm hết. Ban đầu Hoa cũng ngại, nhưng mẹ chồng cứ giục nên cô đành đi lên theo chồng. Thế nhưng màn tân hôn vừa mới "khai tiệc", cả hai vợ chồng đã giật bắn người với tiếng gọi hoảng hốt của mẹ Hùng: "Chết,… sai hướng rồi,… hai đứa mở cửa ngay để mẹ vào tí".

Không biết có chuyện gì, vợ chồng Hoa vội vàng ra mở cửa. Nhìn thấy hai con, bà cuống cuồng bảo: "Chết, giờ mẹ mới nhớ ra chưa bảo hai đứa kê lại hướng giường. Mẹ mới đọc cuốn sách phong thủy, thấy tuổi hai đứa kê giường theo hướng kia là không được. Tại từ qua tới giờ nhiều việc quá nên mẹ quên béng đi mất. Nào, hai đứa đẩy dịch giường ra gần chỗ bàn trang điểm của cái Hoa cho mẹ". Ảnh minh họa: Internet Miệng nói, chân bà đã vào tới giường hì hục đẩy. Hùng nhìn thế nhăn mặt: "Mẹ mê tín vừa phải thôi chứ. Ai lại đang đêm tân hôn của tụi con mẹ lại lao vào bắt kê lại giường như thế". Nói mẹ không được, Hùng với Hoa đành phải vào làm cùng bà. Mất nửa tiếng xoay xở mệt bở hơi tai mới chỉnh được đúng theo hướng "sách bảo". Mẹ Hùng đắc ý về phòng, trước khi ra khỏi cửa bà còn ngoái lại nháy mắt: "Đấy, giờ cứ động phòng thoải mái đi, cố gắng để cuối năm mẹ có cháu bế nhé". Bà mỉm cười đắc ý về phòng, chẳng nhận ra con dâu con trai đang nghệt mặt vì mệt. Hoa kể, đêm ấy hai vợ chồng mệt quá chẳng còn hứng mà tân hôn. Ngán ngẩm vợ chồng về giường ôm nhau ngủ tới sáng. Đến giờ cũng gần 2 năm trôi qua, mỗi khi nhắc lại chuyện tân hôn, Hoa vẫn phì cười bảo đúng là trần đời cô chưa gặp ai bá đạo như mẹ chồng cô.

Mỗi lần 'dâu hụt' sang chơi, mẹ chồng bắt tôi phải tận tay rót nước, mời hoa quả nhưng choáng váng nhất là lúc bà cầu xin tôi làm một việc khó tin cho ả ta Tôi tiết kiệm tiền để sau này có thể mua nhà ở riêng, chăm lo cho các con ăn học… Đến nay, tôi cũng đã có hơn 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Mẹ chồng tôi biết được nên nhăm nhe muốn quản lý số tiền này.

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