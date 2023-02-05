Đêm tân hôn, tôi nuốt nước mắt trả lại váy cô dâu sang phòng ngủ với mẹ chồng, nhường lại chồng cho chị dâu

Tâm sự 05/02/2023 05:29

Đêm nay là đêm tân hôn của tôi với chồng và kia là phòng tân hôn mà, sao tôi lại không được ngủ ở đó mà lại phải ngủ với mẹ chồng.

Tôi và chồng tiến tới hôn nhân khá nhanh khi mới chỉ quen và yêu nhau tròn 4 tháng. Lúc đó n hà anh lấy lí do tuổi anh đã nhiều, và sắp tới thì anh sẽ ra nước ngoài làm việc trong một thời gian dài, nếu không cưới ngay thì chắc chắn sẽ khó lấy được nhau. Anh nói sau khi cưới sẽ đưa luôn tôi ra nước ngoài sống cùng anh, vì với công việc bên đó anh thừa sức nuôi được tôi.

Gia đình anh có 2 anh em trai và anh trai của anh hiện cũng đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, có lẽ cũng sắp về nước. Chị dâu anh hiện vẫn ở nhà với bố mẹ chồng và anh chị ấy chưa có con.

Thấy gia đình anh giàu có tử tế, anh lại là người có học thức nên bố mẹ cũng tác động để tôi ưng thuận làm đám cưới. Nghĩ phận mình cũng chẳng có gì nổi bật mà lại được một người đàn ông như thế yêu thương nên cuối cùng tôi cũng quyết định chọn anh làm người để dựa vào suốt cuộc đời này.

Ngay khi tôi gật đầu, gia đình nhà anh nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để làm đám cưới cho kịp. Theo đúng lịch thì đám cưới diễn ra hôm trước thì ngày hôm sau chúng tôi sẽ bay, anh cũng đã chuẩn bị mọi giấy tờ cho tôi và đặt vé máy bay rồi.

Hôn lễ diễn ra hoành tráng trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên. Ai cũng bảo số tôi may mắn khi lấy được một người chồng giỏi giang. Lấy chồng cái là ra nước ngoài sống ngay, bao người mơ ước mà không được.

Tôi vẫn tưởng rằng cuộc đời đã quá ưu ái cho mình nhưng đến đêm tân hôn mọi chuyện mới vỡ lẽ. Cả gia đình nhà chồng đã khiến tôi ngã quỵ trước sự thật ấy. Lúc tàn tiệc, chiếc váy cưới còn nguyên trên người tôi định đi lên phòng tân hôn của mình thay váy thì mẹ chồng liền ngăn tôi lại: “Đêm nay con không phải ngủ trong phòng này mà sang phòng mẹ ngủ với mẹ”.

Đêm tân hôn, tôi nuốt nước mắt trả lại váy cô dâu sang phòng ngủ với mẹ chồng, nhường lại chồng cho chị dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đêm nay là đêm tân hôn của tôi với chồng và kia là phòng tân hôn mà, sao tôi lại không được ngủ ở đó mà lại phải ngủ với mẹ chồng.

“Con à, mẹ xin lỗi. Chỉ cần con chấp nhận chuyện này và đừng nói với anh thì mẹ hứa từ giờ về sau con sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên thằng Khánh ở nước ngoài. Thằng Đại anh thằng Khánh đã mất ở bên kia rồi vì bệnh, gia đình ta giấu không cho ai biết. Nhưng cả nhà ta thương cái Mi (chị dâu của chồng tôi) lắm, nó làm dâu nhà này 3 năm nay, ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng số nó lại bất hạnh như thế.

 

Nó muốn ở đây suốt đời để chăm sóc bố mẹ, nhưng tội cho nó lắm không có đứa con thì về già sẽ khổ. Vì vậy trước khi con và thằng Khánh bay, đêm nay con hãy để cho thằng Khánh ngủ một đêm với chị dâu nó con nhé”.

Tôi không nói được lời nào, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lúc ấy tôi vẫn không tin là chồng tôi đồng ý chuyện đó mà nghĩ là mẹ chồng ép mình. Tôi định đi tìm chồng để hỏi thì đúng lúc anh bước lên. Nhìn thấy thái độ của tôi có lẽ anh đã hiểu ra chuyện, anh ôm lấy tôi rồi nói: “Em chịu thiệt một chút nhé, rồi vợ chồng mình sẽ hạnh phúc bên kia”.

Đêm tân hôn, tôi nuốt nước mắt trả lại váy cô dâu sang phòng ngủ với mẹ chồng, nhường lại chồng cho chị dâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao lại có chuyện ngược đời và loạn luân như thế được. Thì ra đây mới là lí do họ cưới gấp tôi về chỉ là để che đậy cho màn kịch của gia đình họ. Tôi bị đưa vào thế đã rồi lùi không được tiến không xong.

Tôi ôm mặt khóc nức nở, chưa kịp được hưởng hạnh phúc trong nhà chồng giàu sang tôi đã bị nếm cay đắng cùng cực thế nào. Tôi bảo mẹ chồng để tôi vào phòng thay váy đã và bà đồng ý.

Đêm ấy tôi ngủ cùng với mẹ chồng, nhưng nửa đêm tôi lẻn dậy, đặt chiếc váy cưới lại trước cửa phòng tân hôn mà chồng đang ngủ cùng chị dâu của anh rồi gạt nước mắt bước ra khỏi nhà chồng từ biệt cái cuộc sống giàu sang phú quý mà chỉ mấy tiếng nữa thôi tôi sẽ được hưởng.

Mừng rớt nước mắt vì vợ hạ sinh quý tử, định bế con lên cưng nựng thì cô ấy bỗng buột miệng nói 1 câu khiến tôi điếng người

Mừng rớt nước mắt vì vợ hạ sinh quý tử, định bế con lên cưng nựng thì cô ấy bỗng buột miệng nói 1 câu khiến tôi điếng người

Khi chúng tôi làm đám cưới thì vợ đã mang thai 2 tháng. Tậu trâu được cả nghé khiến bố mẹ tôi mừng rỡ lắm. Tôi thì khỏi nói, vợ muốn gì tôi cũng chiều theo.

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