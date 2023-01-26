Đêm tân hôn tôi chủ động làm 'gái hư' để chồng thích, ai ngờ vừa được 5 phút đã bị anh đuổi xuống giường vì nguyên nhân này

Tâm sự 26/01/2023 07:36

Sốc trước phản ứng của chồng, anh hiểu lầm tôi chứ tôi đã làm chuyện này bao giờ đâu, đây là đêm đầu tiên của tôi mà.

Chồng tôi là mối tình đầu của tôi, trước tôi anh đã yêu 3 người nhưng không thành. 29 tuổi tôi mới yêu, chính thức có bạn trai tôi cũng hơi ngại vì giờ đã có tuổi. Trước tôi cứ lao đầu vào học, không yêu đương, kén chọn nên ế tận đến bây giờ. Chúng tôi yêu được hơn một năm thì cưới. Dù cả hai đã có tuổi nhưng chúng tôi không vội, không đòi hỏi chuyện tế nhị trước hôn nhân. Anh luôn tôn trọng tôi, tôi biết điều đó mà cảm kích anh hơn. Lấy chồng khi hội bạn đã con cái đề huề hết cả, tôi là người chốt sổ và cả đám mừng thay cho tôi. Trước ngày cưới tôi có tổ chức tiệc chia tay đời độc thân và nằm tâm sự với tụi nó cả đêm.

Mấy đứa đã có gia đình rồi nhiệt tình chia sẻ bí kíp mê hoặc chồng, chuyện chăn gối như thế nào để chồng thích. Vì không có kinh nghiệm yêu đương, nên tôi cứ chăm chú nghe và ghi nhớ trong đầu. Tôi tự nhủ sẽ dành mọi bí quyết hội bạn truyền thụ áp dụng vào đêm tân hôn của mình xem sao.

Đêm động phòng, tôi mặc gợi cảm tắt điện đi ngủ. Thay vì để chồng chủ động, tôi lại chủ động trước và làm "gái hư" theo đúng cách bọn bạn chỉ bảo. Lúc đầu chồng ngớ người vì bất ngờ khi thấy tôi thay đổi 180 độ, từ cô gái ngoan, nhút nhát, e thẹn giờ lại táo bạo thế này. Cố gắng làm chồng vui, ai ngờ chưa được 5 phút chồng đã đuổi tôi xuống giường rồi quát:

"Cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Sành sỏi chuyện giường chiếu như cô chắc ăn nằm chán với trai rồi nhỉ? Tưởng ngoan hiền hóa ra chẳng khác gì mấy cô đứng đường ăn tiền ngoài kia. Tôi ngu mới cưới cô. Cút xuống giường ngay!".

Đêm tân hôn tôi chủ động làm 'gái hư' để chồng thích, ai ngờ vừa được 5 phút đã bị anh đuổi xuống giường vì nguyên nhân này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sốc trước phản ứng của chồng, anh hiểu lầm tôi chứ tôi đã làm chuyện này bao giờ đâu, đây là đêm đầu tiên của tôi mà. Tôi cố giải thích, khai hết tất cả rằng đây chỉ là chiêu tôi học từ tụi bạn để giúp đêm tân hôn thêm thú vị, mặn nồng nhưng chồng không tin. Anh nói không chấp nhận loại vợ hư hỏng như thế này. Anh ghê tởm khi thấy tôi chủ động, quyến rũ chồng. 

Bị chồng xúc phạm, miệt thị, tôi đau đớn, nhục nhã lắm vì mất hết danh dự nhưng vẫn cố van xin anh tha thứ. Nhưng tất cả đều là vô nghĩa bởi chồng tôi không tin, anh là kiểu người gia trưởng, trọng trinh tiết dù đã là thời nào rồi. Bị chồng trả về nhà ngoại ngay trong đêm tân hôn bố mẹ tôi nhục nhã, xấu hổ vì con vô cùng mà cứ chỉ trích tôi. Bố mẹ tin những điều chồng nói mà đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Chia sẻ mọi chuyện với hội bạn, chúng nó xin lỗi tôi, giải thích với chồng tôi nhưng anh vẫn không tin. Anh mặc định rằng chỉ có gái hư, qua tay nhiều người đàn ông rồi mới thế. Tôi dường như bất lực với chuyện này, còn nước cuối cùng xin anh đi viện với tôi khám xem tôi còn là con gái không thì anh gạt phăng: "Cô mất rồi vá lại thì chẳng còn. Tôi không tin cô". Làm hết nước hết cái chồng cũng không tin, tôi mệt mỏi và hối hận vì đã nghe tụi bạn vô cùng. Theo mọi người tôi nên làm gì để níu kéo anh, giữ cuộc hôn nhân này đây? 

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