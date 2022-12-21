Sau nhiều nỗ lực dung hòa, cuối cùng khâu chuẩn bị cho đám cưới của Thủy và Long cũng hoàn tất.

Tôi và chồng có thời gian yêu nhau không dài, gần 1 năm, tuy nhiên cũng chẳng phải quá ngắn. Thời gian quen nhau, thấy anh là người biết tiết kiệm, tính toán chi tiêu, tôi rất mừng. Tôi cũng đi làm độc lập kinh tế nên giữa chúng tôi không xảy ra va chạm, mâu thuẫn gì về tiền bạc", Thủy nói. Mọi chuyện thuận lợi cho đến khi bàn chuyện cưới hỏi, số tiền thách cưới mà bố Thủy đưa ra là 30 triệu khiến Long bất mãn. Thủy cũng giải thích rõ với anh, đúng là bố cô thích sĩ diện, muốn đẹp mặt với mọi người, ông có tuổi nên vẫn giữ quan niệm khá cổ hủ. Song ông bà sẽ dùng tiền đó mua vàng cho cô, cuối cùng tiền vẫn về tay vợ chồng cô không đi đâu mất.

Nghe Thủy nói vậy Long mới đồng ý. Chi phí cho đám cưới Thủy cũng góp với chồng, hai người tự đứng ra tổ chức từ đầu đến cuối, không nhờ vả bố mẹ hai bên. Cũng từ đây Thủy mới nhận ra Long là người chi li, tính toán về tiền bạc, anh mặc cả gói chụp album ảnh cưới đến mức thợ ảnh phải từ chối phục vụ. Khi Thủy khuyên chồng sắp cưới rằng mức giá như vậy là hợp lý, Long lập tức mắng cô không biết tiết kiệm, chỉ giỏi vung tiền. Ảnh minh họa: Internet Sau nhiều nỗ lực dung hòa, cuối cùng khâu chuẩn bị cho đám cưới của Thủy và Long cũng hoàn tất. Kết thúc tiệc cưới, vừa bước vào phòng tân hôn Long lập tức bảo vợ tháo vàng ra trả anh, chính là số vàng được quy đổi từ tiền dẫn cưới Long mang đến nhà vợ. Thủy đưa hết cho chồng kiểm kê, đếm vàng xong Long tái mặt quát lớn: "Bố mẹ cô ăn bớt tiền rồi!".

Hóa ra bố mẹ Thủy chỉ mua 5 chỉ vàng trả con rể, quy ra chưa được 30 triệu. Thủy thấy vậy liền giải thích ông bà làm vậy cho tròn, bởi vì bố mẹ có tặng riêng cô 5 chỉ vàng làm của hồi môn nữa, tổng cộng là 1 cây. Long không chấp nhận câu trả lời của vợ, theo anh thì vàng hồi môn của Thủy là khoản riêng, tiền trả anh là khoản riêng, bố mẹ Thủy mua 5 chỉ vàng rõ ràng đã "ăn bớt" mấy triệu của con rể. Ảnh minh họa: Internet Hôn nhân chưa được 1 ngày nhưng tất cả bản chất xấu xí trong con người Long đều bộc lộ hoàn toàn trước mắt vợ. Cả đêm ấy Thủy không ngủ, sáng ra cô quyết định làm đơn ly hôn khi mới cưới được vỏn vẹn 1 ngày. "Tôi đã sai lầm khi không tìm hiểu kỹ lưỡng đối phương, thậm chí là không quyết đoán dừng lại khi phát hiện dấu hiệu sớm từ lúc chuẩn bị đám cưới. Tôi quyết định phải sửa sai dù chỉ mới bước chân vào hôn nhân 1 ngày. Ly hôn lúc ấy sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, dẫu vậy sống tiếp với người chồng keo kiệt, bần tiện và cả vũ phu, chắc chắn cuộc hôn nhân của tôi sẽ là địa ngục. Chi bằng kết thúc sớm khi chưa có nhiều ràng buộc, tránh được những đau khổ dai dẳng về sau...", người phụ nữ này bày tỏ. Thủy kể khi nhận đơn ly hôn từ vợ, Long quá sốc nên đã ném vào vợ những lời lẽ vô cùng khó nghe, có thể nói là nhục mạ. Phản ứng đó của Long càng khiến Thủy tin vào quyết định của mình. Một người đàn ông không hề có thành ý xây dựng, không biết nhìn nhận lại bản thân và tìm ra phương án chung sống êm ấm với vợ, có còn gì để cô phải nuối tiếc?

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