Đêm tân hôn, đang vui vẻ mặn nồng thì vợ hốt hoảng đẩy tôi ra rồi bảo đang mang thai 6 tuần, câu chuyện đằng sau càng khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 12/06/2023 04:45

Cô ấy lấy trong túi xách ra cái que thử thai hai vạch rõ ràng rồi nói là đã có bầu rồi nên không thể làm chuyện giường chiếu được. Cô ấy mới kiểm tra sáng nay nhưng bận bịu lễ cưới nên quên nói cho tôi nghe. Tôi nghe mà sững sờ, choáng nặng.

Chuyện là tôi mới lấy vợ chị ạ. Trước đó chúng tôi đã có quan hệ tình dục và xem đó là chuyện bình thường giữa những người trưởng thành. Vợ tôi là người năng động, cá tính thẳng thắn, có năng lực làm việc tốt. Lương của cô ấy cũng cao hơn tôi.

Vấn đề là ngay đêm tân hôn, khi đang vui vẻ hạnh phúc, vợ bỗng hốt hoảng đẩy tôi ra rồi thông báo một tin động trời. Cô ấy lấy trong túi xách ra cái que thử thai hai vạch rõ ràng rồi nói là đã có bầu rồi nên không thể làm chuyện giường chiếu được. Cô ấy mới kiểm tra sáng nay nhưng bận bịu lễ cưới nên quên nói cho tôi nghe. Tôi nghe mà sững sờ, choáng nặng.

Đêm đó, tôi đành ngủ chay Hướng Dương ạ. Nhưng khi đưa vợ đi siêu âm, bác sĩ thông báo thai đã được 6 tuần rồi, nghĩa là hơn một tháng. Mà trong thời gian đó, tôi lại đi công tác nên không gần gũi cô ấy. Chúng tôi chỉ gặp nhau 1 tháng trước thì làm sao lại mang thai 6 tuần được. Tôi nghi ngờ quá chị ạ. Có khi nào tôi bị vợ ‘cắm sừng’ lên đầu rồi không?

Đêm tân hôn, đang vui vẻ mặn nồng thì vợ hốt hoảng đẩy tôi ra rồi bảo đang mang thai 6 tuần, câu chuyện đằng sau càng khiến tôi bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, sự nghi ngờ chính là con dao sắc bén khiến tình yêu và niềm tin bị rạn nứt. Vì vậy, để giữ tổ ấm luôn hạnh phúc và lâu bền, điều cần thiết nhất chính là sự tin tưởng vào đối phương. Nhưng Hướng Dương lại thấy bạn đang nảy sinh nghi ngờ về lòng chung thủy của vợ chỉ vì thông tin trên giấy siêu âm.

Tại sao khi đó, bạn lại không trực tiếp hỏi bác sĩ siêu âm hoặc bác sĩ sản khoa. Họ sẽ giải đáp rất tận tình thắc mắc của bạn và tháo gỡ những nghi ngờ trong lòng bạn. Theo Hướng Dương biết, việc xác định tuổi thai không liên quan đến thời gian quan hệ mà sẽ dựa vào chu kì kinh cuối. Như thế, không có bất cứ lý do nào để khẳng định bạn đã bị vợ "cắm sừng" cả. Hơn nữa, bạn và vợ đã yêu nhau một thời gian, thiết nghĩ cũng đã hiểu rõ tính tình và nhân phẩm của nhau. Tại sao bạn lại nảy sinh nghi ngờ và suy diễn để tự làm khổ mình và khiến vợ bị tổn thương.

Điều bạn cần làm bây giờ là hãy chăm sóc vợ thật tốt. Ngoài giúp vợ việc nhà, bạn nên thường xuyên chia sẻ tâm sự, trò chuyện cùng vợ để cô ấy luôn được thoải mái. Có như thế em bé trong bụng mới phát triển một cách tốt nhất. Và nếu có bất cứ nghi ngờ gì, thay vì suy diễn một mình, bạn hãy thẳng thắn trao đổi với vợ để tháo gỡ những nút thắt trong đầu. Như vậy tình cảm vợ chồng mới khắng khít và bền lâu.

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