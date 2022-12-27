Đêm tân hôn, chồng ‘hùng hục’ nhưng vẫn không thành, nửa năm kết hôn tôi vẫn ‘nguyên đai nguyên kiện’, sốc khi nhận câu trả lời của anh

Tính đến nay đã nửa năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn không có gì thay đổi, ngược lại, chuyện chăn gối lại có phần yếu hơn khiến tôi khá đỗi phân vân...
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Kết hôn hơn nửa năm, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi chưa có lần nào hòa hợp cả. Chồng tôi "yếu", nhưng anh nhất định không nhận. Có lần tôi ý tứ bảo hay anh đi khám xem thế nào, chồng vặc tôi một trận, anh bảo tôi là loại đàn bà không đoan chính, lúc nào cũng tơ tưởng chuyện đó.
Tôi và chồng yêu nhau gần 1 năm thì cưới, trước đó chúng tôi chưa hề đi quá giới hạn với nhau. Tôi không biết vấn đề của anh, cho đến tân hôn, vợ chồng gần nhau lần đầu. Anh cứ hùng hục, vật vạ cả tiếng đồng hồ mà không làm sao được. Tôi chán quá, cả ngày mệt mỏi nên buồn ngủ rã rượi. Thế là đêm ấy hai vợ chồng ngủ chay.
Mới đầu tôi còn tự biện minh cho anh rằng có lẽ anh mệt mỏi, uống rượu nhiều nên thế, nhưng nhiều đêm tiếp theo thì tôi khẳng định rằng chồng có vấn đề. Cưới về cả tuần, chúng tôi mới chính thức làm chuyện vợ chồng, nhưng cũng chẳng đến nơi đến chốn.
Mỗi lần cũng chỉ được 2, 3 phút là anh nằm vật ra như người tụt huyết áp, thở dốc rồi ngủ chết ngất.
Tôi không sử dụng biện pháp nào nhưng nửa năm vẫn chưa có gì dù tôi khỏe mạnh. Tôi hoang mang lắm không biết nên làm sao. Cứ tình hình này về sau, tôi không biết đến khi nào mới có con nữa. Chồng tôi lại bảo thủ, anh sĩ diện không chịu công nhận bệnh của mình.
Ngoài chuyện đó ra, phải nói chồng tôi rất tốt. Anh quan tâm, chu đáo, sống rất đúng mực. Tôi cũng lựa lời tỉ tê lắm rồi nhưng chồng không nghe. Giờ tôi nên làm gì đây?