Một lần trong lúc nấu ăn, nghe tiếng con riêng của chồng khóc toáng lên vì bị ngã. Đang định ra đỡ thằng bé dậy thì đúng lúc chồng tôi đi làm về. Vừa thấy bố về thằng bé đã chạy lại khóc mếu nói: "Cô My đánh con xước hết cả chân tay. Con không thích cô ấy ở nhà mình nữa đâu".

Biết Huy đã từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng nhưng tôi vẫn đồng ý yêu và lấy anh làm chồng. Lúc yêu tôi đã bị vợ cũ của Huy "dằn mặt" vài lần với lý do không muốn anh yêu thương người phụ nữ khác. Tôi thấy điều này thật nực cười, hai người họ đã chẳng còn quan hệ gì nữa, tại sao chúng tôi lại không thể đến với nhau. Khi ly hôn vợ cũ của Huy nhận nuôi con. Nhưng từ lúc biết anh có ý định lấy vợ mới, chị ta đã một mực yêu cầu Huy nuôi con với những lời phân trần: "Sợ anh có vợ mới sẽ quên mất sự tồn tại của con. Cho con về sống với bố để tình cảm cha con thân thiết hơn".

Nghe nói trước kia chị ta sống buông thả, thường xuyên cặp kè với những người đàn ông khác. Vì không chịu được nên chồng tôi mới quyết định chia tay. Biết Huy có ý định đến với tôi, chị ta đã nhiều lần cầu xin anh tha thứ để quay lại nhưng không được chấp nhận. Ảnh minh họa: Internet Mỗi lần về thăm con, vợ cũ của chồng cố gợi chuyện cũ của hai người trước đây cho tôi nghe. Thấy tôi lờ đi không để ý chị ta bực bội quay sang nạt nộ nói năng rất khó chịu. Nhiều lần tôi nói chuyện này với chồng nhưng anh bảo tôi đừng chấp nhặt, con trai anh biết chuyện sẽ buồn và ảnh hưởng đến tâm lý.

Một lần trong lúc nấu ăn, nghe tiếng con riêng của chồng khóc toáng lên vì bị ngã. Đang định ra đỡ thằng bé dậy thì đúng lúc chồng tôi đi làm về. Vừa thấy bố về thằng bé đã chạy lại khóc mếu nói: "Cô My đánh con xước hết cả chân tay. Con không thích cô ấy ở nhà mình nữa đâu". Tôi bất ngờ trước những lời nói bịa đặt của thằng bé 9 tuổi này. Nhìn chồng, tôi biết dù mình có giải thích thế nào thì chưa chắc anh đã hiểu. Cả tháng nay con riêng của chồng tối nào cũng khóc đòi ngủ chung giường với bố. Nghĩ cũng lạ, trước đây lúc nào nó cũng ngủ một mình mà không bao giờ đòi hỏi hay ý kiến gì. Sợ con buồn khi ngủ một mình nên tôi bảo với chồng cho thằng bé ngủ chung với chúng tôi. Hôm nay, lúc mở cửa vào dọn phòng cho con thì tôi nghe tiếng thằng bé đang nghe nói chuyện điện thoại. Nó nói: "Mẹ hứa là nếu con nói dối bố chuyện cô My đánh con và tối nào con cũng phải đòi ngủ với bố thì mẹ sẽ đón con đi chơi cơ mà". Nghe thằng bé nói tôi mới ngớ người trước những lời xúi bẩy hèn hạ của người phụ nữ kia. Ảnh minh họa: Internet Thì ra vì cô ta muốn vợ chồng tôi hiểu lầm nhau, muốn vợ chồng tôi không có cơ hội gần gũi nên mới xúi con mình những điều kia. Cô ta muốn phá vỡ hạnh phúc này của chúng tôi hay sao. Tôi cần phải bảo ban lại con riêng chồng và nói rõ mọi việc với anh. Nhưng tôi chưa biết phải mở lời thế nào để chồng và con anh hiểu đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dem-nao-con-rieng-cua-chong-cung-doi-ngu-chung-giuong-mot-hom-con-vu-toi-la-me-ghe-danh-con-vo-tinh-biet-nguoi-dung-sau-xui-muu-hen-ke-ban-nay-khien-toi-kinh-hai-528464.html