Đêm hôm trước ngày cưới, gọi điện mãi không thấy anh nghe máy, cô bất giác đến thẳng nhà và chứng kiến ‘cảnh nóng’ khó coi trên giường ngủ

Chồng sắp cưới của em được cái vui tính và hài hước lắm. Anh ấy cũng mau mồm mau miệng nên bố mẹ em rất quý. Tuy nhiên, bây giờ anh ta đã bị em ‘đá’ bay xa vạn dặm rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện này xảy đến cách đây gần 1 tháng. Bình thường hai đứa em đêm về vẫn nói chuyện vui vẻ, gọi video để tâm sự cho nhau nghe đủ điều trong ngày. Mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp. Thì cũng chỉ vì vậy mà sau này khi em tuyên bố hủy hôn với anh ta bạn bè anh em ai cũng sửng sốt hết.

Hôm đó em với bạn cùng dạo phố mua quần áo. Đến tầm 21 giờ, chồng sắp cưới của em gọi điện qua. Bình thường anh ấy toàn nhắn tin, chẳng hiểu sao hôm đó lại gọi điện. Anh ấy sụt sịt bảo rằng mình bị ốm rồi, quá mệt nên đi ngủ trước đây. Hôm nay không thể nhắn tin được. Đương nhiên em cũng hỏi han nhưng anh ấy có vẻ vội hay mệt gì đó, trả lời gấp gáp rồi tắt máy.

Em tiếp tục đi dạo mua đồ, một lúc sau mẹ anh ấy gọi cho em bảo rằng không gọi được cho anh ấy, không biết có chuyện gì. Điều này khiến em rất bất ngờ, em cũng bấm điện thoại gọi cho anh mà chẳng được. Bình thường, anh ấy không bao giờ có thói quen tắt máy. Em tự nhiên thấy lo lắng vô cùng, tự hỏi không biết có phải anh ấy ốm quá rồi không.

Nhìn đồng hồ thấy mới gần 10 giờ, em quyết định đêm nay qua nhà anh ấy ngủ rồi mai dậy sớm bắt xe đi làm cũng được. Thú thật bọn em sắp là vợ chồng nên chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Em còn có chìa khóa nhà anh ấy nữa cơ mà.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo bạn đèo đến đó, em chạy lên rồi ấn mật khẩu mở cửa nhà ra. Phòng khách vẫn sáng đèn nhưng chẳng có ai, em nghe thấy tiếng lạ trong phòng ngủ. Nghe kỹ hơn, em nghe được âm thanh khi người ta đang quan hệ ngay trong phòng ngủ chồng sắp cưới của mình.

Em chụp vài bức ảnh khi thấy đồ đạc vứt lộn xộn từng món từng món ở sofa đến cửa phòng ngủ. Cửa để hé thôi, em đẩy mạnh ra rồi giơ điện thoại lên quay clip làm bằng chứng. Thấy em bước vào, anh ta sững người, lúc đó anh đang cùng một chỗ với người phụ nữ khác, em bấm quay luôn và cũng chết điếng với những gì mình được chứng kiến.

Anh ấy giật mình hoảng hốt rồi lao luôn về phía em. Em cất luôn điện thoại vào túi quần, không nói nên lời. Người phụ nữ kia có vẻ sợ hãi, hét to lên rồi trùm chăn kín mặt. Còn chồng sắp cưới em vơ vội vàng đồ mặc lên mình rồi ra bảo em cho cơ hội giải thích. Em chẳng nói nhiều, chạy khỏi đó và lao ra. Cho đến lúc ngồi trên taxi, em mới bật khóc nức nở rồi gọi điện cho mẹ anh kể lại tất cả.

Em về nhà mình luôn và kể cho bố mẹ cùng anh trai nghe toàn bộ mọi chuyện. Người nhà em phẫn nộ vô cùng, anh trai em còn đòi đưa người đến đánh nhưng thôi. Ngay sau đó em nhắn tin cho anh ta tuyên bố hủy hôn. Anh ta có lao đến ngoài cổng nhà luôn nhưng chẳng ai mở cửa. Ngày hôm sau, bố mẹ chồng tương lai cùng anh ta đến nhà, chủ yếu là xin lỗi thôi vì họ biết ý em đã quyết.

Vậy là xong, từ người sắp có chồng em lại quay về vạch xuất phát như vậy đấy. Đau đớn nhưng em thấy nhẹ nhõm hơn. Cứ sợ lúc đó đã cưới nhau thì em chẳng biết phải đối mặt như thế nào nữa".

Đàn ông đôi lúc tự biến mình thành những kẻ tham lam, họ đã có vợ sắp cưới mà lại tòm tem gái gú bên ngoài. Những kẻ như vậy thật khó để phụ nữ trao cho cơ hội thứ hai. Cũng may cô gái này tỉnh táo, tinh ý phát hiện điều kỳ lạ từ chồng sắp cưới để kịp thời phát hiện vấn đề. Hi vọng rằng cô sẽ gặp may mắn hơn với một người đàn ông trung thực, chân thành.