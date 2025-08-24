Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng

Tâm sự 24/08/2025 19:40

Mặc dù chồng có nhiều mối quan hệ, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ sự chung thủy của anh. Chồng tôi là người chu đáo, anh rất thương và chăm lo cho các con, đến nỗi tôi chẳng phải đụng tay vào những công việc này.

Tôi đang đắn đo quá mọi người ạ. Chuyện xảy ra thế này, tôi không biết phải giải quyết ra sao. Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. So với mức thu nhập của những người khác, chồng tôi đúng là giỏi kiếm tiền hơn hẳn. Vì đặc thù công việc, chồng tôi rất có tài ăn nói, đi đâu anh cũng kết giao với những người xung quanh. 

Mặc dù chồng có nhiều mối quan hệ, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ sự chung thủy của anh. Chồng tôi là người chu đáo, anh rất thương và chăm lo cho các con, đến nỗi tôi chẳng phải đụng tay vào những công việc này.

Bình thường chồng tôi rất hay đi sớm về khuya do phải gặp khách hàng. Vì thế, tôi không có gì làm lạ khi anh trở về lúc 2 giờ sáng hoặc muộn hơn. Hôm qua, tôi đang ngủ thì thấy điện thoại gọi về. Người gọi chính là bố tôi, ông bảo chồng tôi đang nằm trong viện vì tai nạn.

Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe tin, tôi hớt hải đến viện ngay, trên đường còn cầu nguyện hy vọng chồng không sao. Vậy mà đến nơi, tôi chứng kiến một cảnh tượng còn sốc hơn, đó là bố tôi đang đánh chồng tôi mọi người ạ, trong khi anh bị gãy chân và chân thì đang bó bột.

Tôi vội vàng kéo bố ra, ông mới gắt lên: "Con có biết nó đi đâu mới bị ngã không? Xấu hổ lắm con ơi, người ta vừa tìm đến đây để nói cho bố nghe đây này. Nó đi nhà nghỉ với người ta, bị chồng họ phát hiện nên phóng xe bỏ chạy, đi nhanh quá mới ngã đấy".

Biết chuyện, tôi đứng chẳng vững nữa mọi người ạ. Còn chồng tôi thì im phăng phắc, chỉ cần nhìn vào thái độ ấy, tôi cũng đủ hiểu chẳng có gì oan ức ở đây cả. Sau khi đưa chồng về nhà, tôi không nói với anh câu nào. Biết chồng ngoại tình, sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì kể cả là lời giải thích. Chuyện quan trọng bây giờ là quyết định có nên ly hôn hay không. Tôi đang rất băn khoăn vì nghĩ đến các con. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này đây? 

Đang đắm chìm trong hạnh phúc với bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Đang đắm chìm trong hạnh phúc với bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Ai cũng khen anh. Mọi người tấm tắc kêu tôi tốt số. Mẹ cũng khuyên tôi cưới đi còn sinh con. Tôi thấy cũng đến lúc rồi nên bàn với anh chuyện kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 25/8/2025, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 25/8/2025, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 00h00 đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng 00h00 đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Xe máy lao vào cửa nhà dân ở Hải Phòng, 1 người tử vong tại chỗ

Xe máy lao vào cửa nhà dân ở Hải Phòng, 1 người tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Quen chồng đại gia của bạn, tôi không dám 'vác' mặt ra đường 1 năm trời vì câu nói bạc hơn vôi của người tình giàu có

Quen chồng đại gia của bạn, tôi không dám 'vác' mặt ra đường 1 năm trời vì câu nói bạc hơn vôi của người tình giàu có

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Sau đêm nay, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, trong ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, trong ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Thế giới 2 giờ 15 phút trước
Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quen chồng đại gia của bạn, tôi không dám 'vác' mặt ra đường 1 năm trời vì câu nói bạc hơn vôi của người tình giàu có

Quen chồng đại gia của bạn, tôi không dám 'vác' mặt ra đường 1 năm trời vì câu nói bạc hơn vôi của người tình giàu có

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, trong ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, trong ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong phòng ngủ

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày và cái kết

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày và cái kết

Đang đắm chìm trong hạnh phúc với bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Đang đắm chìm trong hạnh phúc với bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện quá khứ của người yêu mình