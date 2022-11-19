Chồng và nhân tình đang nồng cháy trong nhà nghỉ, vợ bất giác nhờ mẹ gọi cho anh ta, một lát sau, người này đứng lặng như tờ khi trở về

Trách sao cho được khi bản tính đàn ông vốn đã mang sẵn tính đào hoa, lăng nhăng. Chỉ là mỗi người đàn ông có một cách thể hiện và người đàn ông của bạn giữ mình được đến đâu mà thôi. Có người từng nói sẽ không ai động vào người đàn ông của bạn trừ khi anh ta cho phép. Nhưng đàn ông thì cũng chỉ là bản năng, anh ta mê cái đẹp và sớm bị hạ gục bởi nó.

Anh có vợ cũng từng yêu thương nhau bao nhiêu lâu rồi mới kết hôn. Về chung 1 nhà, hạnh phúc ấy tưởng chừng như sẽ trọn vẹn thì lại không thể nào ngờ được rằng có ngày anh lại phản bội vợ con.

Dĩ nhiên anh cũng không ngoại lệ. Từ ngày vợ sinh con xấu xí, sồ sề đi nhiều thì anh đã không còn yêu thương vợ nữa. Có nhân tình bên ngoài anh vẫn giấu mọi chuyện. Chỉ có điều cô bồ của anh thì trơ trẽn quá, tráo trở quá. Cô ta thậm chí chính là người là người đã thông báo cho vợ anh việc anh ngoại tình.

Tình yêu của đàn ông cũng vậy. Trước kia anh có thể vô cùng thương yêu vợ mình. Nhưng rồi chỉ nhanh chóng sau đó anh đã không còn làm điều ấy. Không phải vì anh không coi trọng gia đình mà vì anh đã không còn yêu thương với một cô vợ sề nữa. Càng thành đạt người đàn ông như anh lại càng có cho mình nhiều sự lựa chọn. Chính vì thế mà đàn ông ngoại tình.

Thời đại giờ cảng đảo lộn nhiều hơn. Cô hay tin anh ngoại tình, dĩ nhiên không người vợ nào chấp nhận được chuyện đó cả. Chỉ có điều cô muốn giữ lại gia đình này. Cô là người đã cùng anh cố gắng mọi thứ, cố gắng để có được ngày hôm nay nên cô không thể nào cho cô gái từ đâu đến cướp mất thành quả và hưởng những gì mình đáng được nhận như thế.

Hôm đó cô biết anh hẹn bồ ở nhà nghỉ. Đợi đúng 30 phút, cô biết cả hai người đó đang ân ái với nhau rồi thì mới bảo mẹ chồng gọi điện báo tin vợ đã qua đời vì tai nạn. Anh hấp tấp đi về, thật không thể ngờ rằng cô bồ của anh cũng trơ trẽn lắm lẽo đẽo theo sau luôn. Đến nhà cô ta ngọt sớt đến chỗ mẹ chồng chào hỏi. Lúc này vợ anh mới bước ra vỗ tay:

-Cô cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy chứ nhỉ?

- Cô, không phải cô bị tai nạn c.hết rồi sao? Tại sao lại?

- Sao mà tôi có thể c.hết được khi mà nhân tình chồng mình vẫn đang ở đây chứ. C.hết dễ như thế để cô hưởng toàn bộ công sức mà tôi đã bỏ ra hay sao?

- Cô…

- Vợ em không c.hết thật sao? Không c.hết thật, may quá. Anh đã rất lo lắng, anh tưởng em có mệnh hệ gì thật. Chỉ đến khi đó anh mới nhận ra anh còn yêu thương gia đình này lắm.

- Anh có muốn giữ gia đình này cùng em, cùng vun vén lại cho nó không?

- Có chứ, anh có muốn.

- Vậy được rồi, giờ em cho anh xử lý cô ta đó.

- Cô về đi, ở nhà tôi không có chỗ cho cô đâu. – cô bồ cay cú:

- Anh, anh nói anh yêu tôi, anh thương tôi, hóa ra chỉ là lừa gạt. – chị vợ nói thêm:

- Cô biết không? Đấy chính là cái giá mà cô phải trả khi cố tình làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đấy. – mẹ chồng nói thêm vào:

- Đúng rồi, cô còn chưa cút đi, hay muốn tôi cho 1 trận rồi mới lết về.

- Các người nhớ lấy ngày hôm nay.

Cô bồ tức tốc bỏ đi. Thật ra cô ta chẳng thể làm gì được. Ai sai ai đúng chẳng phải quá rõ ràng sao. Rõ ràng cô ta biết anh có vợ vẫn cố tình ve vãn. Người đàn ông của chị cũng sai rồi khi cho người phụ nữ khác có cơ hội tiếp cận mình. Nhưng người phụ nữ có lẽ cần nhiều hơn hai chữ bao dung. Chị chấp nhận tha thứ và cho chồng mình 1 cơ hội để sửa sai, để hai đứa con mình có đầy đủ cả bố và mẹ. Cuối cùng, chị muốn giữ gìn hạnh phúc mà biết bao năm qua mình gìn giữ, mình đánh đổi cả thanh xuân để bảo vệ nó.

Anh có vợ cũng từng yêu thương nhau bao nhiêu lâu rồi mới kết hôn. Về chung 1 nhà, hạnh phúc ấy tưởng chừng như sẽ trọn vẹn thì lại không thể nào ngờ được rằng có ngày anh lại phản bội vợ con.

Trách sao cho được khi bản tính đàn ông vốn đã mang sẵn tính đào hoa, lăng nhăng. Chỉ là mỗi người đàn ông có một cách thể hiện và người đàn ông của bạn giữ mình được đến đâu mà thôi. Có người từng nói sẽ không ai động vào người đàn ông của bạn trừ khi anh ta cho phép. Nhưng đàn ông thì cũng chỉ là bản năng, anh ta mê cái đẹp và sớm bị hạ gục bởi nó.

Tình yêu của đàn ông cũng vậy. Trước kia anh có thể vô cùng thương yêu vợ mình. Nhưng rồi chỉ nhanh chóng sau đó anh đã không còn làm điều ấy. Không phải vì anh không coi trọng gia đình mà vì anh đã không còn yêu thương với một cô vợ sề nữa. Càng thành đạt người đàn ông như anh lại càng có cho mình nhiều sự lựa chọn. Chính vì thế mà đàn ông ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Dĩ nhiên anh cũng không ngoại lệ. Từ ngày vợ sinh con xấu xí, sồ sề đi nhiều thì anh đã không còn yêu thương vợ nữa. Có nhân tình bên ngoài anh vẫn giấu mọi chuyện. Chỉ có điều cô bồ của anh thì trơ trẽn quá, tráo trở quá. Cô ta thậm chí chính là người là người đã thông báo cho vợ anh việc anh ngoại tình.

Thời đại giờ cảng đảo lộn nhiều hơn. Cô hay tin anh ngoại tình, dĩ nhiên không người vợ nào chấp nhận được chuyện đó cả. Chỉ có điều cô muốn giữ lại gia đình này. Cô là người đã cùng anh cố gắng mọi thứ, cố gắng để có được ngày hôm nay nên cô không thể nào cho cô gái từ đâu đến cướp mất thành quả và hưởng những gì mình đáng được nhận như thế.

Hôm đó cô biết anh hẹn bồ ở nhà nghỉ. Đợi đúng 30 phút, cô biết cả hai người đó đang ân ái với nhau rồi thì mới bảo mẹ chồng gọi điện báo tin vợ đã qua đời vì tai nạn. Anh hấp tấp đi về, thật không thể ngờ rằng cô bồ của anh cũng trơ trẽn lắm lẽo đẽo theo sau luôn. Đến nhà cô ta ngọt sớt đến chỗ mẹ chồng chào hỏi. Lúc này vợ anh mới bước ra vỗ tay:

-Cô cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy chứ nhỉ?

- Cô, không phải cô bị tai nạn c.hết rồi sao? Tại sao lại?

- Sao mà tôi có thể c.hết được khi mà nhân tình chồng mình vẫn đang ở đây chứ. C.hết dễ như thế để cô hưởng toàn bộ công sức mà tôi đã bỏ ra hay sao?

- Cô…

- Vợ em không c.hết thật sao? Không c.hết thật, may quá. Anh đã rất lo lắng, anh tưởng em có mệnh hệ gì thật. Chỉ đến khi đó anh mới nhận ra anh còn yêu thương gia đình này lắm.

- Anh có muốn giữ gia đình này cùng em, cùng vun vén lại cho nó không?

- Có chứ, anh có muốn.

- Vậy được rồi, giờ em cho anh xử lý cô ta đó.

- Cô về đi, ở nhà tôi không có chỗ cho cô đâu. – cô bồ cay cú:

- Anh, anh nói anh yêu tôi, anh thương tôi, hóa ra chỉ là lừa gạt. – chị vợ nói thêm:

- Cô biết không? Đấy chính là cái giá mà cô phải trả khi cố tình làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đấy. – mẹ chồng nói thêm vào:

- Đúng rồi, cô còn chưa cút đi, hay muốn tôi cho 1 trận rồi mới lết về.

- Các người nhớ lấy ngày hôm nay.

Cô bồ tức tốc bỏ đi. Thật ra cô ta chẳng thể làm gì được. Ai sai ai đúng chẳng phải quá rõ ràng sao. Rõ ràng cô ta biết anh có vợ vẫn cố tình ve vãn. Người đàn ông của chị cũng sai rồi khi cho người phụ nữ khác có cơ hội tiếp cận mình. Nhưng người phụ nữ có lẽ cần nhiều hơn hai chữ bao dung. Chị chấp nhận tha thứ và cho chồng mình 1 cơ hội để sửa sai, để hai đứa con mình có đầy đủ cả bố và mẹ. Cuối cùng, chị muốn giữ gìn hạnh phúc mà biết bao năm qua mình gìn giữ, mình đánh đổi cả thanh xuân để bảo vệ nó.