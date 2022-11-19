Đêm tân hôn, vợ trong tư thế gợi cảm đợi chồng, nhưng thái độ của anh sau đó khiến cô vô cùng sửng sốt và sự thật kinh ngạc

Tâm sự 19/11/2022 10:36

Không ngờ mọi việc xảy ra như thế này, những việc làm của cô ấy đã bại lộ trước mắt chồng khiến cô kinh ngạc.

Khi biết tin Hậu sẽ kết hôn với cô hoa khôi của công ty vì 2 người lỡ có bầu, 1 chị trong phòng đã rỉ tai:

- Chú cẩn thận đấy nhé không có lại bị lừa. Chị nghe con bạn chị làm cùng công ty cũ với em Mai nói thì lịch sử tình trường của em ấy ở đó cũng không phải vừa đâu.

- Ai cũng có quá khứ mà chị, nói chung giờ em cũng không quan tâm lắm. Mình làm thì mình phải có trách nhiệm, em không muốn để trẻ con phải khổ.

- Chú đúng là thằng đàn ông tốt. Nhưng tại sao bình thương chú uống rượu có chừng có mực mà hôm đó say rồi vào nhà nghỉ với nhau lại chẳng biết gì thế.

- Thì cũng có lúc con người ta say thật mà chị, làm sao mà giữ tỉnh táo suốt được.

Nhưng rồi gần tới ngày cưới, lúc đó Mai vợ sắp cưới của Hậu đã bầu được 2 tháng bất ngờ gọi điện cho anh khi 2 người vừa mới chia tay nhau ở cơ quan được chừng 40 phút:

Đêm tân hôn, vợ trong tư thế gợi cảm đợi chồng, nhưng thái độ của anh sau đó khiến cô vô cùng sửng sốt và sự thật kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh ơi… anh vào viện đi. Con mất rồi.

- Em ở viện nào??

Ngay sau khi biết địa chỉ vợ mình đang cấp cứu Hậu lao đến ngay thì được biết bác sĩ đang làm thủ thuật cho vợ. Lúc Mai tỉnh táo lại đã kể cho anh nghe:

- Em bị 1 chiếc xe máy tông phải. Nhưng lúc đó không có trầy xước gì cả em chỉ bị ngã đập mông xuống đường, cú ngã nhẹ thôi nên em lại lên xe đi tiếp. Ai ngờ đang đi thì thấy cứ như mình đi tiểu són, ngó xuống thấy m.áu c.hảy nhiều quá nên em mới vào viện, em đoán mình đã bị sảy nên mới gọi cho anh…

- Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh đừng khóc nữa. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, con cũng không thể ở lại với mình được. Giờ sức khỏe là quan trọng, em phải giữ sức khỏe.

Sau đó, Hậu cũng không 1 lời trách cứ bạn gái. Anh vẫn chăm sóc cô những ngày sau đó và đám cưới vẫn diễn ra theo đúng ngày giờ đã định trước đó. Đêm tân hôn, Mai nằm nghiêng ráo nước chờ chồng cả tối mà Hậu vào phòng chỉ đắp chăn lại cho rồi thôi khiến vợ bực bội vô cùng. Mai quát chồng:

- Anh có còn là đàn ông không?? Sao đêm đó anh hùng hục như thế cơ mà?? Hay tôi bị sảy thai làm mất con của anh nên anh đối xử với tôi thế này??

- Anh mà trả lời câu này thì em chỉ có nhục thôi.

- Anh cứ nói đi, tôi chẳng làm gì phải ngại??

- Đứa trẻ mất rồi là con ai?? Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh không?? Em sợ sinh nó ra sẽ bại lộ đúng không?? Nói cho em hay anh biết tất cả rồi, nó là đứa con với hắn ta nhưng em lại dựng lên vở kịch đêm đó để ép anh cưới. Và anh vẫn cưới em đàng hoàng đó thôi, nhưng giờ đối xử với em thế nào là quyền của anh.

- Anh…

Mai điếng người, không ngờ kế hoạch hoàn hảo của cô lại bại lộ chỉ vì cô đã quên xóa đi tin nhắn với người cũ khi thông báo cho anh ta biết cô đã phá thai và lấy chồng. Vô tình Hậu đọc được khi chăm cô ở bệnh viện. Giờ thế này thì biết trách ai??

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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