Mấy tháng trời thấy em vẫn ngoan hiền, một hôm bắt gặp nàng ‘tòm tem’ với trai phòng gym, thái độ của cô ấy sau đó mới gây bất ngờ

Bố mẹ tôi ít con, mãi đến năm tôi tròn 10 tuổi, bố mẹ mới sinh em gái tôi nên anh em tôi khá thuận hoà, yêu thương, nhường nhịn nhau cho đến tận ngày hôm nay khi cả hai đứa đều đã có gia đình riêng đề huề.

Bố mẹ tôi theo nghề buôn bán của ông bà nội từ ngày bố mẹ mới về với nhau nên khi anh em tôi ra đời ra đời gia đình tôi đã được xếp vào diện có của ăn, của để. Anh em tôi lớn lên đi học, đi làm mà chưa hề biết đến thiếu thốn, vất vả gì.

Ngay từ lần đầu gặp Thương về chơi ở nhà tôi với em gái, tôi đã không thể rời mắt khỏi Thương vì em đủ mọi tiêu chuẩn để bắt mất hồn tôi mặc dù tôi đã từng trải qua không ít mối tình với nhiều người con gái xinh đẹp, nết na không thua kém so với Thương.

Ngoài tình thương của anh trai dành cho em gái, tôi còn rất biết ơn em mình vì chính em là bà mai đã thuyết phục được cô bạn thân xinh đẹp, thông minh về làm dâu nhà tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi thổ lộ lòng mình với em gái để mong em vun vào cho mối tình của tôi và Thương thì tôi thật sự thất vọng vì biết Thương đã có người yêu tâm đầu ý hợp. Thế rồi không hiểu có phải thương anh trai ngày đêm tơ tưởng đến cô bạn thân của mình, mà em gái tôi giấu tôi để " lay chuyển" cô bạn và cuối cùng tôi đã có Thương như một giấc mơ.

Thương chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp, tôi đã giục bố mẹ mang lễ sang nhà em ăn hỏi, và khi Thương nhận bằng tốt nghiệp thì gia đình tôi đã đón em với một đám cưới linh đình, sang trọng.

Từ khi chưa lấy vợ tôi đã là giám đốc một công ty tư nhân, kinh tế không phải lo nên khi Thương sinh cho gia tộc nhà tôi một cậu con trai nối dõi thì bố mẹ quyết giữ Thương ở nhà chỉ để chăm sóc cho cháu đích tôn của ông bà và thích thì phục giúp việc buôn bán của bố mẹ chồng cho khuây khoả.

Được cả nhà chồng chiều chuộng lại thừa ăn, thừa tiêu nên khi con trai miệng ăn, chân chạy vợ tôi bắt đầu học cách sống của giới thượng lưu. Tôi cũng không thiếu tiền, thiếu của để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cô vợ xinh đẹp mà không ít lần đi cùng Thương tôi nghe nhiều lời ca ngợi của bạn bè rằng vợ tôi đáng là " gái một con trông mòn con mắt"!

Tôi bận điều hành công ty, việc buôn bán có bố mẹ tôi lo, việc nội trợ, chăm sóc con trai đã có người giúp việc, vợ tôi chỉ có mỗi việc làm đẹp cho bản thân và chiều chồng mỗi lúc vợ chồng tôi bên nhau.

Tưởng rằng mọi chuyện êm thấm trôi qua, thế mà cuối cùng chính em gái tôi phát hiện ra Thương cặp bồ với một thanh niên trẻ cùng lớp tập gym với vợ tôi.

Chứng cứ rành rành nên vợ tôi không có ý định chối cãi, thậm chí tối hôm qua em chủ động đưa ra lời yêu cầu chia tay với lý do em và nhân tình hợp nhau về tuổi tác, về sở thích, anh ta hiểu em, biết cách "chiều chuộng" em dù anh ta không có nhiều tiền như tôi...