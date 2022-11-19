Mấy tháng trời thấy em vẫn ngoan hiền, một hôm bắt gặp nàng ‘tòm tem’ với trai phòng gym, thái độ của cô ấy sau đó mới gây bất ngờ

Tâm sự 19/11/2022 08:02

Nói ra sự thật này chắc chẳng ai ngờ. Vợ ăn sung mặc sướng, được làm đẹp, hưởng thụ nhưng vẫn 'tòm tem' với trai lạ.

Bố mẹ tôi theo nghề buôn bán của ông bà nội từ ngày bố mẹ mới về với nhau nên khi anh em tôi ra đời ra đời gia đình tôi đã được xếp vào diện có của ăn, của để. Anh em tôi lớn lên đi học, đi làm mà chưa hề biết đến thiếu thốn, vất vả gì.

Bố mẹ tôi ít con, mãi đến năm tôi tròn 10 tuổi, bố mẹ mới sinh em gái tôi nên anh em tôi khá thuận hoà, yêu thương, nhường nhịn nhau cho đến tận ngày hôm nay khi cả hai đứa đều đã có gia đình riêng đề huề.

Ngoài tình thương của anh trai dành cho em gái, tôi còn rất biết ơn em mình vì chính em là bà mai đã thuyết phục được cô bạn thân xinh đẹp, thông minh về làm dâu nhà tôi.

Ngay từ lần đầu gặp Thương về chơi ở nhà tôi với em gái, tôi đã không thể rời mắt khỏi Thương vì em đủ mọi tiêu chuẩn để bắt mất hồn tôi mặc dù tôi đã từng trải qua không ít mối tình với nhiều người con gái xinh đẹp, nết na không thua kém so với Thương.

Mấy tháng trời thấy em vẫn ngoan hiền, một hôm bắt gặp nàng ‘tòm tem’ với trai phòng gym, thái độ của cô ấy sau đó mới gây bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi thổ lộ lòng mình với em gái để mong em vun vào cho mối tình của tôi và Thương thì tôi thật sự thất vọng vì biết Thương đã có người yêu tâm đầu ý hợp. Thế rồi không hiểu có phải thương anh trai ngày đêm tơ tưởng đến cô bạn thân của mình, mà em gái tôi giấu tôi để " lay chuyển" cô bạn và cuối cùng tôi đã có Thương như một giấc mơ.

Thương chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp, tôi đã giục bố mẹ mang lễ sang nhà em ăn hỏi, và khi Thương nhận bằng tốt nghiệp thì gia đình tôi đã đón em với một đám cưới linh đình, sang trọng.

Từ khi chưa lấy vợ tôi đã là giám đốc một công ty tư nhân, kinh tế không phải lo nên khi Thương sinh cho gia tộc nhà tôi một cậu con trai nối dõi thì bố mẹ quyết giữ Thương ở nhà chỉ để chăm sóc cho cháu đích tôn của ông bà và thích thì phục giúp việc buôn bán của bố mẹ chồng cho khuây khoả.

Được cả nhà chồng chiều chuộng lại thừa ăn, thừa tiêu nên khi con trai miệng ăn, chân chạy vợ tôi bắt đầu học cách sống của giới thượng lưu. Tôi cũng không thiếu tiền, thiếu của để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cô vợ xinh đẹp mà không ít lần đi cùng Thương tôi nghe nhiều lời ca ngợi của bạn bè rằng vợ tôi đáng là " gái một con trông mòn con mắt"!

Tôi bận điều hành công ty, việc buôn bán có bố mẹ tôi lo, việc nội trợ, chăm sóc con trai đã có người giúp việc, vợ tôi chỉ có mỗi việc làm đẹp cho bản thân và chiều chồng mỗi lúc vợ chồng tôi bên nhau.

Tưởng rằng mọi chuyện êm thấm trôi qua, thế mà cuối cùng chính em gái tôi phát hiện ra Thương cặp bồ với một thanh niên trẻ cùng lớp tập gym với vợ tôi.

Chứng cứ rành rành nên vợ tôi không có ý định chối cãi, thậm chí tối hôm qua em chủ động đưa ra lời yêu cầu chia tay với lý do em và nhân tình hợp nhau về tuổi tác, về sở thích, anh ta hiểu em, biết cách "chiều chuộng" em dù anh ta không có nhiều tiền như tôi...

 

Sắp ra tòa ly hôn vào ngày mai, vợ chồng tôi ‘gần gũi’ một đêm, không ngờ sự tình khiến cả hai muốn thay đổi

Sắp ra tòa ly hôn vào ngày mai, vợ chồng tôi ‘gần gũi’ một đêm, không ngờ sự tình khiến cả hai muốn thay đổi

Liệu chúng tôi có quyết định quá vội vàng khi ly hôn? Chúng tôi vẫn còn cảm thấy hơi ấm ở nhau và muốn suy nghĩ lại.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 12 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau