Cho đến năm con gái tôi 3 tuổi, tôi phát hiện ra điều gì đó bất thường trong ánh mắt của chồng mỗi lần anh ấy về muộn. Thanh đến với một người con gái trẻ, đẹp và giỏi giang hơn tôi rất nhiều.

Mọi người từng nói, ai cũng có tình yêu của đời mình. Với tôi, người đó là Thanh - người tôi từng cưới làm chồng. Tôi với anh cưới nhau khi cả hai mới ngoài 20, trong tay chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học cùng những mơ ước viển vông. Con gái tôi mau chóng chào đời 1 năm sau đó. Cuộc sống lúc đó rất khó khăn song tôi và Thanh vẫn yêu thương, san sẻ với nhau.

Hàng đêm, tôi vẫn khóc ướt gối vì nhớ anh. Tôi biết trong lòng tôi còn yêu anh nhiều lắm. Tôi với Thanh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau vì chuyện nuôi dạy con gái. Nhưng trớ trêu thay, thỉnh thoảng trong những cuộc nói chuyện, anh vẫn nhắc lại chuyện cũ. Anh vẫn hẹn hò gặp tôi, rủ tôi đi uống cà phê, đi ăn… Anh tâm sự với tôi rằng cuộc sống vợ chồng anh không ngọt ngào, hạnh phúc như anh mong đợi. Vợ mới của anh gặp vấn đề về sức khỏe nên chưa thể sinh con dù họ đã đi chạy chữa nhiều. Đó là lý do khiến cả hai đều bất mãn, căng thẳng.

Họ yêu thương nhau 2 năm đồng nghĩa với chuyện tôi và Thanh cũng ly thân trong 2 năm ấy. Khi họ quyết định cưới thì cũng là lúc anh quyết định ly hôn tôi. Tôi bước ra khỏi căn nhà gắn bó suốt 5 năm với bao nhiêu nước mắt, cay đắng và buồn tủi. Tôi đưa con gái đi theo, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.

Và trong một đêm mưa, anh đưa hai mẹ con tôi về. Vì trời đã khuya, anh đã ngủ lại. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, 3 người chúng tôi ngủ trên một chiếc giường như đã từng. Trong đêm ấy, tôi đã không cưỡng lại được bản năng. Chúng tôi đã quan hệ với nhau. Tôi yêu anh như chưa từng bị anh phản bội. Chúng tôi cứ thế tan vào nhau.

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Sau đêm đó, Thanh thường nhắn tin tìm gặp tôi. Lúc thì anh hẹn tôi ở nhà trọ, lúc thì ở quán cà phê, thậm chí nhà nghỉ. Tôi còn yêu anh nên bất chấp tất cả để ở bên anh. Tôi từng hận Nhung - người thứ ba đã chen chân vào cuộc hôn nhân, làm tôi mất anh, mất gia đình, mất đi hạnh phúc.

Nhưng giờ, tôi lại chính là kẻ thứ ba như cô ấy. Đôi khi tôi muốn Nhung phải nếm được cảm giác mà tôi từng phải chịu đựng. Tôi chỉ muốn lấy lại những gì mà tôi đã từng sở hữu mà thôi. Đã có đôi lần Nhung nghi ngờ khi tôi với Thanh nhắn tin hẹn gặp nhau. Cô ta thậm chí còn nhắn tin cảnh cáo tôi đừng quá lún sâu, đừng đi quá giới hạn.

Tôi vừa hả hê, vừa chua xót. Hai luồng suy nghĩ trái chiều cứ giằng xé nhau trong đầu. Nước mắt tôi rơi, rơi vì xót xa cho phận mình, phận đàn bà, rơi vì thấy hình ảnh của mình trong người vợ mới của anh. Thỉnh thoảng, Thanh vẫn qua lại, hẹn gặp tôi và chúng tôi lại làm chuyện ấy. Nhưng sau tất cả, Thanh không hứa hẹn sẽ bỏ vợ, sẽ quay về bên tôi.

Bạn thân của tôi biết chuyện, từng nhiều lần khuyên tôi hãy chấm dứt mọi chuyện để tìm tình yêu mới nhưng chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được. Chưa kể, từng ấy năm, trái tim tôi vẫn không ngừng hướng về Thanh. Mỗi lần nhắc đến anh ấy, trái tim tôi vẫn run lên từng hồi.

Tôi biết, tôi và Thanh không thể kéo dài chuyện tình cảm vụng trộm này mãi được. Vợ Thanh sẽ có ngày biết chuyện và mọi thứ sẽ rối tung lên. Không biết giờ tôi phải làm sao để sớm chấm dứt chuyện tình cảm tội lỗi này. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.