Đang ngủ thì bị chồng bất ngờ lôi tuột xuống giường, tôi chưa kịp hết bàng hoàng thì chồng liền ''xối xả' lý do khó đỡ!

Tôi vừa kết hôn chưa được một tháng, vậy mà mấy ngày qua, gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Mẹ chồng thì khó tính, còn chồng lúc nào cũng chỉ biết đến mẹ. Nói thật là chồng tôi khá gia trưởng. Anh từng bảo, dù có yêu vợ đến mấy thì trong mắt anh, mẹ vẫn là người phụ nữ quan trọng nhất. Tôi không sợ sống chung với mẹ chồng, miễn là cả hai cảm thấy thoải mái thì việc sống chung hay ra ở riêng với tôi không quan trọng. Có điều mẹ chồng tôi cũng thuộc tuýp người khó tính. Khi biết chúng tôi sẽ kết hôn, bà lân la hỏi dò đủ thứ. Từ chuyện cỗ bàn nhà tôi thế nào cho đến quà cưới nhà gái ra sao.

Ảnh minh họa: Internet Thú thật nhà tôi chẳng khá giả gì. Lúc đầu, mẹ nói sẽ cho tôi 5 chỉ vàng, nhưng biết đó là số vàng bố mẹ phải đi vay nên tôi chỉ xin đúng một đôi nhẫn. Khi ấy tôi nghĩ quan trọng là tình cảm, còn quà thì tùy vào hoàn cảnh gia đình. Hơn nữa trước khi cưới, tôi đã dồn được một số tiền để phòng thân. Thế nhưng nhà chồng tôi lại không cho là như vậy. Hôm tổ chức đám cưới, thấy cổ tôi chẳng có cái kiềng vàng nào, mẹ đẻ chỉ trao đúng đôi nhẫn, mẹ chồng tôi còn hỏi nhỏ: "Nhà con chỉ có thế thôi à?". Thế rồi từ hôm đó đến nay, mẹ chồng liền khác ý với tôi, bà còn bóng gió chê nhà gái trao quá ít vàng, khiến cả gia đình nhà trai xấu hổ. Cưới xong, được bao nhiêu tiền mừng, tôi mua hết vàng làm của để dành. Đáng nói là vài hôm trước, mẹ chồng có ý muốn giữ hộ số vàng đó. Tất nhiên tôi không đồng ý, vì nói là giữ nhưng sau này nếu cần đến, kiểu gì tôi cũng khó lấy.

Ảnh minh họa: Internet Hôm qua khi tôi đang ngủ, tự nhiên bị chồng lôi tuột xuống giường. Tưởng có chuyện gì lớn lao, không ngờ mẹ chồng tôi đã mách chuyện vàng cưới. Còn chồng tôi thì bênh mẹ nên bây giờ lại tạo áp lực với vợ. Tôi không biết làm sao cho phải, được 2 cây vàng, chẳng lẽ bây giờ tôi lại chấp nhận bỏ hết số vàng ấy để mua sự yên ổn?

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