Đang ân ái trong đêm tân hôn, chồng ghé tai thì thầm điều này, tôi liền tát rồi thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 26/12/2022 06:53

Đêm tân hôn, Hữu có chút hơi men trong người, vừa đẩy cửa phòng tân hôn và thấy Lan gợi cảm trong bộ váy ngủ, anh liền lao đến ôm chầm lấy vợ. Giữa lúc nồng nàn, Hữu đột nhiên nhăn mày rồi bật thốt ra một câu khiến tôi "hóa đá".

Lan (28 tuổi) chia sẻ cô đến với Hữu khi anh từng ly hôn. "Chị ấy quyết tâm ra nước ngoài học nâng cao trong 3 năm, chồng tôi không đồng ý vì lúc đó chị ấy đã 29 tuổi, anh muốn vợ ở nhà sinh con. Bất đồng quan điểm khiến họ quyết định chia tay", cô kể. Lan xét thấy Hữu là người đàn ông tốt, lý do cuộc hôn nhân trước tan vỡ do bất đồng quan điểm về vấn đề công việc có thể chấp nhận được. Trong thời gian qua lại, tìm hiểu, Hữu cũng đối xử với Lan rất tốt, bố mẹ anh có cảm tình với cô, vậy là Lan gật đầu làm đám cưới.

Sau ngày ăn hỏi thì Hữu bắt đầu nói nhiều về vợ cũ, về việc cô nàng xinh đẹp và giỏi giang ra sao, được nhiều người khen ngợi, ngưỡng mộ thế nào. Vợ cũ Hữu khá được lòng bố mẹ chồng do khéo léo cư xử và kiếm ra tiền, thường xuyên bày tỏ lòng hiếu thảo với ông bà bằng các món quà hữu ích. Lan công nhận những điều Hữu kể là sự thật, ngoài ra Hữu vẫn quan tâm ân cần tới cô nên Lan không ghen tuông hay để bụng.

Lan nhận thấy rõ một điều, Hữu nghĩ rằng sau đám hỏi là "ván đã đóng thuyền" nên anh không còn cẩn trọng trong cách cư xử với cô nữa. Quả thực Hữu nghĩ vậy không phải không có cơ sở, bằng chứng là Lan nhiều lần chạnh lòng tủi thân nhưng đám cưới của họ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đang ân ái trong đêm tân hôn, chồng ghé tai thì thầm điều này, tôi liền tát rồi thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, Hữu có chút hơi men trong người, vừa đẩy cửa phòng tân hôn và thấy Lan gợi cảm trong bộ váy ngủ, anh liền lao đến ôm chầm lấy vợ. Giữa lúc nồng nàn, Hữu đột nhiên nhăn mày rồi bật thốt ra một câu: "Ngực em nhỏ hơn vợ cũ anh...". Lan đứng hình sau câu nói đó của chồng. Cô bật dậy, không nói câu nào quăng cho Hữu một cái tát mạnh.

 

Còn bây giờ, anh có hai lựa chọn. Một là chúng ta ly hôn, anh có thể chờ đợi hoặc vượt trùng xa sang với vợ cũ, đoàn tụ cùng người phụ nữ mà anh thường nhớ tới. Hai là, chúng ta ly thân một thời gian. Anh nhìn nhận lại bản thân thật kỹ đi, sau khi biết mình cần phải làm gì thì chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện thống nhất cho ngày tháng sau này".

Dứt lời cô thu dọn đồ đạc rồi bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Lan chia sẻ vừa kết hôn chưa được một ngày mà vợ chồng đã cãi vã tới mức ly thân, bố mẹ hai bên biết chuyện đều lo lắng. Thế nhưng đó là giải pháp cứng rắn để Hữu rút ra bài học sâu sắc, sau này không lặp lại chuyện tương tự.

Sau 1 tháng, vợ chồng Lan đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc, dứt khoát, từ đó về sau Hữu không dám nhắc về vợ cũ một cách tùy tiện trước mặt vợ nữa.

"Cuộc sống hôn nhân còn rất nhiều mâu thuẫn, rắc rối có thể phát sinh. Tôi muốn vợ chồng phải bước vào hôn nhân với tâm thế thật tốt, sẵn sàng tập trung tinh thần, thời gian và tâm trí cho gia đình, có như vậy thì hôn nhân mới được vun đắp một cách tốt nhất", người vợ này bày tỏ quan điểm.

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Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

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