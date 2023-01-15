Đang ân ái cuồng nhiệt, hai cơ thể nóng bỏng cứ 'vồ vập' vào nhau, bạn trai bỗng dưng đưa ra đề nghị kì lạ khiến tôi sững sờ

Tâm sự 15/01/2023 04:15

Tôi đã tưởng có một đêm nóng bỏng, bất ngờ bạn trai lại rút lui và đề nghị kỳ lạ.

Năm nay, tôi 24 tuổi, đang làm nhân viên kế toán cho một siêu thị lớn còn bạn trai 26 tuổi làm ở phòng xét nghiệm của bệnh viện. Trước khi quen anh, tôi từng trải qua một mối tình với bạn trai cũ và đã đi quá giới hạn.

Chúng tôi quen nhau được gần một năm trong một lần dự sinh nhật người quen. Theo lời bạn trai, tôi là mối tình đầu của anh ấy. Anh đã về quê ra mắt gia đình tôi, còn tôi thường xuyên qua nhà anh ăn cơm cùng gia đình. Chúng tôi xác định sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian sắp tới. Dù quen nhau lâu như thế nhưng bạn trai cũng chỉ mới dừng ở mức ôm hôn, âu yếm chứ chưa vượt rào với tôi. Tôi khá lo lắng, muốn quan hệ trước khi cưới để xem chuyện chăn gối có hòa hợp không.

Trước đây, tôi và bạn trai cũ chia tay cũng vì không hợp chuyện trên giường. Anh ấy bị yếu sinh lý, may mà tôi phát hiện ra. Tôi nghĩ, tình dục là một phần của hôn nhân, nếu không hòa hợp sẽ rất khó hạnh phúc.

Nhiều lần ở bên bạn trai, tôi chủ động đề nghị nhưng anh luôn chần chừ và nói chưa sẵn sàng. Cho đến gần đây, anh và tôi đi ra ngoại ô chơi thì mắc mưa giông không về sớm được, đành phải thuê nhà nghỉ ở lại.

Đang ân ái cuồng nhiệt, hai cơ thể nóng bỏng cứ 'vồ vập' vào nhau, bạn trai bỗng dưng đưa ra đề nghị kì lạ khiến tôi sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đêm đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ rất lãng mạn, chẳng khác gì đêm tân hôn. Tôi bị ướt nên đi tắm nhưng không có áo quần thay phải quấn chiếc khăn mỏng. Anh cũng bị ướt, phải cởi áo quần để hong khô.

Trong ánh đèn ngủ, hai cơ thể nóng bỏng cứ ập vào nhau, anh hôn tôi rất cuồng nhiệt, tôi cũng hưởng ứng nhiệt tình. Nhưng đến lúc chuẩn bị "lâm trận", anh bỗng dưng khựng lại rồi đẩy tôi ra.

Anh đề nghị đưa tôi đi xét nghiệm bệnh truyền nhiễm như viêm gan B và HIV trước khi quan hệ chăn gối. Tôi thật sự choáng váng, vừa bất ngờ vừa xấu hổ, bao nhiêu cảm xúc biến mất. Tôi rất tức giận, vơ vội áo quần chưa kịp khô mặc vào rồi gọi xe về nhà trọ.

Mấy ngày rồi, anh nhắn tin và gọi điện liên tục nhưng tôi không trả lời. Thật sự tôi cảm thấy bị xúc phạm khi anh đưa ra đề nghị như thế. Anh làm vậy khác gì nghĩ xấu về tôi. Trong khi bạn trai một mực khẳng định, anh chỉ muốn đảm bảo sức khỏe cho cả hai trước khi kết hôn. Việc xét nghiệm rất đơn giản, anh có thể tự làm được tại bệnh viện chứ không phải anh nghi ngờ tôi sống buông thả.

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