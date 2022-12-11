Biết con gái dẫn bạn trai về chơi, bố mẹ tôi mừng vô cùng, lập tức mở tiệc thiết đãi. Hiệp đẹp trai lại khéo mồm khéo miệng nên bố mẹ tôi quý lắm. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi. Buổi tối Hiệp ngủ với bố tôi, còn tôi ngủ cùng mẹ. Tôi nghĩ bụng như vậy cũng tốt nên chẳng phản đối, Hiệp cũng vui vẻ đồng ý.

Tôi và Hiệp đều là người ở các miền quê khác nhau lên thủ đô học tập rồi ở lại lập nghiệp. Chúng tôi đã yêu nhau được 8 tháng. Mới đây tôi đã dẫn anh về quê ra mắt gia đình, nếu không có gì thay đổi thì qua Tết chúng tôi sẽ làm đám cưới.

Bố hầm hầm tức giận nói với tôi như vậy. Thì ra sau một hồi trò chuyện thì bố tôi và Hiệp bảo nhau đi ngủ. Nhưng anh ta đợi bố tôi ngủ xong liền mang điện thoại ra nhắn tin với gái. Ai ngờ ông vẫn chưa ngủ được, ông chỉ nhắm mắt nằm đó mà thôi.

Đêm khuya tôi và mẹ đang ngủ say thì bỗng giật mình vì tiếng quát và tiếng la hét bên phòng bố vẳng lại. Hoảng hốt vùng dậy, tôi và mẹ chạy sang thì choáng váng khi nhìn thấy bố đang vừa đánh vừa mắng mỏ Hiệp thậm tệ. Hiệp chẳng dám phản kháng, chỉ ôm đầu chịu trận và hét lên xin tha. Lúc ấy là 1h đêm.

Mắt ông lại tinh tường, đọc được hết sạch những lời lẽ bẩn thỉu Hiệp nói chuyện qua lại với cô nàng kia. Và thế là chuyện xấu Hiệp giấu giếm tài tình bị phanh phui trong một nốt nhạc, bị ngay chính bố bạn gái tóm sống.

Lúc đó tôi cũng mới biết trong thời gian yêu tôi Hiệp vẫn qua lại với người khác. Anh ta giấu kỹ quá khiến tôi chẳng nghi ngờ gì. Trong tin nhắn anh ta còn kể với cô ả kia là đang về nhà bạn gái ra mắt, chứng tỏ mối quan hệ giữa họ chỉ là qua đường, đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Quả nhiên sau đó Hiệp thề thốt rằng anh ta bị cô nàng kia quyến rũ, mời mọc nên không làm chủ được bản thân. Mối quan hệ giữa họ chẳng có gì cũng chưa kéo dài được bao lâu. Người anh ta muốn cưới làm vợ chỉ có tôi mà thôi.

Hiệp vừa dứt lời thì nhận một cái tát của bố tôi. Nói xong bố tôi cầm ba lô hành lý của Hiệp quăng ra sân rồi đuổi anh ra đi ngay trong đêm. Mẹ tôi thì cứ bảo để Hiệp ngủ lại nhà, sáng mai rồi tính nhưng bố không nghe.

Ảnh minh họa: Internet

Không phải nhà tôi đối xử với khách không ra gì mà chính Hiệp gây tổn thương và lừa dối tôi, hà cớ gì tôi phải đối xử tử tế với anh ta. Ngay gần nhà tôi có một nhà nghỉ, Hiệp có thể đến đó ngủ nốt đêm, sáng mai trở lại thành phố. Hiệp hết lời xin lỗi, hứa hẹn nhưng tôi kiên quyết không tha thứ. Chưa cưới đã thế này, cưới về chắc đầu tôi bị mọc sừng chi chít mất!