Dẫn bạn trai về ra mắt, nửa đêm đang say ngủ thì giật bắn người vì tiếng hét bên phòng bố, tôi tức tốc lao xuống thì choáng váng với những gì nghe được

Tâm sự 11/12/2022 09:50

Chúng tôi chưa chính thức kết hôn tất nhiên không thể ngủ chung một phòng. Nhà tôi có phòng trống song bố thích ngủ với con rể tương lai để còn tiện bề trò chuyện, tâm sự.

Tôi và Hiệp đều là người ở các miền quê khác nhau lên thủ đô học tập rồi ở lại lập nghiệp. Chúng tôi đã yêu nhau được 8 tháng. Mới đây tôi đã dẫn anh về quê ra mắt gia đình, nếu không có gì thay đổi thì qua Tết chúng tôi sẽ làm đám cưới. 

Biết con gái dẫn bạn trai về chơi, bố mẹ tôi mừng vô cùng, lập tức mở tiệc thiết đãi. Hiệp đẹp trai lại khéo mồm khéo miệng nên bố mẹ tôi quý lắm. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi. Buổi tối Hiệp ngủ với bố tôi, còn tôi ngủ cùng mẹ. Tôi nghĩ bụng như vậy cũng tốt nên chẳng phản đối, Hiệp cũng vui vẻ đồng ý.

Đêm khuya tôi và mẹ đang ngủ say thì bỗng giật mình vì tiếng quát và tiếng la hét bên phòng bố vẳng lại. Hoảng hốt vùng dậy, tôi và mẹ chạy sang thì choáng váng khi nhìn thấy bố đang vừa đánh vừa mắng mỏ Hiệp thậm tệ. Hiệp chẳng dám phản kháng, chỉ ôm đầu chịu trận và hét lên xin tha. Lúc ấy là 1h đêm.

Dẫn bạn trai về ra mắt, nửa đêm đang say ngủ thì giật bắn người vì tiếng hét bên phòng bố, tôi tức tốc lao xuống thì choáng váng với những gì nghe được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố hầm hầm tức giận nói với tôi như vậy. Thì ra sau một hồi trò chuyện thì bố tôi và Hiệp bảo nhau đi ngủ. Nhưng anh ta đợi bố tôi ngủ xong liền mang điện thoại ra nhắn tin với gái. Ai ngờ ông vẫn chưa ngủ được, ông chỉ nhắm mắt nằm đó mà thôi.

Mắt ông lại tinh tường, đọc được hết sạch những lời lẽ bẩn thỉu Hiệp nói chuyện qua lại với cô nàng kia. Và thế là chuyện xấu Hiệp giấu giếm tài tình bị phanh phui trong một nốt nhạc, bị ngay chính bố bạn gái tóm sống. 

Lúc đó tôi cũng mới biết trong thời gian yêu tôi Hiệp vẫn qua lại với người khác. Anh ta giấu kỹ quá khiến tôi chẳng nghi ngờ gì. Trong tin nhắn anh ta còn kể với cô ả kia là đang về nhà bạn gái ra mắt, chứng tỏ mối quan hệ giữa họ chỉ là qua đường, đôi bên cùng có lợi mà thôi. 

Quả nhiên sau đó Hiệp thề thốt rằng anh ta bị cô nàng kia quyến rũ, mời mọc nên không làm chủ được bản thân. Mối quan hệ giữa họ chẳng có gì cũng chưa kéo dài được bao lâu. Người anh ta muốn cưới làm vợ chỉ có tôi mà thôi.

Hiệp vừa dứt lời thì nhận một cái tát của bố tôi. Nói xong bố tôi cầm ba lô hành lý của Hiệp quăng ra sân rồi đuổi anh ra đi ngay trong đêm. Mẹ tôi thì cứ bảo để Hiệp ngủ lại nhà, sáng mai rồi tính nhưng bố không nghe.

Dẫn bạn trai về ra mắt, nửa đêm đang say ngủ thì giật bắn người vì tiếng hét bên phòng bố, tôi tức tốc lao xuống thì choáng váng với những gì nghe được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không phải nhà tôi đối xử với khách không ra gì mà chính Hiệp gây tổn thương và lừa dối tôi, hà cớ gì tôi phải đối xử tử tế với anh ta. Ngay gần nhà tôi có một nhà nghỉ, Hiệp có thể đến đó ngủ nốt đêm, sáng mai trở lại thành phố. Hiệp hết lời xin lỗi, hứa hẹn nhưng tôi kiên quyết không tha thứ. Chưa cưới đã thế này, cưới về chắc đầu tôi bị mọc sừng chi chít mất!

Nửa đêm ngoài vườn vẫn sáng đèn, bất ngờ thấy bố chồng đang lén lút soi gì đó, sáng ra nhìn cảnh tượng ngoài đó mà em khóc nghẹn

Nửa đêm ngoài vườn vẫn sáng đèn, bất ngờ thấy bố chồng đang lén lút soi gì đó, sáng ra nhìn cảnh tượng ngoài đó mà em khóc nghẹn

Bà bầu thường hay thức dậy lúc đêm khuya, tối ngủ được một giấc rồi em thức dậy ra ngoài uống nước, đoán chừng khoảng 11 giờ đêm.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân góc tâm sự

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