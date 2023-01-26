Tôi 'sốc' quá, nào có ngờ đâu điều mà mình nhận được lại cay đắng đến thế. Một người mẹ nỡ lòng nào bỏ con, lợi dụng lòng tốt như thế này.

Trong một lần đi làm về muộn, tôi bất ngờ gặp cô gái mang bầu xách chiếc túi du lịch đi lang thang bên đường giữa đêm khuya, nhìn có vẻ không bình thường. Cô ta thậm chí còn sắp xỉu vì đói đến nơi. Tôi đã dừng xe nói chuyện và biết được cô ấy tên Trâm, mang thai được 5 tháng, bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó trong người cô ấy không có tiền, cũng chẳng biết đi đâu nên tôi đã đưa về phòng trọ của mình. Tôi chưa có bạn gái, còn Trâm là cô gái xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, nhìn hiền thục nên tôi đã rất thích. Thương hai mẹ con cô ấy nên tôi đã xin phép bố mẹ cưới Trâm làm vợ. Lúc đầu gia đình tôi mừng vô cùng và đồng ý chuẩn bị đám cưới gấp. Nhưng khi người em họ nói về cái thai trong bụng bạn gái tôi là của người đàn ông khác cho bố mẹ tôi biết. Ngay lập tức đám cưới của chúng tôi bị hủy bỏ.

Bố mẹ bắt tôi chấm dứt qua lại với Trâm nhưng tôi nói là cả đời này chỉ yêu mình cô ấy thôi. Bố bảo nếu tôi mà lấy người con gái đó thì sẽ từ mặt. Đứng trước hai sự lựa chọn, cuối cùng tôi đã chọn tình yêu. Ảnh minh họa: Internet Những ngày sau đó tôi chăm sóc Trâm rất chu đáo, hàng tháng làm được bao nhiêu tiền đều mua sữa và đồ ăn tẩm bổ cho hai mẹ con. Ngày cô ấy sinh con tôi sốt sắng lo lắng, chỉ đến khi mẹ tròn con vuông mới yên lòng. Tôi đã cắt phép một tuần để chăm sóc tốt cho hai mẹ con.

Cách đây một tuần, khi đó con chưa đầy một tháng, tôi đi làm về không thấy Trâm, con khóc dữ dội lắm. Nhìn thấy mảnh giấy để trên bàn với vài dòng chữ, tôi choáng váng khi biết cô ấy đã bỏ đi, để lại đứa trẻ nhờ nuôi giúp. Chỉ vì mẹ con cô ấy mà tôi đã từ mặt gia đình, vậy mà giờ đây lại nhận được cái kết cay đắng thế này? Tôi đúng là có mắt như mù, lòng tốt đặt không đúng người. Ảnh minh họa: Internet Nhìn đứa trẻ khóc lạc cả giọng vì khát sữa làm tôi càng hận hơn. Cứ ngỡ Trâm là cô gái xinh đẹp thì lòng dạ cũng đẹp, nào ngờ lại là người mẹ tồi tệ đến vậy? Con đứt ruột đẻ ra không thương thì còn biết thương ai? Đứa trẻ rất tội nghiệp, tôi phải làm sao với con đây?

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