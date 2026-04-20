Thấy đầu gối chị gái sưng đỏ bầm tím, tôi gặng hỏi rồi 'ngã quỵ' khi biết sự thật về người anh rể đạo mạo

Tâm sự 20/04/2026

Chị tôi không phải cực khổ kiếm tiền mà chỉ việc chăm con thật tốt. Lần nào anh rể cùng chị gái về quê cũng tặng bố mẹ tôi quà cáp đắt tiền, còn giúp ông bà xây sửa nhà cửa.

Chị gái của tôi là người phụ nữ dịu dàng, luôn hiểu chuyện. Chị rất hiếu thuận, nghe lời bố mẹ. Hôn nhân của chị cũng là do người quen của bố mẹ giới thiệu. Dù anh rể của tôi lớn hơn chị 8 tuổi nhưng có nhà có xe, công việc ổn định. Chị tôi không phản đối, gật đầu làm quen.

Người quen của bố mẹ tôi khen ngợi anh rể hết lời, bố mẹ tôi được nịnh nọt lại càng cao hứng thúc giục chị mau chóng kết hôn. Tôi lại thấy anh rể ít nói lại có vẻ lạnh lùng, không thể hiện tình cảm gì với chị tôi.

3 năm sau khi chị gái lấy chồng, tôi vẫn thấy vui mỗi khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc của chị. Anh rể rất yêu chiều vợ, sống có trách nhiệm với vợ con. Chị tôi không phải cực khổ kiếm tiền mà chỉ việc chăm con thật tốt. Lần nào anh rể cùng chị gái về quê cũng tặng bố mẹ tôi quà cáp đắt tiền, còn giúp ông bà xây sửa nhà cửa.

Một năm nay, chị gái tôi không về quê thăm bố mẹ. Là vì bên nhà chồng có tang, gia đình chị vẫn phải ở lại để chăm lo, động viên người nhà. Đương nhiên nhà tôi chẳng giận hờn gì chị, chỉ thấy nhớ chị cả năm rồi chẳng thấy mặt. Mấy tuần trước, tôi có dịp đi ngang nhà chị thì ghé qua thăm vợ chồng anh chị. Nhưng khi ăn cùng anh chị, tôi cứ thấy có cảm giác hình như trong nhà chị đã có chuyện gì đó.

Đến chiều, khi tình cờ thấy chị vén quần lên cao, tôi chết sững khi thấy đầu gối sưng đỏ của chị. Tôi hỏi anh rể sao chị lại bị thương như thế? Anh rể lạnh lùng nói tôi: “Cứ hỏi chị gái của em rồi biết”. Tôi quay sang nhìn thì thấy chị gái đã đỏ mắt muốn khóc. Chị nghèn nghẹn kể với tôi rằng chị lỡ có tình cảm với một người đàn ông khác. Không may, chồng chị phát hiện thì đùng đùng nổi giận. Chị thề là mình chưa từng làm gì đi quá giới hạn với người kia nhưng chồng vẫn không tin.

Sau đó, anh rể tôi trả thù chị bằng việc bắt chị quỳ gối mỗi tối trước giường ngủ. Hôm nào chồng ngủ sớm thì chị được lên giường sớm, hôm nào anh ấy thức tới sáng thì chị cũng phải quỳ đến sáng. Tôi nghe mà lặng người đau xót, thương chị gái vô cùng. Chị tôi dù có làm sai thì anh rể cũng không nên trút giận lên cơ thể của chị ấy như thế. Nhưng chuyện chị tôi sai với chồng cũng không dễ giải quyết. Giờ tôi phải làm sao để giúp chị gái mình bớt khổ đây?

Gọi thợ đến sửa bồn cầu bị tắc, tôi "ngã quỵ" thấy thứ kinh hoàng thợ lôi ra, vạch trần bí mật của chồng

Tình cờ chạm mặt người yêu cũ sau 5 năm, câu nói của anh khiến tôi "nằm ôm chồng mà lòng dậy sóng"

Chỉ vì một dòng bình luận dạo của chồng trên Facebook, tôi "rụng rời" vạch trần màn kịch ngoại tình suốt 2 năm

Dẫn con riêng của chồng đi chơi cuối tuần, tôi "ngã quỵ" nghe bé kể chuyện bố làm mỗi khi tôi vắng nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vợ hiền bất ngờ mua rượu về chuốc say chồng, tôi giả vờ ngủ rồi "rụng rời" phát hiện chuyện kinh hoàng lúc 0 giờ.

Thấy đầu gối chị gái sưng đỏ bầm tím, tôi gặng hỏi rồi "ngã quỵ" khi biết sự thật về người anh rể đạo mạo

Thấy đầu gối chị gái sưng đỏ bầm tím, tôi gặng hỏi rồi "ngã quỵ" khi biết sự thật về người anh rể đạo mạo

Gọi thợ đến sửa bồn cầu bị tắc, tôi "ngã quỵ" thấy thứ kinh hoàng thợ lôi ra, vạch trần bí mật của chồng

Đang cùng vợ "quấn quýt", đống sách trên giá bỗng đổ ập xuống, tôi "ngã quỵ" thấy thứ kinh hoàng rơi ra từ bên trong

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 21/4/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Nửa đêm nghe tiếng chồng "thì thầm" vọng ra từ phòng chị dâu góa bụa, tôi đẩy cửa vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Giá vàng hôm nay, ngày 20/4/2026: Quay đầu giảm mạnh, người mua tiếp tục lỗ

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 người rơi xuống sông sau bữa tiệc sinh nhật

Danh tính nam tài xế tử vong bất thường trong ô tô, cảnh báo mối nguy giữa nắng nóng gay gắt

Tình cờ chạm mặt người yêu cũ sau 5 năm, câu nói của anh khiến tôi "nằm ôm chồng mà lòng dậy sóng"

Đang cùng vợ "quấn quýt", đống sách trên giá bỗng đổ ập xuống, tôi "ngã quỵ" thấy thứ kinh hoàng rơi ra từ bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng "thì thầm" vọng ra từ phòng chị dâu góa bụa, tôi đẩy cửa vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Đêm nào cũng nghe tiếng chị dâu hát ru dù không có con nhỏ, tôi "lạnh sống lưng" khi nhìn qua khe cửa phòng chị

Chạy vào bệnh viện giữa đêm tìm chồng, tôi "ngã quỵ" thấy anh tay bế chặt một đứa trẻ mới sinh

Đến thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi "ngã quỵ" khi thấy bộ dạng tiều tụy và thứ anh đang cầm chặt trong tay