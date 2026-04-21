Vừa lo xong đám tang cho bố chồng, tôi 'ngã quỵ' thấy tờ giấy khám thai 2 tháng giấu dưới gối của ông

Tâm sự 21/04/2026 18:00

Tôi lập gia đình được 4 năm, cuộc sống hôn nhân khá yên ấm. Tôi và chồng thường phải ở xa nhau vì công việc của chồng phải đi công tác nhiều. Tôi không tủi thân, chỉ thấy cả hai như thời mới yêu nhau, tình cảm luôn nồng cháy như lúc đầu.

Tôi không đi làm, ở nhà chăm sóc bố chồng và con cái. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, anh muốn tôi ở nhà lo toan cho gia đình, không cần phải lo chuyện tiền bạc. Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ tham vọng với sự nghiệp, sẵn sàng ở nhà để chồng an tâm đi làm.

Bố chồng của tôi là người ít nói, hiền lành, nhưng luôn được người khác nể trọng. Chỉ có một việc tôi thấy lạ là bố chồng rất ít khi vui vẻ khi ở bên cháu nội, thậm chí là có phần giữ khoảng cách. Nhưng với cháu ngoại thì ông rất cưng chiều. Nhưng tôi là phận con dâu, ngoài việc nói với chồng tâm sự của mình thì cũng không thể nói thẳng với bố chồng. Chồng tôi thương bố, nói rằng vì cháu ngoại không ở gần nhiều nên ông sẽ thiên vị hơn một chút.

Vừa lo xong đám tang cho bố chồng, tôi 'ngã quỵ' thấy tờ giấy khám thai 2 tháng giấu dưới gối của ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, sức khỏe của bố chồng tôi không tốt. Bác sĩ nhiều lần khuyên ông nhập viện nhưng ông một mực không chịu. Dù con cháu khuyên thế nào, bố chồng tôi vẫn im lặng ở nhà. Chúng tôi đành phải thuê bác sĩ gia đình để chăm sóc ông. Sức khỏe của bố chồng yếu dần rồi qua đời.

Sau khi làm đáng tang cho bố chồng, tôi vào phòng ông để dọn dẹp đồ đạc. Khi dọn giường của bố chồng, tôi phát hiện trong gối của bố chồng có vật gì đó, ban đầu tôi cứ nghĩ là tiền. Nhưng đến khi mở ra xem, tôi chết sững khi thấy đó là một tờ giấy khám thai cùng một kết quả xét nghiệm ADN.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bố chồng chẳng mấy khi gần gũi với cháu nội, mà chỉ thích cháu ngoại đến chơi. Ông đã phát hiện ra bí mật của con dâu từ lâu rồi.

Tờ giấy khám thai kia là của tôi. Dù tôi và chồng có xảy ra quan hệ trước khi cưới nhau nhưng tôi biết đứa trẻ này không phải con của chồng. Vì tôi từng có tình một đêm với người bạn thân trong một lần say xỉn. Khi biết mình có thai, vì quá hoảng sợ mà tôi đã vứt nó vào sọt sác. Chẳng ngờ được, bố chồng tôi đã thấy, ông còn đi xét nghiệm ADN để chắc chắn không phải là cháu nội của mình.

Còn tôi thì vẫn sống cùng chồng, chưa một lần dám đem tóc của con đi xét nghiệm. Vì tôi không dám đối mặt với sự thật, tự lừa gạt bản thân đứa trẻ là con ruột của chồng. Nhưng suốt bao năm ở cùng, bố chồng tôi vẫn một mực giữ im lặng. Chắc vì ông thương con trai sẽ tổn thương, ông cũng rất khổ tâm.

Giờ bố chồng đã mất, tôi càng thấy hoảng loạn, dằn vặt. Tôi thật sự cảm thấy bất an, tôi có nên nói hết sự thật với chồng hay không?

Thấy con sếp giống con mình "như tạc", tôi bàng hoàng phát hiện màn kịch bí mật bị che giấu

Trời thương, tôi gặp được một người sếp có tâm, luôn giúp đỡ tôi trong cuộc. Ông ấy luôn động viên tôi, không ngại tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Sau 5 tháng cố gắng không ngừng, tôi được sếp công nhận, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thấy mẹ chồng lén lút giặt đồ lúc 4 giờ sáng, tôi "tức nghẹn" nhìn thứ bà đang vò, cất luôn số tiền định biếu

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Chồng cũ liên tục chặn đường dúi vào tay tôi một thứ, mở ra xem mà tôi "sốc lặng" đến mức không dám tin

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Tiết lộ lý do khiến Đặng Lệ Quân chia tay Thành Long

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Rắn dài 3m bò vào sân bệnh viện là hổ mang chúa cực độc

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc

Lời kể bất ngờ của nam sinh mất tích hơn 37 giờ tại Tam Đảo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng xóm bất ngờ lắp camera chĩa thẳng sang cổng nhà mình, tôi sang đòi gỡ xuống thì thấy cảnh tượng của vợ trong máy

Tình cờ chạm mặt người yêu cũ sau 5 năm, câu nói của anh khiến tôi "nằm ôm chồng mà lòng dậy sóng"

Thấy đầu gối chị gái sưng đỏ bầm tím, tôi gặng hỏi rồi "ngã quỵ" khi biết sự thật về người anh rể đạo mạo

Đang cùng vợ "quấn quýt", đống sách trên giá bỗng đổ ập xuống, tôi "ngã quỵ" thấy thứ kinh hoàng rơi ra từ bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng "thì thầm" vọng ra từ phòng chị dâu góa bụa, tôi đẩy cửa vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Đêm nào cũng nghe tiếng chị dâu hát ru dù không có con nhỏ, tôi "lạnh sống lưng" khi nhìn qua khe cửa phòng chị

