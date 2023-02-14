Cưới nhau đã lâu nhưng vợ mãi chẳng thể sinh con, tôi liền nghĩ ngay đến chuyện ly hôn, câu nói của bố khiến tôi tự thấy bản thân là một gã tồi tệ như thế nào

Tôi thương vợ thật lòng nhưng nỗi khao khát được làm bố trong lòng tôi cũng lớn lên từng ngày. Hơn nữa bố mẹ lại chỉ có mình tôi là con trai, tuy ông bà không nói ra mà tôi đoán chắc bố mẹ cũng rất mong được bế cháu nội.

Sau một năm rưỡi kết hôn và hai lần sảy thai, đi khám vợ tôi mới biết bản thân bị tử cung hai sừng. Dị tật tử cung bẩm sinh khiến cho cô ấy rất khó mang thai và giữ thai. Nếu cô ấy có thể mang bầu, tôi sẵn sàng cùng vợ chạy chữa cho dù là thụ tinh trong ống nghiệm tốn kém đi chăng nữa. Song với tình trạng của vợ tôi thì thực sự lực bất tòng tâm.

Tuy nhiên tôi vẫn chưa đồng ý với đề nghị của vợ mà quyết định nói chuyện riêng với bố trước. Cùng là đàn ông với nhau, tôi muốn hỏi ý kiến để biết ông suy nghĩ thế nào. Bố tôi nghe xong mọi chuyện con trai bày tỏ, ông im lặng một lát rồi nhẹ nhàng hỏi tôi:

Gần 5 năm kết hôn, có lẽ vợ cũng mệt mỏi, chán nản đồng thời cảm thấy áy náy với chồng cùng gia đình chồng. Mới đây chính cô ấy chủ động đưa ra đề nghị ly hôn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Những năm qua tôi luôn đối xử với vợ tận tình không có chỗ nào để chê, chính vợ và gia đình nhà vợ cũng công nhận điều đó. Không biết bây giờ chúng tôi có thể nhẹ nhàng buông tay nhau?

- Con có còn yêu và thương vợ không?

- Có bố ạ, con vẫn rất thương cô ấy nhưng…

- Vậy là được rồi. Con thử nghĩ xem lấy một người khác không yêu nhưng có con thì hạnh phúc hơn so với ở với vợ mà không sinh con không?

- Con thật sự không dám chắc bố ạ. Nhưng lẽ nào không sinh con cứ ở vậy mãi hay sao? Bố mẹ không trách con chứ?

Bố tôi lắc đầu mỉm cười. Sau đó ông đột ngột tiết lộ một bí mật khiến tôi sốc lên sốc xuống. Bố nói khi trước mẹ tôi cũng không thể sinh con. Ông đã đưa mẹ đến một nơi khác sinh sống để tránh áp lực từ gia đình chồng. Sau đó ông bà nhận tôi làm con nuôi, hai người sống hạnh phúc đến nay cùng nuôi dưỡng tôi nên người! Bí mật thân thế đột ngột được hé lộ khiến tôi không thể tin nổi.

"Quan trọng là vợ chồng con sống với nhau thế nào thôi. Nhiều gia đình con cái đầy đủ nhưng vẫn ly tán không thể hòa thuận bên nhau..", bố nói lời thấm thía.

Tôi kể cho vợ nghe sự thật bố vừa tiết lộ, hai vợ chồng ôm nhau khóc mãi. Chúng tôi xé vụn đơn ly hôn, cùng hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau. Lúc này tôi đã hiểu vì sao bố mẹ chưa bao giờ nói nặng con dâu một lời vì chuyện chậm có con.

Nghĩ đến tình cảm của ông bà, tôi thầm ngưỡng mộ. Ông bà đã chăm sóc tôi như con đẻ, coi vợ tôi chẳng khác gì con gái. Việc thân thế của tôi được tiết lộ không hề ảnh hưởng gì đến tình cảm gia đình tôi.

Sau khi đả thông tư tưởng, từ giờ vợ chồng tôi không còn áp lực chuyện con cái nhưng vẫn sẽ chậm rãi chạy chữa, nếu có thể sinh con thì càng thêm vui. Xin hỏi với tình hình của vợ tôi thì nên chăm sóc, điều trị ra sao?

Phụ nữ bị dị tật tử cung hai sừng làm thế nào để mang thai?

Tử cung hai sừng còn được gọi là tử cung hình trái tim, là một dị tật bẩm sinh xảy ra ở khoảng 3% phụ nữ. Hiện tượng này biểu hiện ở tình trạng hai bên tử cung có phần nhô lên giống như sừng và trong lòng tử cung có một vách ngăn.

Tử cung hai sừng không làm ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của phụ nữ. Ở những phụ nữ bị tử cung hai sừng, dung tích của tử cung nhỏ, dễ dẫn đến các tình trạng như sảy thai, sinh non, vỡ ối sớm, thai nhẹ cân, ngôi thai bất thường… Hiện chưa có phương pháp ngăn ngừa dị tật này.

Tử cung hai sừng là một dị tật về cấu trúc tử cung nên không thể điều trị bằng thuốc. Để giúp phụ nữ tránh nguy cơ sinh non, một số phương pháp điều trị có thể được chỉ định là khâu eo tử cung khi mang thai nếu có hở eo cổ tử cung hoặc phẫu thuật tạo hình tử cung.

Với phương pháp phẫu thuật, bác sĩ sẽ thực hiện cắt phần đáy hai sừng tử cung và sáp nhập hai bên lại với nhau để có hình dạng giống với đáy tử cung bình thường. Đây là biện pháp mở rộng thể tích buồng tử cung, giúp phôi thai phát triển tốt hơn.

Lưu ý sau khi phẫu thuật tạo hình tử cung, phụ nữ cần chờ khoảng 3 tháng mới được mang thai để giảm nguy cơ thai phụ bị vỡ tử cung khi chuyển dạ, tránh được những biến chứng thai sản nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Tuy nhiên, do tử cung hai sừng có nhiều mức độ khác nhau nên tùy từng trường hợp cụ thể, bệnh nhân sẽ được chỉ định phương pháp điều trị và hiệu quả điều trị sẽ khác nhau. Có một số trường hợp tử cung hai sừng vẫn có khả năng mang thai và sinh con bình thường mà không cần điều trị nên người bệnh cần thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa.