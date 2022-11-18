Cứ ngỡ lấy chồng giàu được nhờ, nào ngờ đêm tân hôn, anh thủ thỉ vào tai yêu cầu 1 chuyện khiến tôi 'tá hỏa’ kiên quyết li dị ngay lập tức

Tâm sự 18/11/2022 15:07

Đêm tân hôn, sau khi mặn nồng, chồng ôm lấy tôi, thủ thỉ yêu cầu một chuyện quá đáng.

Tôi may mắn hơn nhiều người khi có ngoại hình ưa nhìn và giọng nói dễ thương, trong trẻo. Vì thế, tôi thường được ưu ái tham gia các hoạt động văn nghệ của công ty. Tôi quen chồng mình trong một dịp giao lưu giữa các chi nhánh công ty. Anh lớn hơn tôi 15 tuổi, là Giám đốc chi nhánh, đã từng ly hôn và có hai con trai năm nay học lớp 6 và lớp 8.

Tìm hiểu được vài tháng, anh cầu hôn và tôi đồng ý. Tôi cũng gần 30 tuổi và muốn ổn định gia đình. Anh cũng lớn tuổi nên muốn có người bầu bạn, vun vén chuyện nhà cửa. Đám cưới của chúng tôi rất rình rang, mọi việc cũng đi theo đúng quỹ đạo. Đêm tân hôn, sau khi mặn nồng, chồng ôm lấy tôi, thủ thỉ yêu cầu một chuyện quá đáng.

"Em đi đặt que tránh thai nhé. Anh không muốn có con nữa. Một phần vì anh không muốn phải chia sẻ tình cảm đang dành cho hai đứa con của mình.

Một phần không muốn xảy ra chuyện tranh chấp tài sản giữa các con trong tương lai. Mỗi tháng anh sẽ đưa em 30 triệu để tiêu xài nhưng những tài sản khác thì em không được can thiệp vào vì đó đều là tài sản trước hôn nhân".

Cứ ngỡ lấy chồng giàu được nhờ, nào ngờ đêm tân hôn, anh thủ thỉ vào tai yêu cầu 1 chuyện khiến tôi 'tá hỏa’ kiên quyết li dị ngay lập tức - Ảnh 1

Tôi ngơ ngác, sửng sốt trước yêu cầu quá đáng của chồng. Ngay lập tức, tôi vùng khỏi vòng tay anh rồi tuyên bố ly hôn nếu anh không thay đổi ý định. Chồng tôi cũng không vừa, anh mắng tôi lấy anh vì tiền chứ không hề yêu anh. Nếu yêu anh thì sẽ không quan tâm đến tài sản của anh.

Cứ ngỡ lấy chồng giàu được nhờ, nào ngờ đêm tân hôn, anh thủ thỉ vào tai yêu cầu 1 chuyện khiến tôi 'tá hỏa’ kiên quyết li dị ngay lập tức - Ảnh 2

Tôi dọn đồ đi ngay trong đêm tân hôn. Nhưng điều oái oăm là mọi người đều nói rằng tôi "được voi đòi tiên", cứ nhận 30 triệu/tháng rồi sống hưởng thụ sung sướng cả đời. Nhưng tôi không nghĩ thế.

Tôi muốn có con, muốn làm mẹ chứ không phải kiểu hôn nhân phòng ngừa nhau như thế này. Giờ tôi có nên làm đơn ly hôn để giải thoát cho mình không? Hay cho thời gian để chồng thay đổi?

Từ bỏ mối tình đầu, ôm giấc mộng lấy chồng giàu để rồi đêm tân hôn, tôi 'tái xanh mặt mày' khi biết được bí mật anh chôn giấu bấy lâu nay

Từ bỏ mối tình đầu, ôm giấc mộng lấy chồng giàu để rồi đêm tân hôn, tôi 'tái xanh mặt mày' khi biết được bí mật anh chôn giấu bấy lâu nay

Ngày cưới tôi vui lắm vì mình chính thức bước được vào nhà hào môn. Khi bước vào phòng tân hôn, tôi hoang mang hoảng hốt khi anh ghé tai tôi thì thầm một câu khiến tôi xanh mét mặt.

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