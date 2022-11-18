Cứ ngỡ lấy chồng giàu được nhờ, nào ngờ đêm tân hôn, anh thủ thỉ vào tai yêu cầu 1 chuyện khiến tôi 'tá hỏa’ kiên quyết li dị ngay lập tức

Tôi may mắn hơn nhiều người khi có ngoại hình ưa nhìn và giọng nói dễ thương, trong trẻo. Vì thế, tôi thường được ưu ái tham gia các hoạt động văn nghệ của công ty. Tôi quen chồng mình trong một dịp giao lưu giữa các chi nhánh công ty. Anh lớn hơn tôi 15 tuổi, là Giám đốc chi nhánh, đã từng ly hôn và có hai con trai năm nay học lớp 6 và lớp 8.

Tìm hiểu được vài tháng, anh cầu hôn và tôi đồng ý. Tôi cũng gần 30 tuổi và muốn ổn định gia đình. Anh cũng lớn tuổi nên muốn có người bầu bạn, vun vén chuyện nhà cửa. Đám cưới của chúng tôi rất rình rang, mọi việc cũng đi theo đúng quỹ đạo. Đêm tân hôn, sau khi mặn nồng, chồng ôm lấy tôi, thủ thỉ yêu cầu một chuyện quá đáng.

"Em đi đặt que tránh thai nhé. Anh không muốn có con nữa. Một phần vì anh không muốn phải chia sẻ tình cảm đang dành cho hai đứa con của mình.