Lấy chồng xa nhà, đêm tân hôn, mẹ chồng đột ngột xông vào phòng, nói 1 câu khiến tôi 'tủi thân' khóc nức nở

Đêm tân hôn, tôi ôm mặt bật khóc nức nở khi nghe câu nói của mẹ chồng.

Ngày cưới, thấy bố buồn, mẹ khóc mà tôi cũng khóc theo. Tôi là con gái duy nhất trong nhà, từ bé đã được bố mẹ "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa", chăm sóc tôi chẳng khác nào công chúa. Mẹ cứ dặn dò, bảo tôi phải sống hiếu thuận, lễ nghĩa với nhà chồng. Chỉ cần tôi hạnh phúc thì bố mẹ cũng yên lòng và xem như tôi đã báo hiếu ông bà rồi.

Lúc chia tay, bố mẹ chồng tôi cứ nắm tay bố mẹ tôi suốt. Bố chồng bảo bố tôi cứ yên tâm, nhất định ông bà sẽ chăm sóc, yêu thương tôi như con ruột trong nhà. Mẹ chồng còn đùa, nói chỉ cần chồng tôi dám làm vợ buồn, bà sẽ dạy dỗ anh một trận nên thân. Bố mẹ chồng nói thế, bố mẹ tôi cũng tạm yên lòng mà về lại quê.

Đêm tân hôn, mẹ chồng đột ngột vào phòng vợ chồng tôi. Lúc đó, tôi đang khóc vì nhớ bố mẹ. Thấy bà, tôi vội nín khóc, lau nước mắt vì sợ bị mẹ mắng. Bất ngờ, mẹ chồng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. Bà nói: "Nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa, mẹ chứ có phải ai xa lạ đâu mà con đề phòng".

Mẹ chồng nói thế, cảm giác tủi thân khi xa cha mẹ lại trào dâng, tôi ôm lấy bà mà khóc nức nở. Chồng tôi đứng lớ ngớ bên cạnh mà chẳng biết phải làm gì. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, tôi mới buông mẹ chồng ra. Mẹ lau mặt cho tôi, nói khi nào tôi nhớ bố mẹ thì cứ việc về quê thăm ông bà.

Đêm tân hôn, tôi cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của ba mẹ chồng dành cho mình. Xem như tôi không uổng công lấy chồng xa quê. Mẹ chồng đã mở lời, tôi có nên xin phép bố mẹ cho mình về quê ăn Tết Nguyên Đán năm nay không? Năm đầu làm dâu mà về ngoại dịp Tết thì có bị mọi người gièm pha không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên với.

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