Lấy chồng xa nhà, đêm tân hôn, mẹ chồng đột ngột xông vào phòng, nói 1 câu khiến tôi 'tủi thân' khóc nức nở

Tâm sự 18/11/2022 14:11

Đêm tân hôn, tôi ôm mặt bật khóc nức nở khi nghe câu nói của mẹ chồng.

Ngày cưới, thấy bố buồn, mẹ khóc mà tôi cũng khóc theo. Tôi là con gái duy nhất trong nhà, từ bé đã được bố mẹ "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa", chăm sóc tôi chẳng khác nào công chúa. Mẹ cứ dặn dò, bảo tôi phải sống hiếu thuận, lễ nghĩa với nhà chồng. Chỉ cần tôi hạnh phúc thì bố mẹ cũng yên lòng và xem như tôi đã báo hiếu ông bà rồi.

Lúc chia tay, bố mẹ chồng tôi cứ nắm tay bố mẹ tôi suốt. Bố chồng bảo bố tôi cứ yên tâm, nhất định ông bà sẽ chăm sóc, yêu thương tôi như con ruột trong nhà. Mẹ chồng còn đùa, nói chỉ cần chồng tôi dám làm vợ buồn, bà sẽ dạy dỗ anh một trận nên thân. Bố mẹ chồng nói thế, bố mẹ tôi cũng tạm yên lòng mà về lại quê.

Lấy chồng xa nhà, đêm tân hôn, mẹ chồng đột ngột xông vào phòng, nói 1 câu khiến tôi 'tủi thân' khóc nức nở - Ảnh 1

Đêm tân hôn, mẹ chồng đột ngột vào phòng vợ chồng tôi. Lúc đó, tôi đang khóc vì nhớ bố mẹ. Thấy bà, tôi vội nín khóc, lau nước mắt vì sợ bị mẹ mắng. Bất ngờ, mẹ chồng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. Bà nói: "Nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa, mẹ chứ có phải ai xa lạ đâu mà con đề phòng".

Mẹ chồng nói thế, cảm giác tủi thân khi xa cha mẹ lại trào dâng, tôi ôm lấy bà mà khóc nức nở. Chồng tôi đứng lớ ngớ bên cạnh mà chẳng biết phải làm gì. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, tôi mới buông mẹ chồng ra. Mẹ lau mặt cho tôi, nói khi nào tôi nhớ bố mẹ thì cứ việc về quê thăm ông bà.

Lấy chồng xa nhà, đêm tân hôn, mẹ chồng đột ngột xông vào phòng, nói 1 câu khiến tôi 'tủi thân' khóc nức nở - Ảnh 2

Đêm tân hôn, tôi cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của ba mẹ chồng dành cho mình. Xem như tôi không uổng công lấy chồng xa quê. Mẹ chồng đã mở lời, tôi có nên xin phép bố mẹ cho mình về quê ăn Tết Nguyên Đán năm nay không? Năm đầu làm dâu mà về ngoại dịp Tết thì có bị mọi người gièm pha không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên với.

Bước vào phòng chị gái, tôi sững người khi thấy tấm ảnh cưới được treo đầu giường, giật mình đau xót nhận ra gương mặt chú rể

Bước vào phòng chị gái, tôi sững người khi thấy tấm ảnh cưới được treo đầu giường, giật mình đau xót nhận ra gương mặt chú rể

Mở cửa phòng chị, tôi kinh ngạc khi thấy tấm ảnh cưới lớn được treo trong phòng. Nhìn bức ảnh, tôi thất thần, ám ảnh suốt mấy hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 10 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau