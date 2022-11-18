Vợ bị tai nạn chồng lập tức đưa về quê ngoại, 4 tháng sau đến đón cô 'tặng' anh 1 bất ngờ đầy cay đắng

Tâm sự 18/11/2022 11:37

Đăng như trút được gánh nặng, phó mặc vợ con cho bố mẹ vợ, đến tiền chi tiêu cũng không gửi thêm cho ông bà, ngày Đăng đến đón vợ con, Cúc im lặng "tặng" chồng một món quà khiến anh hối hận vô cùng.

Cúc (30 tuổi) chia sẻ cô nghỉ việc ngay sau đám cưới vì khi đó cô đã mang thai. Đăng - chồng cô, cũng muốn vợ nghỉ làm chăm sóc nhà cửa, một mình anh có thể lo được cho cả nhà. "Mang thai mệt mỏi, chỗ làm lại xa, tôi chấp nhận ở nhà chờ sinh, chăm con nhỏ thêm khoảng 2 năm rồi mới quay trở lại với công việc", Cúc kể.

Đăng đi làm cả ngày, nhiều hôm phải tăng ca nên anh tuyên bố thẳng, Cúc phải chu toàn mọi việc. Anh không chấp nhận yêu cầu chồng tan làm về nhà còn phải xắn tay vào rửa bát, lau nhà hoặc dỗ con khóc cho vợ.

Thực ra Cúc hiểu chồng ra ngoài kiếm tiền vất vả, cô chẳng đòi hỏi gì nhiều, đôi khi chỉ là đứng cạnh vợ trò chuyện và nhặt mớ rau chẳng có gì nặng nhọc.

Vợ bị tai nạn chồng lập tức đưa về quê ngoại, 4 tháng sau đến đón cô 'tặng' anh 1 bất ngờ đầy cay đắng - Ảnh 1

Mang thai mệt mỏi, Cúc nhỡ miệng kêu than thì lập tức bị anh mắng át đi, bảo cô thiếu tự lập, không thể tự lo được cho mình. Con nhỏ quấy khóc, Cúc nhờ chồng bế đỡ lúc đêm hôm, Đăng phẫn nộ bỏ sang phòng khác ngủ để tránh bị làm phiền. Dù nhiều lần phải tủi thân đến phát khóc mà Cúc chỉ nghĩ Đăng tính tình vô tâm mà thôi. Đàn ông đa số đều như vậy, Cúc đành tự an ủi bản thân.

"Khi con được 16 tháng tuổi, tôi chuẩn bị cai sữa con để gửi trẻ đi làm lại thì có một chuyện xảy ra. Tôi bị tai nạn gãy chân, phải nghỉ dưỡng thương mất vài tháng trời", Cúc kể.

Mẹ đẻ Cúc còn bận việc ở quê, bà chỉ trông nom được con gái thời gian cô nằm viện. Sau khi xuất viện về nhà, vợ chồng Cúc phải tự sắp xếp. Chân Cúc mất thời gian khá lâu mới có thể hồi phục, bản thân cô còn cần người chăm sóc nên Cúc định thuê người giúp việc tạm trong thời gian này. Đăng lại đưa ra phương án khác: "Em về quê ngoại đi, nhờ ông bà ngoại chăm hộ".

Vợ bị tai nạn chồng lập tức đưa về quê ngoại, 4 tháng sau đến đón cô 'tặng' anh 1 bất ngờ đầy cay đắng - Ảnh 2

Nước mắt Cúc chỉ chực trào ra nhưng cô vẫn cố gắng nén lại, giải thích với Đăng bố mẹ cô còn bận việc đồng áng, ruộng vườn, ông bà không thể bỏ việc chăm mẹ con cô được. 

Bố mẹ yêu thương con cái nhưng chồng mới chính là người bạn đời, là người sẽ đi cùng cô hết chặng đường dài phía trước. Khi vui vẻ vợ chồng cùng chia sẻ, lúc hoạn nạn vợ chồng cùng nắm tay nhau vượt qua, đó mới là điều Cúc hướng tới. 

Đăng nhiều lần kể công nhưng tiền chi tiêu hàng tháng Đăng đưa cũng chỉ đủ cô chi dùng cho những nhu cầu tối thiểu. Phần thu nhập còn lại Đăng tự mình cất giữ, Cúc không được quyền hỏi tới. Kết thúc cuộc trò chuyện ấy, Cúc chấp nhận đưa con về quê. Đăng như trút được gánh nặng, phó mặc vợ con cho bố mẹ vợ, đến tiền chi tiêu cũng không gửi thêm cho ông bà.

Trong 4 tháng Cúc ở quê ngoại dưỡng thương, Đăng về thăm vợ con được 1 lần và dúi vào tay cô 3 triệu trước khi rời đi. Cúc chẳng nửa lời oán trách khiến Đăng mừng thầm trong lòng, cho rằng cưới Cúc thật sự "có lời".

Ngày Đăng đến đón vợ con, Cúc im lặng đưa cho chồng đơn ly hôn cô đã ký sẵn. "Với một người chồng như anh, tôi thật sự không hiểu kết hôn để làm gì!", Cúc cười nhạt đáp lời Đăng khi bị chất vấn. Đăng nghẹn đắng trở về một mình, trong lòng là câu hỏi nhưng cũng mang tính khẳng định của Cúc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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