Con trai 35 tuổi vẫn chưa có người yêu, mẹ chuốc rượu say rồi dẫn sang cô hàng xóm nhờ ‘trị’ tính nhát gái, 3 phút sau đã nghe thấy âm thanh ‘ám muội’ từ trong phòng phát ra

Tâm sự 18/09/2023 00:08

Chưa để Lân trả lời, Liên đã đè lên người anh mơn trớn khiến Lân không chịu được mà lao vào như thiêu thân. Cũng có thể nhờ rượu đã giúp anh dũng cảm hơn.

Năm nay đã 35 tuổi nhưng Lân vẫn còn độc thân, cũng bởi vì bản tính nhát gái của anh nên không bao giờ dám tỏ tình với bất cứ người nào. Đến tuổi này, nhưng hễ cứ gặp gái là mặt anh lại lập tức đỏ gay không kiểm soát được sự lúng túng.

Biết con trai như vậy, mẹ Lân buồn lòng lắm, nhiều lần bà cũng đã mai mối cho con nhưng rồi anh lại không chịu đi gặp. Mẹ Lân nhiều khi cũng định để mặc con thuận theo tự nhiên nhưng rồi sau khi gặp Liên thì bà lại không chịu được nữa mà muốn có con dâu.

Liên ở nơi khác mới chuyển tới đây 1 thời gian, cô chỉ có 1 mình, làm nghề cắt tóc gội đầu. Lúc mới đến, mọi người đều không ưa cô gái này vì nghĩ cô ta lai lịch không rõ lại làm cái nghề dễ gây hiểu lầm.

Nhưng rồi sau đó khi biết Liên là trẻ mồ côi, lại rất tốt bụng nên hàng xóm đều yêu quý. Đặc biệt là mẹ Lân đã nhắm cô làm con dâu.

Từ khi Liên chuyển tới, ngày nào mẹ Lân cũng bắt anh dẫn bà sang gội đầu để con trai làm quen dần với cô ấy.

Có vẻ như Lân cũng rất thích Liên thế nhưng sau bao nỗ lực của bà thì anh con trai vẫn không dám tự tin bày tỏ tình cảm.

Con trai 35 tuổi vẫn chưa có người yêu, mẹ chuốc rượu say rồi dẫn sang cô hàng xóm nhờ ‘trị’ tính nhát gái, 3 phút sau đã nghe thấy âm thanh ‘ám muội’ từ trong phòng phát ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cho đến 1 hôm, Lân vừa đi làm về thì mẹ anh bày sẵn ra 1 đĩa mực khô nướng và 1 chai rượu. Lân ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì mẹ đã kéo anh lại bàn:

- Lại đây uống với mẹ vài chén, buồn quá.

- Chuyện gì thế mẹ?

- Thì cứ uống đi, hỏi nhiều quá.

Cứ thế, mẹ anh rót hết ly này đến ly khác chuốc cho con trai say mèm. Sau khi thấy con gục xuống bàn xua tay:

- Con không uống nổi nữa đâu mẹ ơi.

Thì mẹ anh mỉm cười đỡ con lên rồi dẫn ngay sang phòng cô gội đầu hàng xóm. Tới nơi, bà đẩy Lân vào phòng có Liên đang chờ sẵn và còn nháy mắt:

- Vui vẻ nha các con.

Lân loạng choạng nằm vật ra giường thì bỗng thấy 1 người con gái khỏa thân nằm ngay bên cạnh. Anh hét lên:

- Á…

Anh kéo chăn phủ lên người cô ta:

- Sao..tôi lại ở đây?Cô…cô mặc quần áo vào..

Rồi anh định chạy ra mở cửa nhưng mẹ anh đã khóa ngoài. Lúc đó Liên mới từ từ đi đến nói:

- Mẹ anh muốn chúng ta động phòng trước cho anh hết tính nhát gái. Sao?Anh chê em à?

Lân đỏ mặt tía tai, cả người nóng ran:

- Sao..cô lại đồng ý? Không lẽ cô..định lợi dụng tôi?

Liên vuốt ve Lân rồi cười:

- Đơn giản vì em thích anh. Em biết anh cũng thích em mà không dám nói đúng không? Anh phải mạnh dạn lên chứ.

Con trai 35 tuổi vẫn chưa có người yêu, mẹ chuốc rượu say rồi dẫn sang cô hàng xóm nhờ ‘trị’ tính nhát gái, 3 phút sau đã nghe thấy âm thanh ‘ám muội’ từ trong phòng phát ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lân cúi gằm mặt có vẻ như đồng ý với lời nói đó của Liên, anh lắp bắp:

- Thích..nhưng..tôi sợ cô không đồng ý, vì nhà tôi nghèo..

Liên kéo anh lên giường:

- Anh ngốc thế, em thì cũng có hơn anh đâu. Với lại, yêu thì yêu thôi chứ so đo tính toán mấy thứ đó làm gì. Nào, lên giường với em, qua đêm nay chắc anh sẽ không còn sợ phụ nữ nữa. Đã ngần này tuổi rồi mà còn như thế..

Chưa để Lân trả lời, Liên đã đè lên người anh mơn trớn khiến Lân không chịu được mà lao vào như thiêu thân. Cũng có thể nhờ rượu đã giúp anh dũng cảm hơn.

Mẹ Lân đứng ngoài nghe hết, thấy trong phòng bắt đầu có tiếng rên rỉ, bà mừng hơn bắt được vàng:

- Thế là sắp có con dâu rồi, ơn trời.

Nói rồi bà vội vàng về nhà chuẩn bị sính lễ sang hỏi cô gội đầu cho con trai.

Không chia tài sản cho 3 con trai, ông nội để lại hết cho cháu gái và sự thật động trời về thân phận của tôi được hé lộ khiến cả nhà rơi vào bi kịch

Không chia tài sản cho 3 con trai, ông nội để lại hết cho cháu gái và sự thật động trời về thân phận của tôi được hé lộ khiến cả nhà rơi vào bi kịch

"Trong mắt bố từ trước tới giờ chỉ có mỗi đứa cháu là cái Ngân. Bố có biết người ta ở ngoài kia nói cái gì không? Người ta… người ta nói bố với con dâu vụng trộm mới ra cái Ngân, nên bố mới cưng nó như thế".

Xem thêm
Từ khóa:   con trai nhát gái mẹ tìm vợ cho con trai chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 2 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng