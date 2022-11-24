Con dâu vừa sinh, tôi lập tức vào viện, lật tã lên thấy thứ này ở cổ chân cháu đích tôn mà tái mặt

Tâm sự 24/11/2022 14:42

Lên đến nơi thì con dâu đã đẻ thường xong và cả 2 mẹ con đều được về phòng riêng nằm. Lần đầu tiên được ẵm cháu nội đích tôn vào lòng mà tôi xúc động trào nước mắt.

Con dâu mới về nhà tôi làm dâu được 1 năm nay. Con cũng vừa sinh cho tôi một đứa cháu nội đích tôn rất kháu khỉnh đáng yêu. Hiện con đang ở cữ tại quê nội và một tay tôi chăm sóc 2 mẹ con cháu rất chu đáo. Mẹ chồng con dâu hòa hợp nên ngày ở cữ nào cũng rộn rã tiếng cười nói.

Nhà tôi neo người, bao năm nay chỉ có 2 mẹ con tôi sống với nhau. Giục mãi, con trai mới chịu lấy vợ. Tuy cưới xong, vợ chồng con cũng ở trên thành phố chứ không ở quê với mẹ nhưng tôi yên tâm hơn phần nào vì đã lo được cho con.

Con dâu tôi là gái thành phố nhưng cháu rất ngoan và hiếu thuận. Biết mẹ chồng chỉ có một mình ở quê, con toàn động viên: “Mẹ ở quê 1 mình buồn lắm, hay mẹ lên thành phố ở với tụi con cho vui đi”.

Con dâu vừa sinh, tôi lập tức vào viện, lật tã lên thấy thứ này ở cổ chân cháu đích tôn mà tái mặt - Ảnh 1
Hơn tuần ở cữ rồi mà vết chàm xanh kia chưa có dấu hiệu mờ đi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi toàn cười: “Nhà mẹ mẹ ở, nhà chúng mày mày ở cho thoải mái. Hơn nữa lên đó quanh quẩn chỉ có 4 bức tường, chán lắm”.

Con dâu tôi cũng hồn nhiên: “Nhà này cũng là của mẹ cho tiền anh Hà mua nên là nhà của mẹ. Mẹ lên đây mà trông coi nhà này và có mẹ có con sẽ vui hơn ở nhà đấy ạ”.

Con dâu động viên thế nhưng tôi cũng không lên trên đó, dù gì ở quê bao năm quen rồi.

Khi con dâu có bầu tôi luôn nhắc con bé ăn uống, ngủ nghỉ điều độ. Có bao việc nhà, tôi bắt con trai làm hết cho con dâu dưỡng thai. Ở nhà rảnh, tôi sơ chế rất nhiều món con dâu thích gửi lên cho ăn. Suốt cả thai kỳ, con dâu tôi tăng 15kg và em bé sinh ra được 3,8kg.

Trước ngày con dâu dự sinh, tôi đã muốn lên Hà Nội với con. Tuy nhiên ở nhà lại bận vài đám cưới họ hàng nên tôi cố nán lại cho tới khi nhận được cuộc gọi của con trai thông báo: “Mẹ vào viện ngay đi, vợ con đã lên bàn đẻ rồi, chắc khoảng tiếng nữa là cháu chào đời thôi ạ”.

Nghe xong cuộc gọi của con trai, tôi cập rập bắt xe khách lên Hà Nội. Cũng may quê chỉ cách Hà Nội hơn 40km nên đi lại cũng thuận tiện và nhanh chóng.

Lên đến nơi thì con dâu đã đẻ thường xong và cả 2 mẹ con đều được về phòng riêng nằm. Lần đầu tiên được ẵm cháu nội đích tôn vào lòng mà tôi xúc động trào nước mắt. Cái mắt, cái môi và khuôn mặt này, cả cái tay nhỏ xíu của cháu sao mà giống y hệt con trai, con dâu tôi quá.

Để kiểm tra xem cháu trai sơ sinh có dị tật nào không, tôi lấy tay vạch tã nhìn từng bộ phận. Tất cả các bộ phận đều bình thường và khỏe mạnh, nhưng khi nhìn xuống cổ chân cháu thì tôi giật mình vì có cái bớt to đùng màu xanh đậm. Lo lắng quá, tôi nói to:

“Sao thằng bé lại có cái bớt xanh ở chân to đùng này đây?”.

Con dâu vừa sinh, tôi lập tức vào viện, lật tã lên thấy thứ này ở cổ chân cháu đích tôn mà tái mặt - Ảnh 2
Tất cả các bộ phận đều bình thường và khỏe mạnh, nhưng khi nhìn xuống cổ chân cháu thì tôi giật mình vì có cái bớt to đùng màu xanh đậm - Ảnh minh họa: Internet

Con dâu và con trai tôi đều lo lắng quay lại, chúng cũng bảo sau sinh chưa kiểm tra kỹ nên không phát hiện được thằng bé có cái bớt xanh này. Cả nhà vội gọi bác sĩ đến hỏi han thì bác sĩ cũng bảo đây là vết chàm bình thường, có thể xuất hiện ngay khi bé vừa chào đời. Do khá phổ biến ở các trẻ mới sinh nên cả nhà không phải lo lắng vì đa phần là lành tính không cần điều trị cũng sẽ tự biến mất sau này.

Dù bác sĩ đã nói vậy nhưng tôi vẫn chưa yên tâm mọi người ạ. Hơn tuần ở cữ rồi mà vết chàm xanh kia chưa có dấu hiệu mờ đi. Mỗi lần nhìn chân cháu nội bị vậy mà tôi lại xót nhưng không biết phải làm sao để các vết chàm này biến mất đây. Liệu vết chàm này có mất dần khi cháu nội tôi lớn lên không?

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