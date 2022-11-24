Chồng chê vợ không đảm đang như cô hàng xóm, hành động này trong đêm khiến anh bàng hoàng vỡ lẽ

Tâm sự 24/11/2022 13:33

Thường thường, mỗi đêm, phòng ngủ của hai vợ chồng sẽ bật nhạc jazz để vào giấc dễ hơn, cũng như Phương sẽ xoa bóp, massage cho chồng.

Tất nhiên chẳng có cặp vợ chồng nào hoàn hảo tuyệt đối. Sẽ luôn tồn tại những điểm bạn cảm thấy chưa ưng ý về đối phương, song hãy bình tĩnh nói chuyện để cùng nhau sửa đổi phát triển. Tuyệt đối tránh so sánh với người ngoài sẽ khiến nhau mất lòng.

Chồng chê vợ không đảm đang tỉ mỉ như chị hàng xóm

Vợ chồng Phương chuyển về khu chung cư này mới được vài tháng, nhưng hai người họ nhìn chung đã dần ổn định cuộc sống. Nhà Phương ngay bên cạnh nhà trưởng tầng, thi thoảng có gì đó cần thì cô sẽ nhờ vả. Trong chi tiêu hàng ngày, Phương không chú trọng tới chuyện tiết kiệm thái quá mà cô luôn muốn cuộc sống hai vợ chồng thoải mái. Tốn kém chút không sao, càng thêm động lực để họ cố gắng hơn trong công việc.

Chồng chê vợ không đảm đang như cô hàng xóm, hành động này trong đêm khiến anh bàng hoàng vỡ lẽ - Ảnh 1
Trong chi tiêu hàng ngày, Phương không chú trọng tới chuyện tiết kiệm thái quá mà cô luôn muốn cuộc sống hai vợ chồng thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

“Chồng mình thì là kiểu thực tế nửa mùa. Anh vừa thích ăn ngon mặc đẹp nhưng vẫn muốn vợ phải vun vén chặt chẽ. Có thể tính cách đó thừa hưởng từ mẹ anh ấy, thú thực mẹ chồng mình cũng ra rả bài ca phải nhìn trước ngó sau. Đỉnh điểm hơn là khi chồng mình so sánh vợ với chị hàng xóm.

Hôm đó anh đi siêu thị ở dưới chung cư cùng chị ấy. Chồng về nhà bảo người ta cầm đúng 200 ngàn đồng mà vẫn mua được nhiều thứ. Trong khi anh phải chuẩn bị tới hàng tiền triệu để mua bao nhiêu thứ linh tinh vợ dặn. Đã vậy, chồng còn nghe chị ấy chia sẻ bây giờ phải tiết kiệm, ăn tiêu ít thôi” – Phương kể.

Những ngày sau, Phương hay bị chồng than thở, chê trách. Thậm chí, cứ thấy vợ mua hàng online gì là chồng cô lại nổi đóa, cáu gắt. Từng có hôm anh cầm một hộp nhỏ ném thẳng vào thùng rác khiến cô phải dùng tay lấy ra trong nghẹn ngào. Hai người họ cãi vã nhiều hơn, mặc dù Phương cũng có đi làm nhưng cô lại thiếu đi sự tôn trọng từ chồng. Anh xót tiền lương của chính mình, trong bữa cơm cũng lôi ra để nói, so sánh vợ không đảm đang, tỉ mỉ như chị hàng xóm.

Hành động trong đêm của cô vợ khiến chồng tỉnh ngộ

Thực ra, Phương đã muốn nói sự thật từ lâu để chồng tỉnh ngộ. Song cô vẫn muốn đợi một chút để cho người đàn ông này thực sự sáng mắt. Thường thường, mỗi đêm, phòng ngủ của hai vợ chồng sẽ bật nhạc jazz để vào giấc dễ hơn, cũng như Phương sẽ xoa bóp, massage cho chồng. Công việc của chồng Phương phải ngồi nhiều trước màn hình máy tính, người phụ nữ này cũng muốn làm điều gì đó để giải tỏa căng thẳng cho ông xã.

Chồng chê vợ không đảm đang như cô hàng xóm, hành động này trong đêm khiến anh bàng hoàng vỡ lẽ - Ảnh 2
Hành động trong đêm của cô vợ khiến chồng tỉnh ngộ - Ảnh minh họa: Internet

 

“Thói quen ấy khiến cả mình và anh đều cảm thấy dễ chịu. Nhưng vì chuyện cãi vã trên, mình đã không âu yếm, cưng chiều chồng như thế nữa. Mình muốn anh phải thực sự hiểu cái gì cũng có giá của nó. Đúng cái đêm nhạc tắt, vợ chồng mình nằm trong phòng nghe được nhà hàng xóm cãi nhau chí chóe to tiếng.

Chồng của chị hàng xóm mắng nhiếc vợ, chê chị là đồ ăn bám. Từng có lần mình nghe thấy màn cãi cọ kiểu này nhưng chồng không có ở nhà nên không biết. Mãi tới hôm đó, chồng mình mới được tai nghe mắt thấy sự lục đục của cuộc hôn nhân nhà hàng xóm” – Phương chia sẻ.

Nhân chuyện này, Phương đã nói thẳng với chồng: “Anh nhìn thấy chưa, chị ấy phải ăn bám dựa vào chồng nên có dám tiêu hoang gì đâu. Đó là bất hạnh của phụ nữ anh hiểu không? Em cũng đi làm, có kinh tế riêng, em muốn tiêu rộng tay chút để cả hai vợ chồng thoải mái. Còn nếu anh muốn chặt chẽ từng chút một thì được. Mai em sẽ bán đĩa nhạc, bán hết các đồ hữu dụng trong nhà. Anh cũng không còn được ăn món ngon của vợ nấu đâu, tự xơi cơm rau lạc nhé!”

Lúc này, ông xã của Phương mới hiểu bản thân đã sai lầm khi nặng lời chê bai, so sánh vợ. Quả thật nếu không có vụ cãi cọ của nhà hàng xóm hay lời phân tích của vợ, chưa chắc anh đã tỉnh ngộ. Đây là một bài học đắt giá dành cho chị em phụ nữ, rằng bạn có thể chưa hoàn hảo theo cách mà mọi người rập khuôn, nhưng hãy luôn sống thoải mái để cuộc hôn nhân dễ chịu, tránh gò ép theo nhiều chuẩn mực. Có như vậy hai người mới vui vẻ để cùng nhau cố gắng trong cuộc sống.

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