Sau 3 ngày đến ở nhờ, tôi đã hiểu vì sao anh trai lại yêu thương, trân trọng vợ, dù chị ấy không được xinh đẹp

3 ngày trước, tôi đến nhà anh chị ở nhờ để thuận tiện xin việc làm. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tôi đã hiểu vì sao anh tôi lại yêu thương, trân trọng vợ, dù chị ấy không được xinh đẹp như người ta.

Khi anh trai dẫn chị dâu về ra mắt, cả nhà tôi đều bất ngờ. Dù không phản đối nhưng tôi biết, bố mẹ tôi cũng buồn. Bởi anh tôi là giảng viên đại học, đẹp trai, hiền lành. Chị dâu tuy cũng là giáo viên nhưng xét về ngoại hình thì thua anh tôi rất nhiều. Cưới xong, anh chị chuyển ra ở riêng. Hóa ra, trong 4 năm yêu nhau, cả hai đã cùng góp tiền mua căn hộ. Bố mẹ tôi cũng không cản vì tôn trọng quyền riêng tư của vợ chồng con trai.

Chị dâu tôi ăn nói rất dịu dàng, chuẩn mực. 3 ngày, tôi chưa thấy chị ấy to tiếng hay gắt gỏng với chồng. Chị ấy còn nhận dạy kèm, giúp đỡ những trẻ em nghèo trong xóm mà không lấy tiền. Thế nên hàng xóm ai cũng quý chị.

Tuy nhiên, chị dâu tôi lại rất nghiêm khắc và sòng phẳng khi phân chia việc nhà. Tôi là em chồng, đến chơi mà cũng phải rửa bát. Còn anh tôi lau nhà, lau bàn ghế, tưới cây trên sân thượng. Chị dâu sẽ lo phần cơm nước, giặt giũ. Cứ thế, việc ai nấy làm, chẳng có chuyện vợ làm chồng nằm chơi game đâu. Ăn tối xong, anh chị sẽ cùng xem phim, nghe nhạc hoặc rủ nhau đi dạo siêu thị. Không khí trong nhà lúc nào cũng ấm cúng, nhẹ nhàng.

Tối qua, chị dâu bỗng hỏi tôi: "Chị nghe mẹ nói em đang cần tiền mua xe à? Em định mua xe loại gì, bao nhiêu tiền?". Tôi cười gượng, bảo hiện tại chỉ có trong tay hơn 20 triệu thôi nhưng lại thích chiếc xe 45 triệu.

Chị dâu sẽ lo phần cơm nước, giặt giũ. Cứ thế, việc ai nấy làm, chẳng có chuyện vợ làm chồng nằm chơi game đâu - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ngại ngần, chị dâu bảo tôi đưa số tài khoản, chị ấy chuyển cho 25 triệu còn thiếu. "Nhưng anh chị cho em 10 triệu thôi nhé. Còn 15 triệu, em đi làm, khi nào có tiền thì gửi lại cho anh chị". Tôi mừng rỡ, vội cảm ơn chị dâu.

Anh tôi nói tính chị dâu luôn thẳng thắn, sòng phẳng nhưng cũng rất hào phóng. Anh yêu chị vì điều đó. Khi thấy ai cần giúp đỡ, chị ấy sẵn sàng dang tay giúp ngay mà không cần tính toán hay suy nghĩ. "Có một người vợ hiểu mình, biết vun vén gia đình, lại nhân hậu, với anh là quá đủ rồi". Anh tôi nói thế.

Chỉ 3 ngày, tôi đã khâm phục chị dâu rồi. Tôi càng ngưỡng mộ cách chọn vợ của anh trai mình.