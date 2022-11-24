Con dâu mang bụng bầu về quê giữa trưa mà bố mẹ chồng không cho vào nhà, còn cuống quýt bê mâm cơm cất đi

Thật sự, công ty tôi có cả một hội nói xấu mẹ chồng và nhà chồng như thế thật. Nghe các đồng nghiệp kể, bố mẹ chồng đến anh chị em chồng đều ghê gớm, chẳng ra gì. Vì thế tôi cũng sợ cảnh làm dâu lắm. Chẳng thế khi yêu và lấy anh, tôi ra luôn điều kiện: “Lấy nhau xong vợ chồng phải ở riêng, dù là thuê trọ cũng được, em không bao giờ ở chung với bố mẹ chồng đâu”.

Khi tôi sắp lấy chồng, những đồng nghiệp cứ dọa: “Lấy chồng đi để tụi chị cho vào hội kể xấu mẹ chồng và nhà chồng là vừa”.

Đã vậy, năm đầu tiên mở quán ăn đúng đợt dịch, khách đến quán vắng hoe khiến vợ chồng tôi bị thua lỗ hết cả vốn liếng. Ngân hàng cứ gọi đòi nợ ời ời. Không còn cách nào khác, chồng tôi lại phải kể với bố mẹ. Dù hết tiền nhưng chính bố mẹ chồng lại đứng ra vay mượn cho 2 đứa 300 triệu trả nợ. Sau đó, yên ổn 1 thời gian thì 2 vợ chồng tính chuyện đi làm công sở để có thu nhập đều còn sinh con.

Chồng tôi cũng chiều vợ nên đồng ý. Sau cưới, cả hai vợ chồng chuyển lên ở trọ trên thành phố lập nghiệp. Xót các con thuê trọ, bố mẹ chồng mua nhà 2 tầng trên đây cho chúng tôi ở. Ngược lại ở quê ông bà vẫn sống trong căn nhà 3 gian cũ. Thi thoảng lên thành phố khám bệnh hay đi thăm họ hàng họ mới rẽ vào nhà các con chơi, còn hầu hết thời gian ông bà sống ở quê.

Rồi tôi cũng cấn bầu và mang thai sau gần 2 năm đám cưới. Lúc gọi về khoe có bầu mà ông bà vui lắm. Đã thế, mấy tháng đầu tôi bị dọa sảy thai nên trừ đi làm ra tôi không dám đi đâu. Con dâu bị vậy, ông bà lại càng quan tâm khi suốt ngày gửi đồ ở quê lên cho ăn. Mẹ chồng còn thi thoảng mua tôm cua, ghẹ gửi lên bảo:

“Con ăn nhiều hơn 1 chút để có thêm canxi cho cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh trong thai kỳ. Với lại bác sĩ nói bị dọa sảy thế, con hạn chế vận động và làm việc nhà thôi, cần thiết nghỉ làm cũng được về đây bố mẹ nuôi”.

Nói chung bố mẹ chồng tôi hiền lành lắm, quan tâm đến con cái hết mức. Trong khi đó, chúng tôi còn trẻ mà chẳng bao giờ biếu xén, cho ông bà được gì. Thậm chí khi thai kỳ ổn định, những ngày nọ ngày kia, con dâu biếu tiền bà cũng không lấy, cứ bảo để đó mà tiết kiện để sinh con.

Hôm trước chồng tôi đi công tác Khánh Hòa 3 ngày, tranh thủ cuối tuần và lúc anh không có ở nhà, 4 tháng rồi tôi mới về lên xe khách về thăm bố mẹ chồng. Để họ bất ngờ, tôi không thông báo cho ai, cứ lầm lũi về thăm khi đang bầu 7 tháng.

Về đến nhà chồng đúng thời điểm 11h trưa. Từ cổng ngõ bước vào mà nhà vắng hoe. Khi bước đến hiên nhà thì bố chồng mới phát hiện con dâu về nên cuống quýt chạy ra đón. Tôi định theo ông vào nhà thì bị ngăn cản đứng ngoài hiên 1 lúc. Qua khe cửa tôi thấy mẹ chồng vội vàng bê mâm cơm cất đi. Lúc mâm cơm bê đi xong, ông bà mới cho con dâu vào nhà.

Thấy tôi họ đều ấp úng: “Sao con bầu vượt mặt mà về quê không báo trước vậy, đi lại làm gì cho mệt người ra”.

Tôi cười: “Anh Lương đi công tác, con tranh thủ về quê thăm bố mẹ mà không được à? Ông bà có gì cho con ăn trưa với ạ, con đang đói quá đây”.

Bố mẹ chồng nhìn tôi tần ngần, họ bảo đợi chút sẽ ra đầu làng mua phở bò cho con dâu ăn. Còn tôi cứ vô tư xông vào bếp trong sự ngăn cản của 2 người. Rồi tôi cũng nhìn thấy trên mâm cơm kia của bố mẹ chồng chỉ có 2 món: đĩa rau muống luộc và đĩa cá khô. Điều này khác hẳn với mâm cơm đề huề mỗi khi các con về quê, nó cũng khác hẳn với những món ông bà gửi lên cho con dâu bầu ăn. Bỗng nhiên tôi nghẹn lòng:

Mâm cơm đạm bạc chỉ có cá khô của bố mẹ chồng mà tôi nghẹn lòng - Ảnh minh họa: Internet

“Sao bố mẹ lại ăn uống đạm bạc như kia? Ăn thế kia thì làm sao đủ chất chứ?”.

Lúc này mẹ chồng mới lí nhí: “Bố mẹ già rồi ăn uống bao nhiêu đâu, cứ ăn linh tinh thế lại ngon miệng hơn. Với lại ông bà cũng muốn tiết kiệm tiền để trả nợ vay 300 triệu kia cho các con cho xong đi”.

Nghe mẹ chồng nói mà tôi càng nghẹn ngào. Bao lâu nay ông bà chắt chiu từng đồng lo cho con cháu, còn chúng tôi thì quá vô tâm chưa một ngày báo hiếu được họ.