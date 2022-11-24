Vì muốn vợ con có cuộc sống sung sướng đầy đủ, tôi quyết tâm theo bạn bè mở công ty kinh doanh đồ điện tử riêng. Khi tôi đưa ra bàn bạc, bố mẹ tôi hết mực ủng hộ khen tôi khéo có đầu óc làm kinh tế. Tôi thấy thế càng có động lực hơn. Để có thêm hiểu biết, tôi ra nước ngoài tìm hiểu thị trường.

Tôi và vợ cưới nhau được 7 năm nay. Trong 7 năm đó, cuộc sống vợ chồng tôi khá hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen tôi chị xứng đôi vừa lứa. Đặc biệt, cuộc sống gia đình chẳng mấy phải lo toan khi có ông bà nội ngoại &’hậu thuẫn’. Nhưng rồi khi các con bắt đầu đi học, chúng tôi dần nhận thấy nỗi lo kinh tế đang dần lớn lên.

Vốn tính lẳng lơ lại nhàn rỗi, nên chị Phương sớm phải lòng gã chủ tiệm làm đẹp nơi chị thường xuyên lui tới. Đã thế, chị còn dại dột tới mức đem tiền chồng khổ nhọc kiếm được bao bọc cho gã. Chị Phương đâu ngờ, những chuyện ngoại tình tưởng chừng như bí mật chẳng ai biết đấy lại bị nhiều người &’phát giác”.

Từ ngày tính kế sinh nhai, tôi thường xuyên vắng nhà. Có khi tôi đi 2-3 tuần mới về nhà. Thấy thế chị Phương buồn lắm. Đôi lần chị nũng nịu đòi chồng đi cùng, nhưng vì khả năng kinh tế hạn hẹp nên tôi đành động viên vợ chịu khó ở nhà chăm con.

Tuy nhiên, lời đồn thổi không thể trở thành hình phạt để chị hiểu được việc làm sai trái của mình. Cho tới một đêm, khi tôi tôi đột ngột từ trong Nam trở về sau một chuyến bay muộn hơn 3h sáng, một bi kịch đã xảy ra khiến tôi như c.hết lặng.

Bắt quả tang vợ hú hí với nhân tình, tôi không nói không rằng cầm điện thoại gọi ngay cho bố mẹ vợ. Sau đó, tôi xông vào cho gã kia một tát, còn Phương chỉ biết khóc lóc cầu xin. Thấy ầm ĩ người dân xung quanh đổ xô tới xem. Dù tôi đã can ngăn, nhưng không cản nổi sự tò mò của thiên hạ.

Khi bố mẹ vợ tới thấy cảnh con gái trần truồng ông bà không biết giấu mặt đâu cho đỡ xấu. Sống chừng này tuổi đầu ông bà giờ mới hiểu ra việc răn đe dạy con giữ gìn phẩm hạnh là cần thiết thế nào. Phải tới khi bà cầu xin con rể, tôi mới chịu tha. tôi cũng nói thẳng nếu Phương muốn về ngoại phải được sự đồng ý và tha thứ của bố mẹ tôi.

Từ hôm xảy ra chuyện vợ ngoại tình tôi trở nên chán nản, tôi chẳng màng gì tới công việc nữa. Bao nhiêu tiền của, tôi bắt Phương chuyến hết sang tên mình. Đã thế, bố mẹ tôi còn bới móc Phương đủ cái xấu. Không việc, không biết sĩ diện, ăn bám chồng…Dù em đã quỳ khóc, xin tha thứ nhưng ông bà vẫn không buông tha.



Đêm nào Phương cũng quỳ gối đầu giường để cầu xin tôi - Ảnh minh họa: Internet

Cô không biết sĩ diện là gì cả, trơ trẽn hết mức. Cô bôi tro trát trấu vào mặt cái gia đình này chưa đủ sao?

“Cô nghĩ xem khi con tôi vất vả ngược xuôi cày cuốc kiếm tiền nuôi 4 cái miệng ăn thì cô làm được gì? Lẳng lơ theo trai là nghề của cô sao? Cô không biết sĩ diện là gì cả, trơ trẽn hết mức. Cô bôi tro trát trấu vào mặt cái gia đình này chưa đủ sao? Cô định làm gì nữa đây”- mẹ chồng trách móc.

Đã hơn 3 tháng nay, đêm nào Phương cũng quỳ gối đầu giường để cầu xin tôi, Phương hôn chân, làm đủ các trò để chứng minh cô vẫn yêu chồng. Đáp lại, Quý đẩy Phương ra ngoài phòng khách với thái độ ghê tởm…không chỉ vậy trước mặt con cái tôi còn không ngớt lời mỉa mai Phương. Nghĩ cũng cực, nhưng Phương biết làm gì hơn nữa ngoài việc câm nín. Bởi sự tình cũng do cô mà ra cả thôi.