Mỗi tháng gửi mẹ chồng 10 triệu mà cơm cữ đạm bạc, nhìn 2 mâm cơm trong bếp con dâu lịm người

Tôi không thích nhưng đành phải đồng ý. Về quê với mẹ chồng, tháng đầu tôi đưa bà 5 triệu thì cơm nước phong phú. Từ tháng sau chồng gửi tiền cho bà, bữa ăn lập tức giảm chất lượng. Gửi 10 triệu/tháng mà bà cho con dâu bầu bí ăn như vậy, tôi thật sự không cam lòng.

Mang thai được 5 tháng thì chồng bảo tôi về quê dưỡng thai chờ sinh, có mẹ chồng chăm sóc. Sắp tới anh bận rộn liên miên thường xuyên vắng nhà, tôi ở một mình anh không yên tâm. Anh đưa cho tôi 10 triệu, rồi bảo rằng từ tháng sau anh sẽ gửi cho mẹ đều đặn từng ấy tiền. Bà mua sắm, chi tiêu, tôi bụng to lại sắp sinh thì cầm tiền làm gì.

Phụ nữ sau sinh cần ăn uống đầy đủ để hồi phục sức khỏe và có sữa cho con bú, tới lúc này tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Hôm đó gần giờ cơm, nghe tiếng bước chân mẹ chồng ra ngoài, tôi liền dậy vào bếp xem bà ăn uống thế nào. Có phải bà bưng cho con dâu cơm đạm bạc, còn bản thân thì ăn uống khác hẳn hay không? Tôi phải chụp lại gửi cho chồng để anh biết tôi tủi thân ra sao.

Tôi ức lắm nhưng đòi về thì chồng không đồng ý. Anh bảo tính bà quen tiết kiệm, khuyên tôi cố chịu đựng. Song đến lúc sinh con ở cữ, mẹ chồng vẫn cho ăn uống rất đơn giản đạm bạc, bữa cơm chủ yếu chỉ là thịt lợn rang khô với một bát canh suông, hiếm lắm mới được đổi món.

Thế nhưng hai khay cơm trên bàn ăn khiến tôi phải lặng người. Khay cơm có bát canh, đĩa thịt và hai quả trứng luộc là chiếc khay mẹ chồng thường bưng cho tôi mỗi bữa. Chắc chút nữa đến giờ cơm bà sẽ mang vào cho tôi. Khay cơm còn lại chỉ có đúng bát canh suông và chút muối vừng, tôi tìm khắp trong bếp mà không thấy gì khác.

Mẹ chồng vừa hay về thấy tôi, bà giật mình lúng túng. Tôi lắp bắp hỏi bữa trưa mẹ ăn gì. Không giấu nổi nữa, bà bèn kể lại mọi chuyện. Tôi lịm người đi khi biết thực tế chồng tôi đưa vợ về quê vì anh phải đi trốn nợ. Nợ nần do làm ăn thua lỗ, anh muốn nhanh giàu để lo cho vợ và mẹ được tốt hơn. Thành công không thấy, cuối cùng lâm vào cảnh túng quẫn. 10 triệu anh đưa tôi là vay người bạn thân, tất nhiên cũng chẳng có chuyện gửi tiền về cho mẹ.

Mẹ chồng tôi sức khỏe không tốt, bình thường bà chẳng nhờ cậy gì con cái, đi làm việc nọ việc kia đủ nuôi sống bản thân. Giờ lại lo thêm cho con dâu và cháu, thực sự quá sức. Cho tôi ăn cơm cữ đạm bạc nhưng chính bà còn ăn uống sơ sài hơn nhiều.

"Mẹ không muốn con vừa sinh xong đã phải lo lắng…", mẹ chồng nói làm tôi nghèn nghẹn không kìm được nước mắt. Chồng tôi cũng vì lo cho vợ, còn mẹ chồng lại càng tốt bụng. Trong nỗi lo đến cháy ruột về tình trạng kinh tế của gia đình, tôi vẫn thật sự cảm kích bà. Giờ tôi muốn đi làm lại sớm để lo cho con, không biết thời điểm sớm nhất mà mẹ có thể đi làm sau sinh là khi nào?

Cho tôi ăn cơm cữ đạm bạc nhưng chính bà còn ăn uống sơ sài hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có nên sớm trở lại làm việc sau sinh?

Theo luật pháp Việt Nam, phụ nữ được nghỉ thai sản 6 tháng hợp pháp, các mẹ có thể cân đối thời gian nghỉ trước và sau sinh bao lâu để có thể lấy lại sức khoẻ và thêm thời gian gần con. Tùy vào chính sách của từng công ty, khoảng thời gian này đôi khi bị rút ngắn xuống còn 4 tháng hoặc thậm chí ít hơn.

Thời gian quay trở lại với công việc không cứng nhắc là mấy tháng, quan trọng hơn cả là sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mẹ đã tốt hay chưa, chỉ có bản thân các mẹ là hiểu rõ nhất. Đừng cố ép mình quay lại công sở khi vẫn còn vướng bận và lo lắng nhiều thứ, nhất là chuyện chăm sóc trẻ sơ sinh.

Rất nhiều phụ nữ vì tính chất công việc phải quay trở lại làm việc một cách khá vội vã sau sinh, nhiều người sau 3 tháng đã đi làm, thậm chí có người còn sớm hơn. Chính từ nguyên do này đã góp phần vào con số 13% bà mẹ bị trầm cảm sau sinh trong năm đầu tiên.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dựa trên các số liệu về sức khỏe của hơn 800 phụ nữ sau 1 năm sinh con. Các dữ liệu được đánh giá vào 6 tuần, 12 tuần, 6 tháng và 12 tháng. Kết quả cho thấy phụ nữ nghỉ thai sản trong 6 tháng có khả năng mắc trầm cảm ít hơn những người nghỉ 6 tuần và 12 tuần. Do đó với câu hỏi sau sinh bao lâu thì đi làm được, nếu quá gấp gáp thì khoảng 2-3 tháng, còn không các mẹ hãy đợi đủ 6 tháng sau khi sinh là tốt nhất.