Thấy vợ vừa nằm cho con bú vừa khóc nửa đêm, vén chăn lên thấy cảnh tượng này mà tôi muốn ngã quỵ

Tâm sự 24/11/2022 08:27

Công việc của tôi cũng nhiều nên thường để mặc vợ đánh vật với thằng bé. Ban ngày khi chồng đã đi làm, con đang ngủ là cô ấy lại tranh thủ làm việc nhà, cơm nước, giặt rũ, chẳng có thời gian mà chăm chút bản thân.

Trước đây, vợ tôi rất xinh xắn, đáng yêu. Nhan sắc của em không nổi bần bật nhưng ưa nhìn. Đã vậy em lại ngoan hiền và biết cách cư xử lắm. Chẳng thế mà khi đưa người yêu về ra mắt, cả nhà tôi chẳng ai chê bai em được điều gì còn nức nở khen:

“Sao con bé vừa xinh lại vừa biết cư xử. Bố mẹ ưng quá”.

Sau này khi đã về làm dâu nhà tôi rồi, em càng được bố mẹ chồng yêu quý. Mang tiếng không ở cùng nhà chồng nhưng hễ có của ngon vật lạ là ông bà nội lại gửi cho con dâu ăn. Lúc nào họ cũng bảo:

“Con dâu đang bầu, cố gắng mà ăn uống tẩm bổ. Đây là đứa cháu đầu tiên của ông bà nên 2 mẹ con phải khỏe mạnh nhất”.

Thấy vợ vừa nằm cho con bú vừa khóc nửa đêm, vén chăn lên thấy cảnh tượng này mà tôi muốn ngã quỵ - Ảnh 1
Công việc của tôi cũng nhiều nên thường để mặc vợ đánh vật với con nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ vì vậy mà khi mang thai, vợ tôi tăng cân vù vù. Sau sinh, cô ấy vẫn chưa lấy lại được mốc ban đầu. Bố mẹ nội ngoại ở quê xa lại bận công việc nên em chỉ nhờ bà nội chăm sóc 1 tháng đầu ở cữ, còn lại em bảo tự chăm được.

Biết vợ ở cữ quần quật chăm con nên đi làm về là tôi hay phụ vợ. Tôi còn muốn ngủ cùng phòng với 2 mẹ con nhưng em cứ đuổi sang phòng khác nằm:

“Một mình em chăm con ban đêm là được, anh sang phòng bên ngủ đi để sáng ra còn đi làm. Đêm con thức dậy, em cho ti là xong, hôm nào con quấy quá em sẽ gọi anh”.

Công việc của tôi cũng nhiều nên thường để mặc vợ đánh vật với thằng bé. Ban ngày khi chồng đã đi làm, con đang ngủ là cô ấy lại tranh thủ làm việc nhà, cơm nước, giặt rũ, chẳng có thời gian mà chăm chút bản thân.

Thời gian gần đây nhiều tối đang ở phòng làm việc tôi thấy vợ cho con bú bên ngoài phòng khách thì kêu oai ái. Tôi chạy ra thì cô ấy đang rơm rớm nước mắt. Hỏi thì lại cười bảo:

“Không có gì đâu anh, con nghịch ngợm quá nên cắn ti mẹ đó mà”.

Tôi cũng vô tâm dù vài lần thấy cảnh đó. Cho tới hôm trước 3h sáng đang ngủ tôi khát nước quá nên ra phòng khách lấy nước. Lúc đi qua phòng của vợ nghe thấy tiếng cô ấy khóc thút thít. Sợ vợ bị ốm nên tôi đẩy cửa phòng vào thì thấy cô ấy đang nằm cho con bú mà nước mắt lưng tròng.

Thấy vợ vừa nằm cho con bú vừa khóc nửa đêm, vén chăn lên thấy cảnh tượng này mà tôi muốn ngã quỵ - Ảnh 2
Bảo sao cô ấy đau đến khóc như thế. Trong khi thằng con tôi nằm ti mẹ thì cứ toe toét cười - Ảnh minh họa: Internet

“Sao vợ cho con bú mà lại khóc thế kia?”.

“Em không chịu nổi nữa anh ạ. Em bị nứt cổ gà nên đau quá”.

Tôi vén chăn lên nhìn thì ôi thôi thấy ngực của cô ấy bị nứt, đỏ tấy và rớm máu nữa. Nhìn cảnh tượng này mà tôi xót xa. Bảo sao cô ấy đau đến khóc như thế. Trong khi thằng con tôi nằm ti mẹ thì cứ toe toét cười. Bao lâu nay cô ấy bị vậy mà cứ tự chịu tự chữa để giờ đến mức thế này.

Thật sự là chồng nhưng tôi không để ý những tiểu tiết khi vợ chăm con nhỏ. Chẳng ngờ cô ấy chăm con lại vất vả thế. Ngày mai tôi sẽ đưa vợ đi khám bác sĩ để điều trị dứt điểm tình trạng này cho em.

Tái hôn chồng cũ tới giễu cợt, tôi tặng anh 2 món quà lớn, cả hôn trường vỗ tay tán thưởng

Tái hôn chồng cũ tới giễu cợt, tôi tặng anh 2 món quà lớn, cả hôn trường vỗ tay tán thưởng

Sau khi tôi sinh con, thái độ của bố mẹ chồng mới thay đổi đôi chút. Nhưng chồng vẫn vậy, anh không ở nhà chơi game thì đi chơi thâu đêm suốt sáng chứ chẳng thèm chăm con giúp tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 17 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 26 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 46 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 49 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 4 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau