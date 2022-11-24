Thấy vợ vừa nằm cho con bú vừa khóc nửa đêm, vén chăn lên thấy cảnh tượng này mà tôi muốn ngã quỵ

Trước đây, vợ tôi rất xinh xắn, đáng yêu. Nhan sắc của em không nổi bần bật nhưng ưa nhìn. Đã vậy em lại ngoan hiền và biết cách cư xử lắm. Chẳng thế mà khi đưa người yêu về ra mắt, cả nhà tôi chẳng ai chê bai em được điều gì còn nức nở khen:

“Con dâu đang bầu, cố gắng mà ăn uống tẩm bổ. Đây là đứa cháu đầu tiên của ông bà nên 2 mẹ con phải khỏe mạnh nhất”.

Sau này khi đã về làm dâu nhà tôi rồi, em càng được bố mẹ chồng yêu quý. Mang tiếng không ở cùng nhà chồng nhưng hễ có của ngon vật lạ là ông bà nội lại gửi cho con dâu ăn. Lúc nào họ cũng bảo:

Công việc của tôi cũng nhiều nên thường để mặc vợ đánh vật với con nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ vì vậy mà khi mang thai, vợ tôi tăng cân vù vù. Sau sinh, cô ấy vẫn chưa lấy lại được mốc ban đầu. Bố mẹ nội ngoại ở quê xa lại bận công việc nên em chỉ nhờ bà nội chăm sóc 1 tháng đầu ở cữ, còn lại em bảo tự chăm được.

Biết vợ ở cữ quần quật chăm con nên đi làm về là tôi hay phụ vợ. Tôi còn muốn ngủ cùng phòng với 2 mẹ con nhưng em cứ đuổi sang phòng khác nằm:

“Một mình em chăm con ban đêm là được, anh sang phòng bên ngủ đi để sáng ra còn đi làm. Đêm con thức dậy, em cho ti là xong, hôm nào con quấy quá em sẽ gọi anh”.

Công việc của tôi cũng nhiều nên thường để mặc vợ đánh vật với thằng bé. Ban ngày khi chồng đã đi làm, con đang ngủ là cô ấy lại tranh thủ làm việc nhà, cơm nước, giặt rũ, chẳng có thời gian mà chăm chút bản thân.

Thời gian gần đây nhiều tối đang ở phòng làm việc tôi thấy vợ cho con bú bên ngoài phòng khách thì kêu oai ái. Tôi chạy ra thì cô ấy đang rơm rớm nước mắt. Hỏi thì lại cười bảo:

“Không có gì đâu anh, con nghịch ngợm quá nên cắn ti mẹ đó mà”.

Tôi cũng vô tâm dù vài lần thấy cảnh đó. Cho tới hôm trước 3h sáng đang ngủ tôi khát nước quá nên ra phòng khách lấy nước. Lúc đi qua phòng của vợ nghe thấy tiếng cô ấy khóc thút thít. Sợ vợ bị ốm nên tôi đẩy cửa phòng vào thì thấy cô ấy đang nằm cho con bú mà nước mắt lưng tròng.

Bảo sao cô ấy đau đến khóc như thế. Trong khi thằng con tôi nằm ti mẹ thì cứ toe toét cười - Ảnh minh họa: Internet

“Sao vợ cho con bú mà lại khóc thế kia?”.

“Em không chịu nổi nữa anh ạ. Em bị nứt cổ gà nên đau quá”.

Tôi vén chăn lên nhìn thì ôi thôi thấy ngực của cô ấy bị nứt, đỏ tấy và rớm máu nữa. Nhìn cảnh tượng này mà tôi xót xa. Bảo sao cô ấy đau đến khóc như thế. Trong khi thằng con tôi nằm ti mẹ thì cứ toe toét cười. Bao lâu nay cô ấy bị vậy mà cứ tự chịu tự chữa để giờ đến mức thế này.

Thật sự là chồng nhưng tôi không để ý những tiểu tiết khi vợ chăm con nhỏ. Chẳng ngờ cô ấy chăm con lại vất vả thế. Ngày mai tôi sẽ đưa vợ đi khám bác sĩ để điều trị dứt điểm tình trạng này cho em.