Tái hôn chồng cũ tới giễu cợt, tôi tặng anh 2 món quà lớn, cả hôn trường vỗ tay tán thưởng

Tâm sự 23/11/2022 17:31

Sau khi tôi sinh con, thái độ của bố mẹ chồng mới thay đổi đôi chút. Nhưng chồng vẫn vậy, anh không ở nhà chơi game thì đi chơi thâu đêm suốt sáng chứ chẳng thèm chăm con giúp tôi.

Tôi và chồng cũ kết hôn được 3 năm, lúc đầu tôi không có cảm tình gì với anh, nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Mưa dầm thấm lâu nên tôi bị anh “cưa đổ”. Nhà anh có điều kiện không tồi, bố mẹ làm ăn kinh doanh khá lắm, có nhà lầu xe hơi. Nhưng nào ngờ anh chẳng giống bố mẹ chút nào, cả ngày ăn chơi lêu lổng không đi làm gì cả. Nhà tôi kinh tế bình thường nên mẹ chồng luôn coi thường tôi.

Sau khi tôi sinh con, thái độ của bố mẹ chồng mới thay đổi đôi chút. Nhưng chồng vẫn vậy, anh không ở nhà chơi game thì đi chơi thâu đêm suốt sáng chứ chẳng thèm chăm con giúp tôi. Tôi phàn nàn đôi câu thì anh quát xối xả vào mặt tôi:

- Cô ở nhà ăn bám nhà tôi thì có quyền gì mà lên tiếng. Tôi không đi làm nhưng có để mẹ con cô thiếu nghìn nào không?

Trước và sau cưới anh như hai người khác biệt, lúc trước anh dịu dàng chu đáo bao nhiêu thì bây giờ anh thờ ơ, vô tâm bấy nhiêu. Sau này tôi mới biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Không chấp nhận nổi cuộc sống như thế này, tôi đòi ly hôn. Anh đồng ý không chút do dự, bố mẹ chồng cũng chỉ khuyên can vài ba câu lấy lệ.

Tái hôn chồng cũ tới giễu cợt, tôi tặng anh 2 món quà lớn, cả hôn trường vỗ tay tán thưởng - Ảnh 1
Chồng lười biếng, vô tâm lại ngoại tình nên tôi dứt khoát ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi đưa con về quê nhờ mẹ ruột chăm hộ, còn tôi đi làm kiếm tiền. Tại chỗ làm, tôi gặp được người bạn trai hiện tại. Anh tên Nam, dáng người cao ráo, ưa nhìn và hơn tôi 4 tuổi. Điều đáng nói là anh không quan tâm đến việc tôi đã ly hôn và có một đứa con.

Gia đình Nam xuất thân từ nông thôn, điều kiện gia đình rất nghèo nên đã 30 tuổi anh vẫn chưa lập gia đình. Khi anh đưa tôi về nhà ra mắt, bố mẹ anh không hề có ý ghét bỏ, chê bai tôi, ngược lại còn khuyên anh nếu đã quyết định lấy tôi thì phải trân trọng tôi và giục cưới sớm.

Sau 1 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định tổ chức một đám cưới nho nhỏ với vài bàn tiệc thết đãi anh em, hàng xóm láng giềng. Không ngờ trong ngày cưới có một vị khách không mời mà đến, đó chính là chồng cũ của tôi.

Anh ta lái xe sang đến, xông thẳng lên hôn trường nơi tôi và Nam đang đứng. Tôi không khỏi sững sờ, chẳng nhẽ nào anh ta đến phá đám cưới của tôi?

- Anh hối hận rồi, em quay về với anh được không? Anh ta chỉ là một tên nghèo kiết xác, như vậy sao xứng với em? Mắt nhìn người của em tệ quá, em định để con của anh gọi một kẻ kém cỏi như anh ta là bố à?

Tái hôn chồng cũ tới giễu cợt, tôi tặng anh 2 món quà lớn, cả hôn trường vỗ tay tán thưởng - Ảnh 2
Tôi không ngờ chồng cũ lại tới đám cưới của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tức run người nhưng vì đang trước mặt quan khách nên tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng đuổi khéo anh ta đi. Nào ngờ chồng cũ lại móc ra 5 triệu dúi vào tay tôi:

- Nói hết nước hết cái mà em vẫn u mê như vậy thì anh đành chịu. Anh biết em khó khăn nên anh mừng cưới em 5 triệu với điều kiện sau này em không được làm thủ tục đổi họ cho con của anh, dù sao đó cũng là máu mủ của anh.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi bước lên tát chồng cũ 2 cái thật mạnh:

- Còn 2 cái tát này là quà tôi tặng anh. Cái tát đầu tiên này là cho tôi, ly hôn với anh là quyết định sáng suốt nhất đời tôi. Anh là cái thá gì mà dám chê bai chồng mới của tôi, anh đã bao giờ làm ra được một nghìn nào chưa hay chỉ biết ở nhà ăn bám bố mẹ?

Cái tát thứ hai là dành cho con trai của anh. Từ khi nó sinh ra anh bế nó được mấy lần? Anh căn bản không xứng làm bố nó, sau này thằng bé sẽ không liên quan gì tới anh cả. Anh biến khỏi đây ngay cho khuất mắt tôi.

Mọi người có mặt đều sững sờ rồi vỗ tay rần rần như đồng tình, tán thưởng cách làm của tôi. Chồng cũ không còn mặt mũi nào ở lại nên đành rời đi trong hậm hực. Còn Nam ôm tôi vào lòng thay cho lời an ủi. Tôi biết làm vậy trước mặt nhiều người là hơi lỗ mãng, nhưng tôi nghĩ tôi không làm sai, anh ta đáng nhận được 2 cái tát đó phải không?

Mỗi tháng gửi mẹ chồng 10 triệu mà cơm cữ đạm bạc, nhìn 2 mâm cơm trong bếp con dâu lịm người

Mỗi tháng gửi mẹ chồng 10 triệu mà cơm cữ đạm bạc, nhìn 2 mâm cơm trong bếp con dâu lịm người

Mẹ chồng tôi sức khỏe không tốt, bình thường bà chẳng nhờ cậy gì con cái, đi làm việc nọ việc kia đủ nuôi sống bản thân. Giờ lại lo thêm cho con dâu và cháu, thực sự quá sức. Cho tôi ăn cơm cữ đạm bạc nhưng chính bà còn ăn uống sơ sài hơn nhiều. 

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân

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