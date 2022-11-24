Con dâu đẻ mà mẹ chồng chỉ gửi cho bọc tã lót cũ, định vứt đi thì thấy 1 thứ khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 24/11/2022 10:29

Sát ngày tôi sinh, mẹ chồng bị sốt xuất huyết và phải nhập viện điều trị 15 ngày. Sau đó bà ra viện nhưng sức khỏe còn yếu nên không thể lên chăm con dâu. Ở nhà sốt ruột, dù ốm nhưng bà cũng hay gọi điện hỏi thăm con dâu và cháu mới sinh.

Hai năm lấy chồng nhưng tôi chưa phải 1 ngày làm dâu bố mẹ anh nên cuộc sống riêng trên thành phố rất thoải mái. Đã vậy dù nghèo nhưng sau khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ chồng vẫn đưa hết tiền dưỡng già 1,5 tỉ cho các con mua nhà để sớm an cư.

Tuy ở nhà bận rộn việc đồng áng, chẳng có thời gian hàng ngày gọi điện hỏi thăm nhưng mỗi khi con trai con dâu về quê, ông bà lại dành trọn cả ngày ở nhà giết gà vịt, làm nhiều món ngon cho 2 đứa ăn. Những ngày về quê, con dâu muốn ngủ đến bao giờ cũng được, ông bà chẳng bao giờ soi mói.

Những khi các con lên thành phố, mẹ chồng lại đùm gói to gói nhỏ để các con mang lên. Thật sự mỗi lần về quê, tôi lại ấm lòng trước tình cảm mà bố mẹ anh dành cho. Chỉ có điều, ngoài tiền cho mua nhà, ông bà không hỗ trợ được gì thêm vì cũng eo hẹp về kinh tế.

Con dâu đẻ mà mẹ chồng chỉ gửi cho bọc tã lót cũ, định vứt đi thì thấy 1 thứ khiến tôi khóc nghẹn - Ảnh 1
Con dâu sinh mà mẹ chồng không lên được vì ốm - Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi tôi mang bầu, mẹ chồng cũng chưa một lần mua cho con dâu được hộp sữa hay cho tiền đi khám thai kỳ như nhà ngoại tôi. Nhiều khi trẻ con, tôi cũng mang ra so bì, những lúc ấy chồng tôi mắng:

“Mình còn trẻ và đi làm nên hàng tháng vẫn kiếm ra tiền, chẳng cho ông bà hay nuôi được ngày nào thì thôi còn đòi hỏi vô lý. Hơn nữa, con mình thì xác định tự chăm nuôi, ông bà không có trách nhiệm phải lo cả cho cháu”.

Chồng nói thì tôi chỉ biết vậy, hoàn cảnh gia đình thế thì phải chịu chứ sao. Nhưng nhiều lúc mẹ chồng dường như ái ngại, vài lần gọi điện lên nói:

“Đợt này bố con ở quê ốm quá nên bao tiền thu hoạch rau củ của nhà lại phải dồn hết vào mua thuốc thang cho ông. Con ở trên đó cố gắng ăn uống tẩm bổ để mẹ tròn con vuông đến tận ngày sinh. Bà nội chẳng hỗ trợ được gì, khi nào con sinh thì bà sẽ cố gắng lên chăm cho 1-2 tháng”.

Sát ngày tôi sinh, mẹ chồng bị sốt xuất huyết và phải nhập viện điều trị 15 ngày. Sau đó bà ra viện nhưng sức khỏe còn yếu nên không thể lên chăm con dâu. Ở nhà sốt ruột, dù ốm nhưng bà cũng hay gọi điện hỏi thăm con dâu và cháu mới sinh.

Hôm trước bà còn gọi bảo: “Mẹ mới xin được ít tã lót cũ để gửi lên cho đấy. Con nhớ bảo thằng Hải liên hệ nhà xe lấy về mặc vài chiếc lấy vía cho thằng bé dễ nuôi, hay ăn chóng lớn. Mẹ cũng giặt sạch sẽ rồi”.

Nghe bà nói mà tôi chán hẳn. Con dâu sinh tưởng mẹ chồng gửi lên cho vài triệu chứ còn vui chứ đống tã lót cũ kia thì tôi cần gì. Chính vì thế tôi chẳng buồn bảo chồng liên hệ nhà xe lấy. Mãi đến khi nhà xe giục đến lấy mấy lần tôi mới đành bảo anh đi lấy đồ bà nội gửi cho xong.

Con dâu đẻ mà mẹ chồng chỉ gửi cho bọc tã lót cũ, định vứt đi thì thấy 1 thứ khiến tôi khóc nghẹn - Ảnh 2
Đọc mẩu giấy mẹ chồng viết mà tôi khóc nghẹn - Ảnh minh họa: Internet

Lấy về nhà, chồng tôi để túi tã lót cũ ở góc bếp mà tôi chẳng buồn đụng vào. Hôm anh đi làm, con sơ sinh ngủ, tôi định đem túi tã lót ấy của bà nội vứt đi thì giở qua kiểm tra lại thấy cả 1 phong bì ở giữa túi tã lót cũ. Choáng váng thấy toàn tờ 500 ngàn, đếm thì được 50 triệu. Bên trong còn có mẩu giấy nhỏ:

“Con sinh mà mẹ ốm quá không lên chăm được. Đây là số tiền mẹ tích cóp, con cầm mà mua đồ tẩm bổ sau sinh nhé”.

Đọc mẩu giấy mẹ chồng viết mà tôi khóc nghẹn. Bỗng nhiên tôi thấy thương và có lỗi với bà quá. Bà thì hết lòng hết dạ với con cháu, còn tôi lại nghĩ tệ về bà và coi trọng vật chất quá đáng như thế đây.

Con dâu mang bụng bầu về quê giữa trưa mà bố mẹ chồng không cho vào nhà, còn cuống quýt bê mâm cơm cất đi

Con dâu mang bụng bầu về quê giữa trưa mà bố mẹ chồng không cho vào nhà, còn cuống quýt bê mâm cơm cất đi

Bố mẹ chồng nhìn tôi tần ngần, họ bảo đợi chút sẽ ra đầu làng mua phở bò cho con dâu ăn. Còn tôi cứ vô tư xông vào bếp trong sự ngăn cản của 2 người.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình mẹ chồng nàng dâu

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