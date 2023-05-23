'Cố đấm ăn xôi' quan hệ ngoài luồng với trai Tây, chưa đầy 1 tháng sau, cô kinh hãi tột độ vì điều ấy

Tâm sự 23/05/2023 14:40

Xinh đẹp, tài năng nhưng cô chẳng bao giờ ngờ được có ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh sống dở chết dở thế này.

Xinh xắn và nổi tiếng là có tài ăn nói, lại giỏi tiếng Anh, Lan gần như là cái tên hót nhất của của trường Đại học. Theo đuổi Thy có đủ loại thành phần, từ công tử nhà giàu đến những anh chàng bạn học bình thường cũng đều si mê cô. Cuối cùng thì Cao, một chàng trai gốc Hà Nội, "nhà mặt phố bố làm to" được cô lựa chọn làm người yêu.

Ngoại hình xinh đẹp, tài năng lại có thêm sự ảnh hưởng từ gia đình người yêu giàu có, Lan dễ dàng xin vào một công ty lớn ở nước ngoài. Sự nghiệp ổn định, thời gian yêu nhau cũng đủ dài, Cao ngỏ ý muốn làm đám cưới nhưng cô nhất mực từ chối, muốn hoãn lại với lý do "cả hai vẫn còn trẻ". Cao thấy không thuyết phục bởi thời gian yêu nhau cũng đã 5 năm chứ ít gì. Với lại ai cũng ngấp nghé tuổi 30 rồi còn trẻ gì nữa. Thế nhưng cứ bàn đến cưới xin là Lan lại gạt phắt đi, có khi cô cố tình gây chiến tranh lạnh với người yêu để tránh mặt.

'Cố đấm ăn xôi' quan hệ ngoài luồng với trai Tây, chưa đầy 1 tháng sau, cô kinh hãi tột độ vì điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Từ ngày xin được việc ở công ty nước ngoài, Lan có cơ hội gặp gỡ nhiều chàng trai Tây với lống sống thoáng đãng và tự do, cô nảy sinh ý định muốn lấy chồng Tây để được định cư ở nước ngoài, được sống trong môi trường tự do, thoải mái, không phải chịu cảnh làm dâu gò bó như người Việt. Thế là cô lên kế hoạch "săn" một anh chàng Tây làm bạn trai.

Với vẻ ngoài xinh đẹp và tài ăn nói khéo léo, Lan cũng "bẫy" thành công được một anh chàng quốc tịch Mỹ, là giám đốc một chi nhánh tại Việt Nam, cũng là đối tác của công ty cô. Sau vài lần gặp gỡ rồi dẫn đi du lịch các nơi và là hướng dẫn viên miễn phí cho anh ta. Lan cũng được anh ta để ý và đề nghị muốn được làm bạn trai cô. Kế hoạch thành công, Lan chấp nhận rồi hẹn hò với chàng trai Mỹ trong khi vẫn có mối quan hệ yêu đương với Cao.

'Cố đấm ăn xôi' quan hệ ngoài luồng với trai Tây, chưa đầy 1 tháng sau, cô kinh hãi tột độ vì điều ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để mọi việc kín đáo hơn, Lan dụ dỗ bạn trai Tây mua cho cô một căn chung cư nhỏ để hai đứa có không gian riêng. Ban đầu anh này cũng tỏ ra khá ga lăng. Thế là một tháng sau cô đã có một nơi riêng biệt để hẹn hò mà không sợ bị ai phát hiện. Lan sung sướng nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của mình là một lời đề nghị kết hôn. Cô mơ màng đến một cuộc sống xa hoa và tự do nơi xứ người.

Thấy mình sắp đạt được mục đích, Lan bắt đầu chơi bài ngửa với Cao. Nhân lúc anh tiếp tục đề cập vấn đề cưới xin, cô gặt phăng và nói rằng cả hai không cùng chung quan điểm, không thể sống chung được với nhau trọn đời. Tốt nhất là giải thoát cho nhau. Nghe người yêu nói, Cao đứng châng hẫng không hiểu cô nói thật hay đùa. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của Lan, Cao cuống cuồng xin lỗi rồi hứa sẽ không nhắc lại việc cưới xin cho đến khi nào cô muốn. Nhưng lần này, cô nhất định không đồng ý và muốn chia tay. Cô lạnh lùng bỏ đi mặc Cao đứng ngây ra trong quán cà phê mà không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Từ ngày có căn hộ mới, Lan và bạn trai Tây sống với nhau như vợ chồng. Lối sống khá thoáng nên khi nào bạn trai đòi hỏi cô đều đáp ứng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô phát hiện mình có thai. Cô quyết định nói với bạn trai rồi đề nghị kết hôn để chồng bảo lãnh cả hai mẹ con sang Mỹ. Anh người yêu khá bình thản, chỉ nói để anh thu xếp rồi làm thủ tục.

Mấy ngày sau không thấy người yêu đến. Gọi điện thì mãi tối mới thấy anh ta nhắn lại đang bận. Hết chịu nổi cô đến công ty tìm anh ta thì biết anh ta đã về nước rồi. Còn cụ thể địa chỉ như thế nào thì cô không thể biết được. Cô cuống lên gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Lên facebook thì bị chặn. Cô trở về cố tìm một chút tin tức từ những giấy tờ anh ta để lại trong căn hộ. Thế nhưng đều không có một manh mối nào.

Một tháng sau thì có người đến đòi căn hộ. Thì ra đây là căn hộ anh thuê lại của một cặp vợ chồng trẻ. Họ có việc công tác ở nước ngoài nên cho người khác thuê ở tạm cho có hơi người. Cặp vợ chồng này cũng chỉ biết anh ta qua một người bạn chứ không biết gì nhiều.

Thế là đùng một cái, vừa mất nhà vừa mất người yêu, cô như người chết đuối không biết bám víu vào đâu. Cô cố giữ bình tĩnh để ngăn mình không được gục ngã. Nhưng cô thật sự đau đớn quá!

 Nhìn xuống cái bụng lùm lùm, Lan không thể ngăn những giọt nước mắt. Làm sao đây? Cô không thể nói với bố mẹ càng không thể muối mặt đến gặp Cao. Cô chẳng có sự lựa chọn nào cả...

 

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