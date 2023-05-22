Làm chuyện ấy vì nhu cầu chồng quá cao, vợ trẻ lại bất lực vì những điều thầm kín không thể nói thành lời

Tâm sự 22/05/2023 20:58

Nhưng bản thân nín lặng chịu đựng dường như không phải vũ khí của những người vợ này.

Chuyên gia tâm lý kể về những tình huống gỡ rối chuyện vợ chồng khiến người nghe đau đớn, xót xa.

Lâu lắm tôi mới có dịp ngồi với chị - chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An (Chuyên gia tâm lý tại Công ty TNHH tư vấn tâm lý và đào tạo Vera) để nghe chị kể về những tình huống gỡ rối khiến người nghe đau đớn, xót xa.

Chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An nhớ rằng, cách đây vài tháng, người phụ nữ người tên Linh với dáng người nhỏ gọn, nước da trắng, nói giọng Sài Gòn đến nhờ tư vấn tâm lý và gỡ rối nỗi lòng. Buổi sáng hôm đấy Hà Nội mưa rất to, người phụ nữ có đôi mắt u buồn thi thoảng lại lấy tay lau nước mắt và không biết phải kể về những ngày tháng chịu đựng chuyện ấy với chồng từ đâu.

 

Chị Linh và chồng yêu nhau từ những năm đầu của đại học. Thời ấy, tình yêu thật nồng cháy và hạnh phúc biết bao, sự trong sáng, ngây thơ của chị Linh khiến người yêu phải cố gắng giữ gìn cho đúng đêm tâm hôn.

Làm chuyện ấy vì nhu cầu chồng quá cao, vợ trẻ lại bất lực vì những điều thầm kín không thể nói thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, cưới về được hơn một tháng thì chị có bầu. Nhưng chồng chị dường như vậy không thể thỏa mãn được nhu cầu sinh lý của mình. Hằng đêm, anh vẫn lại gần chị và không ngừng đòi hỏi. Vì yêu chồng, thương chồng nên chị đã cố gắng chiều. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, hầu như đêm nào anh cũng đòi hỏi. Đến khi chị bầu 7 tháng anh vẫn không tha. Đêm ấy, vừa chiều chồng chị vừa khóc, anh xong việc cứ lăn ra ngủ mặc cho cảm xúc của chị.

Ngày hôm sau, dù chị có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn thản nhiên như không và coi đó là trách nhiệm của chị. Nếu chị không phục vụ anh sẽ ra bên ngoài. 4 năm nay, chị đau khổ chịu đựng. Dù chị có đau ốm, mệt mỏi hay bầu bí chị vẫn không được nghỉ ngơi. Chị thật sự muốn thoát ra khỏi ngôi nhà đầy ám ảnh mỗi đêm nhưng chị thương các con.

“Nghe chị nói đến đây tôi giật mình, tại sao chị không cương quyết lên, có thể một lần, hai lần không được nhưng vài lần hoặc thẳn thắn bày tỏ khi anh đòi làm “chuyện ấy” thì có lẽ câu chuyện sẽ khác. Tôi cho rằng ở đây là chị cố cam chịu mới dẫn đến sự việc đi quá đà như vậy”, chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An bày tỏ.

Làm chuyện ấy vì nhu cầu chồng quá cao, vợ trẻ lại bất lực vì những điều thầm kín không thể nói thành lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An, đời sống vợ chồng chỉ thật sự thỏa mãn khi hai phía cùng chấp thuận và vui vẻ. Anh chồng có thể vui vẻ tại thời điểm đó, nhưng đến một lúc nào đấy, anh nhìn lại quá khứ đã làm với vợ liệu rằng anh có sống an nhiên được nữa không? Vẫn biết bạo lực tình dục được che đậy bằng những mỹ từ như “yêu vợ”, “chiều chồng” nên người vợ phần nào đó xấu hổ, không dám đưa mọi chuyện ra ánh sáng, họ luôn gạt nước mắt trong đau đớn và tủi hổ.

Người thì muốn ly hôn chồng vì không thể chịu được việc chồng luôn đòi hỏi quá nhiều về chuyện ấy. Nhưng cũng không ít chị em trầm cảm, sợ hãi trong bóng tối, thân thể bạc nhược và muốn nghĩ đến cái chết.

Vậy tại sao, ngay từ đầu, khi biết điều này chị em phụ nữ không lên tiếng, phản kháng và từ chối. Hãy nói với chồng “em yêu anh, cần anh nhưng hãy cho em thời gian nghỉ ngơi”. Chẳng có người chồng nào lại muốn làm “chuyện ấy” vì vợ đã thốt lời xin.

“Khi phụ nữ biết cân bằng mọi việc từ cuộc sống đến chuyện giường chiếu thì gia đình sẽ không còn xảy ra bất kỳ sự tranh luận hay mâu thuẫn nào nữa. Hãy bày tỏ quan điểm thẳng thắn với chồng khi được yêu cầu làm “chuyện ấy” mà mình không muốn. Phải thay đổi cấu trúc quyền lực để đảm bảo rằng có sự bình đẳng thực sự giữ phụ nữ và nam giới”, chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An phân tích.

 

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