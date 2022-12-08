Đọc được tin nhắn chồng nhắn tin với đồng nghiệp mà chị trào nước mắt. Họ thường xuyên đi nhà nghỉ với nhau vào giữa trưa.

Bọn tôi yêu nhau khoảng chừng 4 năm thì quyết định lấy nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Khoảng thời gian đó chính xác là giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời tôi khi anh thường xuyên chiều chuộng và sẵn sàng làm mọi thứ để cho tôi vui. Sau khi cưới một năm, anh vẫn yêu thương tôinhư trước. Nhưng từ khi đứa con gái ra đời thì anh thay tính đổi nết một cách chóng mặt khiến tôi không tài nào nhận ra chồng mình nữa. Anh đi sớm về khuya nhậu nhẹt bù khú với bạn bè để tôi một mình chăm sóc con, dù rất bực nhưng vì con cái vừa sinh nên tôi không muốn làm lớn chuyện trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng cái việc anh bỏ bê nhà cửa, con cái phó mặc cho tôi không khiến tôi đau đớn bằng cái việc anh phản bội tôi để cặp bồ với một cô đồng nghiệp. Tôi biết từ ngày sinh con, mệt mỏi chồng lại như thế nên vợ chồng hay khục khặc và chuyện ấy thì thì thoảng mới diễn ra và những lần đó do quá mệt nên tôi cũng chỉ làm cho qua loa vì không muốn chồng buồn. Đọc được tin nhắn chồng nhắn tin với đồng nghiệp mà tôi trào nước mắt. Họ thường xuyên đi nhà nghỉ với nhau vào giữa trưa. Những lần anh về nhà muộn cũng là hẹn hò với cô ta.

Hôm ấy cả tôi và chồng đều có mặt ở nhà. Tôivừa cho con ngủ thì tranh thủ vào mạng xem tin tức, cũng lướt facebook xem bạn bè có ai không để nói chuyện. Chợt thấy ả bồ của chồng tôi kết bạn với mình, tôi liền đồng ý để coi cô ta định giờ thủ đoạn gì. Nào ngờ vừa kết bạn xong ả gửi cho tôi cái hình mặt cười rõ to kèm theo là đoạn video quay lại cảnh chồng chị và ả ta trong nhà nghỉ. Đoạn clip chỉ kéo dài 30 giây thôi nhưng đủ cho tôi thấy rõ mặt của chồng mình. Tôi đau đớn nhưng vẫn cố bình tĩnh, tôi vớ lấy cái điện thoại của chồng bấm số gọi cho nhân tình của anh ta. Tất nhiên anh không lưu số của ả nhưng lần đọc được tin nhắn lần trước thì tôi đã nhớ rõ số của ả rồi. Ảnh minh họa: Internet Thấy số chồng tôi gọi, ả bắt máy liền chị cứ để yên như thế và từ từ nói chuyện với chồng. “Em vừa được bồ anh cho xem video của anh với cô ta trong nhà nghỉ. Thực sự em xem xong mà thấy xấu hổ thay cho anh. Cứ tưởng anh chê em mẹ sề đi cặp với em nào ngon nghẻ lắm. Chứ anh nhìn lại đi, trước khi em cưới anh, cô ta có xách dép chạy theo em cũng chẳng kịp. Em cũng vẫn giữ đoạn ân ái đầu tiên của vợ chồng mình do anh quay lại đấy. Sao anh không cho cô ấy xem mà học tập”. Ả ta ở đầu dây bên kia chắc là tức sôi máu, nghe một lúc thì tắt máy luôn. Còn chồng tôi thì cúi gằm mặt không nói câu gì. tôi chỉ chốt lại một câu cuối cùng: “Ngày xưa ai sống chết để yêu em, ai hứa hẹn với em đủ điều chỉ để mong cái gật đầu đồng ý làm vợ của em? Nếu em đã ngu khi tin tất cả những lời ấy thì giờ em tỉnh rồi”.

Chờ đợi mòn mỏi chồng trở về, thế nhưng ngày anh về không chỉ có 1 mà đến 2 ngày nữa khiến tôi tức đến phát điên, câu nói sau đó của anh ta càng làm tôi cảm thấy kinh tởm Khi chồng tôi vừa về nhà không được bao lâu thì một người phụ nữ cùng một đứa trẻ đi tới. Anh còn trơ trẽn giới thiệu cô ta là người đã gắn bó với mình suốt mấy năm qua, hai người họ còn có con chung với nhau, chính là cậu nhóc đi cùng khiến tôi uất ức phát khóc.

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