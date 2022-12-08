Chờ đợi mòn mỏi chồng trở về, thế nhưng ngày anh về không chỉ có 1 mà đến 2 ngày nữa khiến tôi tức đến phát điên, câu nói sau đó của anh ta càng làm tôi cảm thấy kinh tởm

Tâm sự 08/12/2022 05:43

Khi chồng tôi vừa về nhà không được bao lâu thì một người phụ nữ cùng một đứa trẻ đi tới. Anh còn trơ trẽn giới thiệu cô ta là người đã gắn bó với mình suốt mấy năm qua, hai người họ còn có con chung với nhau, chính là cậu nhóc đi cùng khiến tôi uất ức phát khóc.

Chồng hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi đã có với nhau hai đứa con ngoan ngoãn, một đứa con gái 15 tuổi và một cậu con trai 10 tuổi. Thời gian trước, chúng tôi làm ăn với nhau nhưng bị kẻ xấu hãm hại dẫn đến cả 2 vướng vào khoản nợ khủng, chính vì vậy không còn cách nào khác một trong 2 phải bỏ trốn để lánh nạn một thời gian. 

Từ ngày chồng đi tôi không hề ca thán nửa lời mà chỉ chăm chỉ làm lụng chờ ngày anh về để cả nhà được đoàn tụ. Mỗi ngày tôi cố gắng làm việc kiếm tiền để nuôi dưỡng các con và mẹ chồng, khoảng thời gian đó tôi không sao quên được chồng và mong muốn gia đình thêm một lần đoàn tụ với nhau. 

Chờ đợi mòn mỏi chồng trở về, thế nhưng ngày anh về không chỉ có 1 mà đến 2 ngày nữa khiến tôi tức đến phát điên, câu nói sau đó của anh ta càng làm tôi cảm thấy kinh tởm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng tôi vừa về nhà không được bao lâu thì một người phụ nữ cùng một đứa trẻ đi tới. Anh còn trơ trẽn giới thiệu cô ta là người đã gắn bó với mình suốt mấy năm qua, hai người họ còn có con chung với nhau, chính là cậu nhóc đi cùng khiến tôi uất ức phát khóc.

Tôi nhận ra, người phụ nữ này không phải ai xa lạ mà chính là Hiền, bạn làm ăn của chồng tôi từ 10 năm trước. Tôi không hiểu vì lý do gì mà bây giờ cô ta đã trở thành nhân tình của chồng tôi, lại còn có với nhau một cậu con trai, khoảng chừng 3-4 tuổi.

Tôi gào thét trách móc chồng là kẻ phụ tình bạc nghĩa, không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao lâu nay mà đi ngoại tình trắng trợn như vậy, lại còn dẫn cả nhân tình đến để tranh giành ngôi nhà chúng tôi đang ở. Hết mắng chửi tôi lại lao vào đánh Hiền, nhưng cô ta cậy có chồng tôi hậu thuẫn nên được đà lấn tới tát tôi một cái đau điếng. Cô ta còn trách chồng tôi: "Anh chưa xử lý xong việc đã gọi em về nhà này làm gì, mất công đôi co, rách việc!".

Chờ đợi mòn mỏi chồng trở về, thế nhưng ngày anh về không chỉ có 1 mà đến 2 ngày nữa khiến tôi tức đến phát điên, câu nói sau đó của anh ta càng làm tôi cảm thấy kinh tởm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
 

Càng kinh tởm hơn là việc anh ta đưa ra yêu cầu: "Thay vì tranh cãi như thế này, tốt hơn hết là hai người cùng ở lại chung sống trong ngôi nhà này và tôi sẽ coi cả hai người đều là vợ của tôi".

Sống chung một vợ một chồng đã khó giờ lại thêm một người thứ ba nữa, chuyện này chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn quá đáng xấu hổ hơn nữa. Nhưng anh ta lại cho rằng đó là điều hết sức bình thường khiến tôi càng khinh bỉ gã đàn ông phản bội. 

Lúc này, mẹ chồng cũng đi ra. Tôi cứ nghĩ bà sẽ đứng ra bênh vực tôi, vì quãng thời gian Hải phải chạy trốn thì chính tôi là người đã lo cho bà, chắc chắn bà sẽ không để tôi chịu thiệt thòi. Nhưng không, mẹ chồng lại hùa theo con trai mà thuyết phục tôi từ bỏ ý định tranh giành với nhân tình của chồng.

Bà còn nói một câu như sát muối vào tim tôi: "Nếu không muốn ở lại cùng mẹ con cô Hiền thì cô hãy chấp nhận ra đi. Cô hãy cân nhắc và suy nghĩ cho kỹ, giữa cô và thằng Hải ngày trước cũng chỉ là dạng bèo nước gặp nhau, không đăng ký kết hôn nên chẳng có danh phận, chẳng qua cô chỉ là người đến trước mà thôi. Cô và cô Hiền đều như nhau cả".

Lúc ấy, tôi cảm thấy hụt hẫng và đau đớn vô cùng. Suốt hơn chục năm qua tôi lai lưng ra làm lụng vất vả để lo cho cả gia đình Hải nhưng họ không hề biết trân quý. Trái lại, bây giờ, thứ tôi nhận được không phải là sự bênh vực của nhà chồng mà là sự vô tâm đến nhẫn tâm của cả gia đình họ. Tôi biết mình đã thua trong trận đấu này. Tôi thua vì tôi đã quá ngốc nghếch khi tin vào những lời ngon ngọt của Hải mà chấp nhận ở bên anh ta không danh phận suốt quãng thời gian thanh xuân của mình.

Sau đêm nồng nàn cùng nhân tình, cô ta bất ngờ đưa ra lời đề nghị khiến tôi bất ngờ, câu nói cuối cùng khiến tôi sợ hãi bật dậy thay đồ ra về ngay lập tức

Sau đêm nồng nàn cùng nhân tình, cô ta bất ngờ đưa ra lời đề nghị khiến tôi bất ngờ, câu nói cuối cùng khiến tôi sợ hãi bật dậy thay đồ ra về ngay lập tức

Một tuần sau lần đụng độ ở quán cà phê ấy, tôi và nhân tình có cuộc hẹn hò. Và đêm đó chúng tôi đã ngã vào vòng tay nhau như chưa hề có cuộc chia ly nào cả.

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