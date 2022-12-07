Oán trách vợ vì ngoại tình nhưng lại còn tỏ thái độ hóng hách đòi ly hôn, tôi đồng ý vội thế nhưng 3 tháng sau lại bật khóc nức nở vì sự thật đau lòng

Tâm sự 07/12/2022 11:20

Rồi một hôn tôi bắt gặp vợ tay trong tay đi vào nhà nghỉ với cậu đồng nghiệp cũ của em. Thực sự lúc đó tôi sốc vô cùng, tôi không ngờ Duyên lại làm thế với tôi.

Hai vợ chồng tôi quen nhau qua mai mối, chỉ sau vài tháng tìm hiểu chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân vì cả 2 thấy hợp, hiểu nhau. Trước khi đến với vợ, tôi cũng có 3 mối tình nhưng chẳng ai phù hợp làm bạn đời của tôi cả. Duyên là mẫu người con gái hiện đại, tự chủ tài chính nhưng lại cực kỳ biết quan tâm mọi người xung quanh chính vì vậy mà tôi luôn tự hào khi có người vợ như vậy. 

Hôn nhân cần có sự tin tưởng, thấu hiểu, chở che thì mới bền vững. Tôi biết và trân trọng điều đó. Không cãi vã, không ồn ào thành ra cuộc hôn nhân của chúng tôi hơi nhàm chán, phần vì Duyên chưa muốn sinh con mặc dù chúng tôi đã cưới được 4 năm rồi và cả hai đã gần 30 tuổi. Cô ấy thường xuyên lấy lý do bận làm ăn nên không muốn bầu bí ảnh hưởng đến sự nghiệp. 

Oán trách vợ vì ngoại tình nhưng lại còn tỏ thái độ hóng hách đòi ly hôn, tôi đồng ý vội thế nhưng 3 tháng sau lại bật khóc nức nở vì sự thật đau lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi một hôn tôi bắt gặp vợ tay trong tay đi vào nhà nghỉ với cậu đồng nghiệp cũ của em. Thực sự lúc đó tôi sốc vô cùng, tôi không ngờ Duyên lại làm thế với tôi. Em qua lại với người khác, tối về vẫn ôm tôi ngủ nói yêu tôi hết lòng thật là nực cười. Tức giận tôi quyết định hỏi rõ và đưa ra bằng chứng kết tội em. 

Trái ngược với suy nghĩ Duyên sẽ sợ hãi, van xin tôi. Nhưng không, em ngang nhiên khẳng định và bảo vệ nhân tình của mình rồi còn dọa ly hôn. Trước sự hóng hách của cô ta, tôi bực tức về viết đơn ly hôn và yêu cầu ký ngay lập tức. 

Kết thúc cuộc hôn nhân vỏn vẹn chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, không tranh chấp, không ai níu kéo. Cô ta bước ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, còn tôi như mất đi tất cả của một người đàn ông. 

Oán trách vợ vì ngoại tình nhưng lại còn tỏ thái độ hóng hách đòi ly hôn, tôi đồng ý vội thế nhưng 3 tháng sau lại bật khóc nức nở vì sự thật đau lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chia tay, chúng tôi không gặp lại nhau nhưng bức ảnh cưới tôi vẫn không gỡ. Tôi giữ lại như chút kỷ niệm của hai vợ chồng. Ba tháng sau, tôi tình cờ gặp lại tình nhân của Duyên ở quán cà phê. Lần này anh ta vui vẻ ôm ấp một người phụ nữ khác. Tôi lao đến hỏi tội anh ta thì nhận lại câu trả lời khiến tôi sững người. 

Anh ta tâm sự, Duyên và anh ta không có gì cả, màn đi vào nhà nghỉ 3 tháng trước chỉ là diễn mà thôi. Duyên không sinh được con, nên cô ấy chọn cách này để ly hôn giải thoát cho tôi, tôi đi tìm người mới. Nếu không làm cách này, không bao giờ tôi ly hôn Duyên. Cô ấy hiểu tôi và âm thầm chịu đựng điều tiếng, thiệt thòi như vậy ư?

Tôi quyết tâm tìm vợ cho bằng được để yêu cầu cô ấy quay lại nhưng liên lạc mãi vẫn không được. Tìm tận đến trọ nơi cô ở cũng không thấy. Tôi phải làm sao đây mọi người? 

Bước vào khách sạn chuẩn bị 'cuộc vui vẻ' với nhân tình, tôi choáng váng khi phát hiện người ở phòng kế bên lại chính là anh chồng của mình bên cạnh cô bồ xinh đẹp bốc lửa

Bước vào khách sạn chuẩn bị 'cuộc vui vẻ' với nhân tình, tôi choáng váng khi phát hiện người ở phòng kế bên lại chính là anh chồng của mình bên cạnh cô bồ xinh đẹp bốc lửa

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

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