Tôi vay nợ mỗi người một ít để lo ăn uống, trang trải hàng tháng thế nhưng anh ta lại mang hết số tiền 2 vợ chồng kiếm được đem cho nhân tình hết khiến tôi tức đến phát điên

Tâm sự 07/12/2022 04:17

Để kiếm tiền lo cho gia đình, đầu năm 2021 chồng tôi theo bạn bè làm môi giới đất. Sau đó, thấy việc buôn bán bất động sản có thể kiếm tiền nhanh, anh giục tôi dồn hết tiền trong nhà, vay bạn bè, họ hàng để “ôm” đất.

Tôi và chồng yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau 8năm kết hôn, chúng tôi có cơ ngơi là một ngôi nhà 60m2, một chiếc xe bạc tỷ và một nhà hàng ăn uống đông khách.

Thu nhập từ nhà hàng đủ để chúng tôi trang trải, nuôi hai con ăn học. Tuy nhiên, cuộc đời không ai biết được chữ ngờ. Chuyện làm ăn bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc khi dịch bệnh bắt đầu chuyển biến xấu, tiền mặt bằng không được giảm nhưng nhà hàng lại không được mở cửa khiến vợ chồng tôi lo lắng tột độ. 

Tôi vay nợ mỗi người một ít để lo ăn uống, trang trải hàng tháng thế nhưng anh ta lại mang hết số tiền 2 vợ chồng kiếm được đem cho nhân tình hết khiến tôi tức đến phát điên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để kiếm tiền lo cho gia đình, đầu năm 2021 chồng tôi theo bạn bè làm môi giới đất. Sau đó, thấy việc buôn bán bất động sản có thể kiếm tiền nhanh, anh giục tôi dồn hết tiền trong nhà, vay bạn bè, họ hàng để “ôm” đất.

Sau 4 mảnh mua đi bán lại thành công và kiếm được lãi, chúng tôi xuống tiền mua thêm mấy mảnh nữa. Lúc này, giá đất bất ngờ quay đầu buôn bán không được thuận lợi khiến chồng tôi không bán được mảnh đất nào nữa. 

Tiền của chôn hết vào đất, hai vợ chồng không có tiền để chuyển hướng kinh doanh nên cứ giật gấu vá vai, vay nợ mỗi người một ít để lo ăn uống, trang trải hàng tháng, chờ ngày bán được đất.

Khó khăn là thế nhưng cách đây nửa tháng, tôi lại phát hiện ra anh ngoại tình. Cô gái cặp kè với anh không phải ai xa lạ mà là một nữ nhân viên ngân hàng - người hay làm làm thủ tục cho chúng tôi vay nợ.

Chồng tôi nhiều lần công khai đi gặp cô ta. Nhưng anh nói, việc gặp gỡ chỉ nhằm mục đích sau này vay tiền nên tôi không can ngăn. Cho đến khi một người họ hàng của chồng ở Đức nhắn tin cho tôi. Chị nói, mới cho anh vay hơn 100 triệu để mua đất.

Tôi vay nợ mỗi người một ít để lo ăn uống, trang trải hàng tháng thế nhưng anh ta lại mang hết số tiền 2 vợ chồng kiếm được đem cho nhân tình hết khiến tôi tức đến phát điên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngớ người vì không biết kế hoạch này. Sau đó, tôi kiểm tra điện thoại và lịch sử giao dịch ngân hàng thì phát hiện anh gửi cho cô nhân tình số tiền trên khiến tôi tức đến phát điên. 

Tôi lập tức tìm anh để cãi vã và khóc lóc nhưng anh nói tôi đang hiểu lầm. Anh đưa tiền cho cô ta là để trả nợ chứ không phải bồ bịch.

Không thể tin được lời anh, hôm sau, tôi dẫn vài người xăm trổ đến gặp cô gái kia. Cuối cùng, cô ta cũng thú nhận mọi chuyện. Dẫu vậy, cô ta không chịu trả tiền cho tôi mà yêu cầu tôi bảo chồng đến lấy.

Chồng tôi cảm giác như bị làm nhục giữa mọi người khiến anh ta phát điên và đòi ly hôn nhưng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận bởi một gã đàn ông đã phản bội vợ thì có gì để tiếc nuối cơ chứ. 

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Tôi sợ vợ phát hiện ra nên giấu giếm rất kỹ. Chúng tôi rất ít khi liên lạc hay quan tâm hỏi han nhau, chủ yếu chỉ gặp nhau trên giường trong nhà nghỉ. Vui vẻ xong lại ai về nhà nấy chẳng chút liên quan.

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