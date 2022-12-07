Bước vào khách sạn chuẩn bị 'cuộc vui vẻ' với nhân tình, tôi choáng váng khi phát hiện người ở phòng kế bên lại chính là anh chồng của mình bên cạnh cô bồ xinh đẹp bốc lửa

Tâm sự 07/12/2022 05:56

Lúc bình thường, tôi lý trí, định dừng lại mối quan hệ, vun đắp tổ ấm của mình nhưng khi bên anh, tôi chẳng khác nào con thiêu thân lao vào lửa. Cứ thế, tôi giấu chồng con, đắm chìm trong mối tình ngoài luồng.

Tổ ấm đó một thời là niềm tự hào của vợ chồng tôi. Cả hai đã xây dựng bằng cả tâm huyết và tình yêu. Cuối cùng chúng tôi cũng bước vào con đường tội lỗi đáng quên khi chính cả 2 tự tay đạp đổ đi hết những gì đã xây dựng trong khoảng thời gian trước đó. 

Mọi chuyện bắt đầu từ khi chồng tôi mở công ty riêng, còn tôi được thăng chức trưởng phòng tài chính. Bận bịu với những kế hoạch phát triển sự nghiệp, cả hai ít dành thời gian cho nhau. Trong khi chồng liên tục nhậu nhẹt say tí bỉ bên ngoài nhưng mỗi lần tôi càm ràm anh lại cho rằng đó là việc cần thiết để giữ lấy mối quan hệ với khách hàng vip. 

Bước vào khách sạn chuẩn bị 'cuộc vui vẻ' với nhân tình, tôi choáng váng khi phát hiện người ở phòng kế bên lại chính là anh chồng của mình bên cạnh cô bồ xinh đẹp bốc lửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù tức giận nhưng tôi không biết nói gì hơn bởi vì cách chồng đưa ra luận cứ hoàn toàn đúng.  Nhưng lâu dần, tôi bắt đầu chán ghét thói xấu đó của chồng. Từ chỗ than vãn, trách cứ, tôi không quan tâm nữa. 

Bề ngoài, gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vợ chồng không cãi vã, những ngày kỷ niệm luôn bên nhau nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu cảm xúc không còn vẹn nguyên như thuở nào.

Việc tôi ngoại tình nhanh chóng xảy đến. Người tôi cặp kè là vị sếp giỏi giang. Anh cá tính, mạnh mẽ, đầy chất nam tính. Chúng tôi va vào nhau như cặp đôi mới yêu nhau và thường xuyên làm tình cùng nhau trong những chuyến đi công tác xa nhà. 

Bước vào khách sạn chuẩn bị 'cuộc vui vẻ' với nhân tình, tôi choáng váng khi phát hiện người ở phòng kế bên lại chính là anh chồng của mình bên cạnh cô bồ xinh đẹp bốc lửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc bình thường, tôi lý trí, định dừng lại mối quan hệ, vun đắp tổ ấm của mình nhưng khi bên anh, tôi chẳng khác nào con thiêu thân lao vào lửa. Cứ thế, tôi giấu chồng con, đắm chìm trong mối tình ngoài luồng.

Một ngày, bí mật của tôi cũng lộ tẩy trong tình cảnh hết sức trớ trêu. Hôm đó, sau chuyến công tác dài ngày, tôi và nhân tình tranh thủ vào khách sạn trước khi bịn rịn ai về nhà nấy.

Lúc chuẩn bị lấy chìa khóa phòng ngủ, tôi chết sững bắt gặp chồng mình ôm eo cô bồ xinh đẹp với thân hình bốc lửa bước ra từ phòng bên cạnh. Khoảnh khắc đó chúng tôi nhìn nhau trân trối, không thốt nên lời.

Về đến nhà, không khí ảm đạm bao trùm. Tôi và ông xã tự thú nhận tất cả. Một đêm dài thức trắng, chúng tôi thẳng thắn, nói ra hết những khúc mắc trong cuộc hôn nhân và đồng ý cho nhau cơ hội.

Tuy nhiên, ai cũng có sự ích kỷ, dù đã cố gắng, chúng tôi vẫn không vượt qua được ranh giới bản thân. Sau 6 tháng cố gắng hàn gắn, vợ chồng tôi quyết định ly hôn. Một quyết định khó khăn nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Mất hứng với vợ nên đã ngã vào vòng tay của cô đồng nghiệp lả lơi, về đến nhà tôi đứng hình mất 3s trước nghi lễ mà vợ đang thực hiện

Mất hứng với vợ nên đã ngã vào vòng tay của cô đồng nghiệp lả lơi, về đến nhà tôi đứng hình mất 3s trước nghi lễ mà vợ đang thực hiện

Tôi sợ vợ phát hiện ra nên giấu giếm rất kỹ. Chúng tôi rất ít khi liên lạc hay quan tâm hỏi han nhau, chủ yếu chỉ gặp nhau trên giường trong nhà nghỉ. Vui vẻ xong lại ai về nhà nấy chẳng chút liên quan.

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