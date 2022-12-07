Hôm ấy Huyền chủ động xin số điện thoại vì tôi đã đổi sang số khác. Cứ nghĩ Huyền chỉ xin để đấy hoặc liên lạc khi có việc cần thiết. Ai ngờ ngay hôm sau cô ấy đã nhắn tin cho tôi trò chuyện rất lâu. Cô ấy bắt đầu tán tỉnh tôi, dù đã có vợ nhưng tôi vẫn không thôi thoát khỏi hình bóng của Huyền ra khỏi đầu.

Hôm vừa rồi gặp lại Huyền tình cờ ở quán cà phê, tôi về nhà mà cứ nhớ mãi đến dáng hình nóng bỏng của cô ấy. Huyền là tình cũ của tôi, chúng tôi chia tay nhau cũng đã hơn 10 năm và cả 2 đều đã có riêng cho mình gia đình.

Một tuần sau lần đụng độ ở quán cà phê ấy, tôi và nhân tình có cuộc hẹn hò. Và đêm đó chúng tôi đã ngã vào vòng tay nhau như chưa hề có cuộc chia ly nào cả.

Vợ tôi sau khi sinh hai đứa con liền nhau thì thân hình xuống sắc kinh khủng, chỉ nhìn đã thấy chán chẳng còn hứng thú. Huyền ngược lại, thậm chí còn nóng bỏng và hấp dẫn hơn nhiều so với ngày trước chúng tôi ở bên nhau.

Sau đêm nồng nàn, tôi và Huyền chính thức nối lại quan hệ. Một tuần chúng tôi gặp nhau khoảng 2 lần trong nhà nghỉ, trao nhau những đê mê say đắm rồi lại lưu luyến bịn rịn chia tay nhau để mỗi người về với gia đình mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ như thế được hai tháng, hôm ấy tôi và Huyền hẹn hò tại nhà nghỉ như mọi lần. Thế nhưng sau màn nồng nàn thì Huyền lại chợt hỏi:

- Anh còn yêu em không?

- Anh… có… nhưng hiện tại anh đã bị trói buộc rồi, dù không có nhiều tình cảm với vợ song anh nghĩ thương con, chuyện ly hôn…

Tôi cố tìm cách nói để Huyền hiểu rằng tôi không thể ly hôn quay lại với cô ấy được. Trước đó Huyền than chán chồng, chỉ muốn ly hôn, hỏi tôi như vậy chắc hẳn muốn rủ tôi cùng ly hôn để quay về với nhau.

- Thật ra em định rủ anh đi trốn, đến một nơi không ai biết để xây dựng cuộc sống mới… Nhưng nếu anh không thể ly hôn quay về bên em thì đành thôi vậy…

Huyền thở dài trả lời khiến tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những lời tiếp theo thốt ra từ miệng cô ấy lại khiến tôi lạnh hết cả sống lưng:

- Em không yêu chồng nhưng anh ta lại cực kỳ yêu em. Vì không có tình cảm nhiều nên cho đến giờ em chưa sinh con. Mà thú thật với anh là trước đây em từng ngoại tình một lần rồi. Chồng em bắt được, tha thứ cho em nhưng người đàn ông kia nghe đâu bị què chân phải đi tập tễnh cả đời. Em chỉ nghe chồng kể lại bởi vì từ sau lần ấy em không còn gặp lại anh ta nữa, cứ như anh ta bốc hơi mất vậy.

Giây phút đó tôi mới chợt nhớ ra chồng của Huyền là một giang hồ thứ thiệt, những mối quan hệ của anh toàn là những gã máu mắt trong giới giang hồ.

- Chồng em đã biết chuyện của mình rồi nhưng hôm nay anh ta phải đi Sài Gòn có việc gấp. Em định tranh thủ lúc anh ta đi vắng, chúng mình bỏ trốn… Nếu anh không muốn về bên em thì hãy chú ý bảo vệ mình nhé. Em thì không sao vì anh ta chưa bao giờ dám làm gì em cả, có điều không thể gặp lại anh nữa.

Cô ta vừa dứt lời, tôi lập tức mặc quần áo rồi ra về, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Tôi còn công việc và một gia đình đang ấm êm, tôi không thể xảy ra chuyện gì được, cũng không muốn mọi thứ ầm ĩ, ồn ào lên.

Đúng ngày hôm sau khi đang đi làm, vợ tôi bất ngờ gọi điện bảo có rất nhiều gã bặm trợn đứng trước nhà bảo là muốn gặp tôi để nói chuyện.

Tôi hối hận lắm rồi, nếu biết trước thế này tôi sẽ không bao giờ có bất cứ dính líu gì tới Huyền cả. Liệu có phải đây chính là quả báo vì tôi đã phản bội vợ hay không? Tôi phải làm thế nào để giải quyết êm xuôi chuyện này?