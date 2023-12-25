Chuẩn bị 'mặn nồng' cùng sếp lớn, tôi hãi hùng khi chồng gửi một dòng tin nhắn, quyết định cuốn gói chạy khỏi khách sạn ngay

Tâm sự 25/12/2023 19:35

Không nói thì tôi cũng biết sếp có tình ý với mình. Mà những chuyện thế này nhạy cảm lắm, vì sếp cũng đã có gia đình, còn tôi cũng có chồng nên anh rất tế nhị. Thế rồi thỉnh thoảng có cơ hội bọn tôi lại vào nhà nghỉ tâm sự.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, giờ con trai nhỏ mới lên 4 tuổi. Chồng tôi trước đây làm bên hàn tiện, anh rất chịu thương chịu khó, lúc nào cũng kiếm thêm việc làm nên gia đình cũng đỡ được phần nào. Thế nhưng cách đây hơn 2 năm, anh bị tai nạn lao động đứt lìa bàn chân, cũng kịp nối lại nhưng không còn được như trước.

Chồng tôi từ một người tháo vác, nhanh nhẹn anh trở nên chậm chạm, yếu ớt. Rồi anh chỉ ở nhà làm những cái lặt vặt, tháng cũng kiếm được đôi ba triệu nhưng chẳng thấm vào đâu. Cũng may là công việc của tôi thuận lợi, thu nhập rất ổn nên mọi chi tiêu trong nhà hầu như tôi gánh vác hết. Chồng cũng biết điều đó nên anh rất thương tôi, không cho vợ động vào việc gì từ rửa bát, chăm con trở đi. Lúc nào anh cũng bảo: “Em đi làm về mệt rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi, con cứ để anh bón rồi tí khắc cho nó ngủ”. 

Suốt từ lúc con học mẫu giáo tôi chưa từng phải đưa đón buổi nào, nắng cũng như mưa chồng đều làm hết. Cả việc tắm cho thằng bé anh cũng tranh không để vợ phải bận tâm gì cả. Thế nhưng thời gian vừa rồi đã có một chuyện xảy ra. Chẳng là tôi với sếp chơi rất thân với nhau, mỗi lần có hợp đồng tốt anh lại nhường cho tôi hoặc anh em cùng hợp tác.

Chuẩn bị 'mặn nồng' cùng sếp lớn, tôi hãi hùng khi chồng gửi một dòng tin nhắn, quyết định cuốn gói chạy khỏi khách sạn ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không nói thì tôi cũng biết sếp có tình ý với mình. Mà những chuyện thế này nhạy cảm lắm, vì sếp cũng đã có gia đình, còn tôi cũng có chồng nên anh rất tế nhị. Thế rồi thỉnh thoảng có cơ hội bọn tôi lại vào nhà nghỉ tâm sự

Bọn tôi lén lút như vậy được vài tháng thì hôm trước, sau khi ăn uống với khách xong sếp đưa tôi về. Cũng như mọi khi anh bảo:

“Mình vào kia tắm một tí cho mát em nhé, mới có 9h à”.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng lúc đang xả nước vào bồn để 2 đứa ngâm mình thì thấy chuông điện thoại reo.

Hóa ra là chồng gọi, tôi không dám nghe vì lúc nãy đang ăn uống đã chụp ảnh báo cáo, xin về muộn rồi. Gọi không được chồng tôi nhắn tin:

“Anh với con đang mua kem ở đối diện nhà nghỉ em vừa vào đó. Xong thì xuống”.

Chuẩn bị 'mặn nồng' cùng sếp lớn, tôi hãi hùng khi chồng gửi một dòng tin nhắn, quyết định cuốn gói chạy khỏi khách sạn ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sợ hãi lắm, vội vã mặc váy rồi lao xuống. Hóa ra chồng đã biết chuyện tôi ngoại tình với sếp nên âm thầm theo dõi. Hôm nay thì đưa cả con đến nhà nghỉ bắt quả tang.

Hôm sau chồng nằng nặc viết đơn ly hôn bắt tôi kí và nhất quyết đòi nuôi con. Còn sếp hôm đó bị bỏ lại, xong biết chồng tôi đang làm ầm lên nên sợ ảnh hưởng, anh cứ khuyên tôi chủ động nghỉ việc.

Đêm tân hôn phát hiện người mình vừa 'mặn nồng' không phải vợ, đang bối rối thì cô ấy lôi ra một thứ khiến tôi 'chết đứng' tại chỗ

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Vừa sốc vừa quất ức khi vợ theo trai ngay đêm tân hôn tôi bực lắm mà lôi rượu ra uống cho tới say mềm. Sáng hôm sau mọi chuyện vỡ lở, bố mẹ 2 bên trách mắng Hoa nhiều lắm nhưng em không cãi 1 lời.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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