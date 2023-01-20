Rồi chúng tôi cùng đỗ đại học, lên thành phố. Vì vốn chơi thân với nhau từ nhỏ, lại gần nhà nên cứ cuối tuần tôi lại đèo cô ấy về bằng xe máy. Mọi người gần đó ai cũng tin chắc chắn rằng chúng tôi yêu nhau. Nói về tình cảm trong lòng mình, tôi quý cô ấy. Đó là người con gái ngoan hiền, có chí và rất thông minh. Tính cô ấy dễ chịu nên khi chơi chung tôi thấy thật thoải mái.

Tôi và cô vợ sắp cưới học chung với nhau từ cấp 3. Hai đứa bằng tuổi, gần nhà nhau. Ngày nhỏ chúng tôi suốt ngày rủ nhau đi học nên mọi người càng thấy chúng tôi thân. Tôi và cô ấy đều học giỏi nên bố mẹ rất quý mến và tin tưởng hai đứa.

Tới năm thứ 4 đại học, mẹ tôi có đặt vấn đề với tôi rằng muốn tôi tìm hiểu nghiêm túc cô ấy, nếu thấy được, ra trường tìm công việc ổn định xong hai đứa sẽ cưới. Có lẽ gia đình bên nhà cô ấy cũng có ý vun vén vào cho chúng tôi nên mẹ cô ấy thường xuyên mời tôi qua nhà chơi, ăn cơm. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy yêu mình. Suốt những năm tháng đại học, một cô gái ngoan ngoãn và giỏi giang như cô ấy có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô ấy đều từ chối hết. Lúc nào cô ấy xoắn lấy tôi dù chưa bao giờ tôi ngỏ lời yêu cô ấy cả.

Và, sai lầm của tôi là đã im lặng, chấp nhận sự gán ghép này. Thực tình, tôi chưa yêu cô ấy nhưng cũng chưa yêu ai. Tôi quý mến người con gái này, thấy bố mẹ hai bên đều thích nhau, gia đình lại gần, bản thân cô ấy cũng yêu mình nên tôi mặc định mối quan hệ này nếu thành sẽ rất tốt đẹp. Vậy là tôi nghe theo lời mẹ, quyết định biến tình cảm đó thành tình yêu, hẹn hò.

Sau khi ra trường, cô ấy được giữ lại thành phố nhưng không ở mà về quê cho gần tôi. Cô ấy xin việc ở quê, công việc khá vất vả và thu nhập không cao nhưng cô ấy luôn nói với tôi rằng về gần bố mẹ hai bên, lại gần tôi, sau này hai đứa cưới thì cô ấy còn có thời gian chăm sóc gia đình. Tôi thấy, đấy là một sự hi sinh rất lớn bởi với năng lực tốt như vậy, cô ấy hoàn toàn có thể ở lại thành phố và có một công việc thu nhập cao, nhàn nhãn.

Tôi học xong cũng xin được một công việc ở quê. Tôi may mắn hơn một chút khi công việc khá phù hợp và thu nhập tốt. Hai nhà cũng đã tính tới chuyện kết hôn cho chúng tôi, nhưng vì tôi còn vướng khóa học cao học nên tạm dừng, đợi tôi hoàn thành xong rồi tính. Và đây chính là bước ngoặt trong mối quan hệ của tôi.

Quen cô ấy khá lâu, làm bạn rồi chuyển sang giai đoạn là người yêu, tôi ít có cơ hội tiếp xúc với em gái của cô ấy. Em gái lên ở với người chú trên thành phố, học trên đó luôn nên thi thoảng mới về thăm nhà. Cô gái ấy học trường quốc tế, việc học rất bận rộn nên ít có thời gian, lúc cô bé về thì tôi cũng không gặp mấy. Chúng tôi trò chuyện vài lần nhưng không quá thân thiết. Cô ấy kém tôi tới 4 tuổi.

Trong lần học cao học, tôi lên thành phố trọ cho tiện. Tôi tình cờ gặp cô bé học ngay sát bên trường mình. Vì sẵn có mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà nên tôi hay mời cô bé đi ăn, đi cà phê vì trên này chỉ có hai anh em quen nhau. Hiện tại cô ấy cũng thuê phòng trọ bên ngoài để tiện học. Chỉ còn 1 năm nữa là xong nên cô ấy muốn tự do một chút. Thi thoảng cô ấy mời tôi qua, nấu cơm cho tôi ăn.

Không hiểu sao lần này gặp lại, cảm giác của tôi với người con gái này không phải là em gái của vợ sắp cưới mà chỉ như một cô gái đầy cuốn hút. Cô ấy thông minh, giỏi giang và tràn đầy năng lượng. Tôi bị si mê rồi yêu lúc nào không hay. Ban đầu cô ấy có ý trốn tránh vì hiểu sự éo le trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng tình cảm là điều đến tự nhiên và không ngăn cản nổi. Chúng tôi đã yêu nhau. Yêu trong vụng trộm và lén lút.

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Tôi biết mình có lỗi. Thực tế, tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu người vợ sắp cưới được hai bên gia đình mai mối đó cả. Nhưng tôi sai khi cứ im lặng chấp nhận mối quan hệ ấy vì nghĩ cô ấy như vậy là phù hợp rồi. Và bây giờ, khi gặp một cô gái khiến mình cuồng si đến vậy, biết thế nào là yêu thì lại ngang trái ở chỗ cô ấy là người tôi không được phép yêu. Mối tình tay ba này khiến tôi vô cùng khổ tâm.

Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào. Trên thành phố, tôi và người em vẫn hạnh phúc bên nhau và yêu nhau thật lòng. Cô ấy không bắt tôi phải lựa chọn. Nếu chọn ai trong hai chị em cô ấy cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí cô ấy thấy mình mắc tội với chị. Giá mà họ không phải chị em thì tôi dễ quyết hơn. Vì nếu thế, tôi có thể quay về vì tình nghĩa để sống bên người con gái đã gắn bó với tôi thời gian qua. Nhưng chính vì chị em nên tôi chọn ai cũng không đành. Tôi phải làm gì? Có nên dứt khoát một lần làm theo tiếng gọi trái tim?