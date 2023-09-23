Chủ nhật nào chồng cũng ăn diện bảnh bao đến nhà sếp 'tăng ca', tôi lén theo dõi thì giật mình phát hiện sự thật bẽ bàng trong căn nhà có giàn hoa giấy

Thời gian gần đây Hoàng thường xuyên báo bận phải tăng ca. Tuy vậy anh vẫn tranh thủ về nhà ăn cơm với vợ con rồi mới lên công ty làm tiếp. Thấy chồng vất vả như vậy, Lan càng thương anh, nấu thật nhiều món ngon để tẩm bổ. Có hôm thương anh quá, Lan bảo với Hoàng rằng cứ làm hết việc rồi về cũng được, không phải sợ mẹ con cô buồn đâu. Nhưng Hoàng cười rồi nói rằng: "Anh thích như thế, có được không?". Nghe chồng nói vậy, Lan hạnh phúc cười tít mắt.

Dù không thích khoe khoang nhiều về cuộc sống của mình, nhưng thú thực Lan cũng cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi lấy Hoàng. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng và Lan nghĩ mình là người may mắn.

Cho đến một hôm chủ nhật, khi Lan xách giỏ đi chợ. Cô dự định tối nay sẽ nấu món thật ngon cho chồng. Nhưng đen đủi hay số phận an bài thế nào, ở chợ cô hay mua lại hết hoa chuối. Vì nhất quyết muốn làm bữa ngon đãi chồng, Lan quay xe sang chợ ở phố bên.

Thế rồi Hoàng còn phải làm thêm cả chủ nhật. Anh bảo đợt này công ty nhiều việc quá, anh phải đến nhà sếp làm thêm cả chủ nhật. Lan chẳng nghi ngờ gì hết, chỉ khuyên anh vừa làm vừa phải biết giữ gìn sức khỏe . Chuyện chăn gối của Lan với chồng cũng vì thế mà cả tháng nay lạnh lẽo, nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng là do chồng mình bận quá. Lan không một lời cằn nhằn, chỉ hi vọng rằng, hết đợt bận rộn này, vợ chồng cô lại hòa hợp như xưa.

Chợ bên này thì bày bán la liệt, Lan chẳng mấy chốc mua được thứ mình cần. Cô mỉm cười rõ tươi định rồ ga về nhà thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng xa xa giống chồng mình. Người đàn ông đó cũng mặc áo trắng, đi xe SH giống xe của Hoàng, đặc biệt là cái mũ bảo hiểm không lệch đi đâu được. Nhưng sao anh lại đang đèo người phụ nữ nào thế kia?

Vì không thể nhìn rõ để khẳng định có phải là Hoàng hay không nên Lan đi theo chiếc xe đó. Càng đi theo họ, trong lòng Lan càng hồi hộp, lo sợ. Tay lái cô run run, Lan mong đó là do cô nhạy cảm nhìn nhầm. Bởi cặp đôi kia vô cùng thân thiết với nhau. Người nữ ôm trọn eo người nam, còn gục đầu vào vai anh ta. Còn người đàn ông đó thì một tay lái xe, tay còn lại cũng ôm lấy bàn tay của cô gái đó.

Thế rồi hai người họ dừng trước một căn nhà nhỏ, bên ngoài có giàn hoa giấy đang nở rộ màu hồng rực. Người đàn ông giúp bạn gái của mình xách giỏ đồ lên nhà, còn người phụ nữ kia thì khoác tay anh cười thật tươi hạnh phúc.

Lúc này thì Lan khẳng định mình không nhìn nhầm nữa rồi, bởi biển số xe rõ mồn một là của chồng cô. Lan đứng chết lặng bên vệ đường. Đằng kia một màu hồng rực, ở đây một trái tim đỏ đang rỉ máu...

Cô rút điện thoại gọi cho Hoàng, sau 3 lần bị nhỡ, cuối cùng anh mới nghe máy. Hoàng trả lời qua quýt và muốn cúp máy. Anh chỉ dặn cô trưa không ăn nhà. Câu nói sau cùng của Hoàng trước khi ngắt cuộc gọi "Anh yêu vợ nhất" tự dưng như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của Lan. Cô cười mỉa mai trong nước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Thì ra bấy lâu nay anh cứ viện cớ đi làm thêm, làm tăng ca... tất cả chỉ là màn kịch dối trá. Anh đang vui vẻ bên gia đình khác thì đúng hơn. Lan tiến thẳng đến ngôi nhà đó, cô bấm chuông. Người phụ nữ ra mở cổng. Trên môi chị ta vẫn hiện ra ý cười hạnh phúc. Lan lại một lần nữa cười mỉa.

Cô gái đó thấy Lan lạ lẫm, lại có biểu hiện khác lạ thì hỏi cô là ai. Lan không ngần ngại trả lời là vợ Hoàng. Hai người phụ nữ bỗng rơi vào khoảng lặng.

Đợi lâu không thấy người tình của mình vào nhà, Hoàng chạy ra rồi hỏi: "Shipper giao hàng gì mà lâu thế em?". Nhưng rồi anh ta bỗng khựng lại khi thấy Lan.

Ở trong nhà cô ta, Hoàng thừa nhận đã lừa dối cả hai người phụ nữ. Anh dối cô gái kia rằng mình đã ly hôn và cảm thấy cô đơn. Cũng vì sự tâm lý của anh mà người phụ nữ đó đã nhanh chóng mắc câu.

Lan thì nghe đến đây là đủ rồi. Có vợ con đàng hoàng, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc vậy mà Hoàng vẫn tìm "của lạ". Cô không đủ lòng vị tha và dũng cảm để tha thứ cho chồng. Lan muốn ly hôn. Hoàng cầm tay Lan níu giữ nhưng khi quay lại, anh bối rối nhìn người kia khóc.

Lan gạt tay anh bỏ về. Bây giờ thì cô hiểu rõ câu ví von : "1 1=2 nhưng 2 1 thì chỉ bằng 0" mà thôi!