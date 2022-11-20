Chồng về nhà lúc nửa đêm, mùi nước hoa thoang thoảng kèm mùi rượu say nồng, vừa đặt điện thoại xuống, vợ phát hiện chồng và sếp giấu diếm điều bí mật

Tâm sự 20/11/2022 11:31

Dạo gần đây, sếp nữ thường xuyên gọi chồng tôi đi nhậu đến khuya, một hôm nọ, anh về thì người đầy mùi nước hoa và say nồng...

Cận Tết, khi các chị em lo lắng tới việc mua sắm, chi tiêu rồi Tết nội, Tết ngoại thì tôi lại thực sự đau đầu bởi “yêu tinh sếp" của chồng. Chẳng là chồng tôi làm nhân viên kinh doanh trong một công ty lớn ở Hà Nội. Sau nhiều năm phấn đấu, hiện chồng tôi đang giữ chức phó phòng, trên chồng tôi là chị sếp khá xinh xắn, có một con trai và đã ly dị chồng.

Trước đây, tôi khá khó chịu khi thỉnh thoảng đi ăn với công ty chồng, lại nghe mấy lời trêu ghẹo chồng tôi với sếp nữ, dù giữa họ chẳng làm điều gì sai trái, khiến tôi phật lòng, nhưng thử hỏi những người bên cạnh cứ nã vào bạn những điều không hay về chồng và sếp của chồng, bạn có thấy khó chịu không?

Dù những lời nói không có căn cứ ấy có gây sóng gió chút ít trong lòng tôi, nhưng gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Anh vẫn là người chồng tốt bụng, chăm lo cho gia đình và khiến tôi chẳng chê bai được điều gì. Đối với phái nữ, anh luôn giữ khoảng cách dù là bạn bè hay đồng nghiệp, vậy nên tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng.

Chồng về nhà lúc nửa đêm, mùi nước hoa thoang thoảng kèm mùi rượu say nồng, vừa đặt điện thoại xuống, vợ phát hiện chồng và sếp giấu diếm điều bí mật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi thường đi nhậu với sếp nữ tới tận khuya

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu thời gian gần đây, chồng tôi không phải đi sớm về khuya. Chẳng cái Tết nào anh phải đi tiếp khách nhiều như năm nay cả. Thế nhưng kể từ khi chị sếp lên chức, đặc biệt là dịp Tết này, chồng tôi lúc nào cũng phải đi tiếp khách cùng chị tới tận đêm khuya. Nếu tôi có ý kiến, chồng tôi bảo: “Chị ấy cũng là phụ nữ, khoản bia rượu thì sao tiếp nổi cánh nam giới, đi cùng cũng đỡ được chị ấy trong khoản tiếp rượu với đối tác”. Chồng nói vậy, tôi cũng chẳng phàn nàn thêm được, cũng vì công việc cả thôi.

Từ ngoài ngày rằm tháng chạp, hầu như ngày nào chồng tôi cũng phải đi nhậu, đi gặp đối tác, mà lần nào cũng đi chung với chị sếp. Một, hai hôm đầu tôi không mấy để ý, thế nhưng tới hôm thứ 3, tôi bắt đầu khó chịu. Cứ chập tối chồng tôi lại gửi đi tin nhắn: “Tối anh bận tiếp đối tác, em và con ăn cơm trước đi” là tôi muốn ném cái điện thoại ra ngoài cửa sổ. Tới 9 giờ tối, không thấy anh về, tôi đã đi ra đi vào gọi điện thoại bằng được cho anh. Ban đầu, anh nghe máy, sau anh chẳng thèm bắt máy của vợ.

Bực mình, hôm sau tôi đưa điện thoại cho các con nói chuyện với bố, những mong hy vọng anh sẽ thương các con mà từ chối các cuộc hẹn hoặc về nhà sớm hơn. Nhưng không, ngày nào xong sớm thì 11 giờ, không thì 12 giờ đêm anh mới về tới nhà trong tình trạng say khướt.

Chồng về nhà lúc nửa đêm, mùi nước hoa thoang thoảng kèm mùi rượu say nồng, vừa đặt điện thoại xuống, vợ phát hiện chồng và sếp giấu diếm điều bí mật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3 hôm trước, hơn 12 giờ tôi vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi đợi chồng. Như mọi lần, anh lại về nhà điệu bộ liêu xiêu, người thoang thoảng mùi nước hoa quyến rũ. Tôi vừa thay quần áo cho chồng, vừa phát điên vì anh chồng bỗng dưng “đổ đốn”. Tôi vừa làm vừa càu nhàu sáng hôm sau phải làm cho rõ nhẽ “mùi nước hoa nữ quyến rũ” kia của ai.

Bất ngờ, trong lúc vừa thay quần áo, điện thoại của anh vụt sáng. Có tin nhắn đến, tôi lướt qua màn hình iphone, là tin nhắn của chị Nhã – sếp của chồng tôi.

Vốn hơn chồng tôi 5 tuổi, thường xuyên xưng hô chị em trong công việc, thế mà chẳng hiểu sao lúc nhắn tin chị lại nhỏ nhẹ, nhún nhường đến như vậy. Không còn chị chị - em em, chị gọi thẳng tên chồng tôi trong tin nhắn: “Hùng về nhà chưa, Nhã về tới nhà rồi, hơi mệt nhưng vui. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!”.

Tôi định nhắn lại một tin nhắn, để cho “yêu tinh sếp” của chồng tôi biết rằng người vợ là tôi đã đọc được tin nhắn này, để chị hiểu chồng tôi là người đã có gia đình và đừng ve vãn chồng tôi nữa.

Thế nhưng, đang nhắn dở tôi lại dừng tay. Tới sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, tôi nhẹ nhàng nói có chị Nhã nhắn tin cho anh, nhưng tôi đã đọc và bảo anh nhắn tin trả lời lại sếp.

Thấy gương mặt chồng tôi thoáng ngần ngại, tôi tiếp lời: “Anh nên giữ khoảng cách với các mối quan hệ, hơn nữa Tết rồi, nhà mình nhiều việc, mình em làm không xuể, còn chưa mua sắm gì cho gia đình, chưa mua đồ mới cho con nữa. Anh thì đi tối ngày. Anh xem nói với chị Nhã, em chưa thấy công ty nào mà ngày nào cũng đi nhậu, đi tiếp đối tác như công ty anh. Công việc bận rộn đến đâu cũng phải lo cho gia đình chứ, chị Nhã cũng có con, chị không lo con chị hay sao anh?”.

Tôi bỏ dở câu nói, chồng tôi cũng chẳng buồn giải thích gì, chỉ ừ một tiếng rõ to. Ngày cuối năm đi làm, tâm trạng tôi hết sức nặng nề, có chị em nào rơi vào hoàn cảnh chồng tối ngày đi nhậu với sếp như tôi không?

 

Chồng thường xuyên vắng nhà khiến lòng vợ cô đơn, trong đêm tối, chàng trai trẻ đến gần, cả hai lao vào nhau say đắm

Chồng thường xuyên vắng nhà khiến lòng vợ cô đơn, trong đêm tối, chàng trai trẻ đến gần, cả hai lao vào nhau say đắm

Có thể, hành động của tôi là sai nhưng sau tất cả, tôi có cho mình một lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau