Chồng về nhà lúc nửa đêm, mùi nước hoa thoang thoảng kèm mùi rượu say nồng, vừa đặt điện thoại xuống, vợ phát hiện chồng và sếp giấu diếm điều bí mật

Trước đây, tôi khá khó chịu khi thỉnh thoảng đi ăn với công ty chồng, lại nghe mấy lời trêu ghẹo chồng tôi với sếp nữ, dù giữa họ chẳng làm điều gì sai trái, khiến tôi phật lòng, nhưng thử hỏi những người bên cạnh cứ nã vào bạn những điều không hay về chồng và sếp của chồng, bạn có thấy khó chịu không?

Cận Tết, khi các chị em lo lắng tới việc mua sắm, chi tiêu rồi Tết nội, Tết ngoại thì tôi lại thực sự đau đầu bởi “yêu tinh sếp" của chồng. Chẳng là chồng tôi làm nhân viên kinh doanh trong một công ty lớn ở Hà Nội. Sau nhiều năm phấn đấu, hiện chồng tôi đang giữ chức phó phòng, trên chồng tôi là chị sếp khá xinh xắn, có một con trai và đã ly dị chồng.

Dù những lời nói không có căn cứ ấy có gây sóng gió chút ít trong lòng tôi, nhưng gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Anh vẫn là người chồng tốt bụng, chăm lo cho gia đình và khiến tôi chẳng chê bai được điều gì. Đối với phái nữ, anh luôn giữ khoảng cách dù là bạn bè hay đồng nghiệp, vậy nên tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu thời gian gần đây, chồng tôi không phải đi sớm về khuya. Chẳng cái Tết nào anh phải đi tiếp khách nhiều như năm nay cả. Thế nhưng kể từ khi chị sếp lên chức, đặc biệt là dịp Tết này, chồng tôi lúc nào cũng phải đi tiếp khách cùng chị tới tận đêm khuya. Nếu tôi có ý kiến, chồng tôi bảo: “Chị ấy cũng là phụ nữ, khoản bia rượu thì sao tiếp nổi cánh nam giới, đi cùng cũng đỡ được chị ấy trong khoản tiếp rượu với đối tác”. Chồng nói vậy, tôi cũng chẳng phàn nàn thêm được, cũng vì công việc cả thôi.

Từ ngoài ngày rằm tháng chạp, hầu như ngày nào chồng tôi cũng phải đi nhậu, đi gặp đối tác, mà lần nào cũng đi chung với chị sếp. Một, hai hôm đầu tôi không mấy để ý, thế nhưng tới hôm thứ 3, tôi bắt đầu khó chịu. Cứ chập tối chồng tôi lại gửi đi tin nhắn: “Tối anh bận tiếp đối tác, em và con ăn cơm trước đi” là tôi muốn ném cái điện thoại ra ngoài cửa sổ. Tới 9 giờ tối, không thấy anh về, tôi đã đi ra đi vào gọi điện thoại bằng được cho anh. Ban đầu, anh nghe máy, sau anh chẳng thèm bắt máy của vợ.

Bực mình, hôm sau tôi đưa điện thoại cho các con nói chuyện với bố, những mong hy vọng anh sẽ thương các con mà từ chối các cuộc hẹn hoặc về nhà sớm hơn. Nhưng không, ngày nào xong sớm thì 11 giờ, không thì 12 giờ đêm anh mới về tới nhà trong tình trạng say khướt.

Ảnh minh họa: Internet

3 hôm trước, hơn 12 giờ tôi vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi đợi chồng. Như mọi lần, anh lại về nhà điệu bộ liêu xiêu, người thoang thoảng mùi nước hoa quyến rũ. Tôi vừa thay quần áo cho chồng, vừa phát điên vì anh chồng bỗng dưng “đổ đốn”. Tôi vừa làm vừa càu nhàu sáng hôm sau phải làm cho rõ nhẽ “mùi nước hoa nữ quyến rũ” kia của ai.

Bất ngờ, trong lúc vừa thay quần áo, điện thoại của anh vụt sáng. Có tin nhắn đến, tôi lướt qua màn hình iphone, là tin nhắn của chị Nhã – sếp của chồng tôi.

Vốn hơn chồng tôi 5 tuổi, thường xuyên xưng hô chị em trong công việc, thế mà chẳng hiểu sao lúc nhắn tin chị lại nhỏ nhẹ, nhún nhường đến như vậy. Không còn chị chị - em em, chị gọi thẳng tên chồng tôi trong tin nhắn: “Hùng về nhà chưa, Nhã về tới nhà rồi, hơi mệt nhưng vui. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!”.

Tôi định nhắn lại một tin nhắn, để cho “yêu tinh sếp” của chồng tôi biết rằng người vợ là tôi đã đọc được tin nhắn này, để chị hiểu chồng tôi là người đã có gia đình và đừng ve vãn chồng tôi nữa.

Thế nhưng, đang nhắn dở tôi lại dừng tay. Tới sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, tôi nhẹ nhàng nói có chị Nhã nhắn tin cho anh, nhưng tôi đã đọc và bảo anh nhắn tin trả lời lại sếp.

Thấy gương mặt chồng tôi thoáng ngần ngại, tôi tiếp lời: “Anh nên giữ khoảng cách với các mối quan hệ, hơn nữa Tết rồi, nhà mình nhiều việc, mình em làm không xuể, còn chưa mua sắm gì cho gia đình, chưa mua đồ mới cho con nữa. Anh thì đi tối ngày. Anh xem nói với chị Nhã, em chưa thấy công ty nào mà ngày nào cũng đi nhậu, đi tiếp đối tác như công ty anh. Công việc bận rộn đến đâu cũng phải lo cho gia đình chứ, chị Nhã cũng có con, chị không lo con chị hay sao anh?”.

Tôi bỏ dở câu nói, chồng tôi cũng chẳng buồn giải thích gì, chỉ ừ một tiếng rõ to. Ngày cuối năm đi làm, tâm trạng tôi hết sức nặng nề, có chị em nào rơi vào hoàn cảnh chồng tối ngày đi nhậu với sếp như tôi không?