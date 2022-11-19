Nửa đêm dìu sếp về nhà, chị bỗng ôm chặt cứng rồi làm hành động ‘đỏ mắt’ khiến tôi điếng người thoát thân

Cách đây mấy tháng, anh Hải đến xây công trình phụ cho một chị hơn anh 7 tuổi. Chồng chị ta đi công tác nước ngoài còn chị làm giám đốc một xưởng chế tạo máy. Lân la dò hỏi, chị ta biết anh Tú có chút tay nghề nên bảo anh làm hồ sơ chị ta sẽ nhận anh vào xưởng. Mừng vui không kể xiết, anh Tú cảm ơn rối rít, đưa phong bì gọi là "có chút quà" thì nhất định chị không lấy.

Tốt nghiệp một trường trung cấp nghề đã một năm rưỡi nhưng anh Tú vẫn không xin được việc làm, cứ vất vưởng làm thợ hồ rồi thợ xây.

Gia đình anh có gì khó khăn chị cũng giúp đỡ, mẹ anh bị bệnh nặng, chị đưa hơn 100 triệu đồng để thuốc men và đưa mẹ anh ra bệnh viện hiện đại nhất ở Hà Nội để điều trị.

Làm được hai tháng, thấy tay nghề của anh Tú khá nên sếp cất nhắc anh lên làm quản lý một nhóm thợ, vì đặc thù công việc nên chị ta hay gọi anh Tú đến nhà trao đổi công việc, dần dần quan hệ giữa anh Tú và sếp gắn bó như hai chị em thân thiết.

Nhưng cũng từ lúc đó, sếp rất hay gọi anh Tú về nhà để bàn công chuyện, chồng sếp đi vắng 4 năm nên nhiều khi anh Tú rất ngại, nhưng vì ơn chưa trả hết nên anh đành phải đến nhà. Rồi một lần sếp bị ốm, anh Tú đến để nấu cháo cho chị ăn, sếp đã ôm chầm lấy anh, không kìm chế được anh Tú và chị ta đã lao vào nhau....

Từ đó đến nay đã 2 năm rồi. Anh Tú cạn kiệt sức lực vì "phục vụ" sếp. Anh muốn thoát ra khỏi mối quan hệ bất chính này, nhưng mỗi lần anh tỏ ra xa lánh thì sếp của anh lại đay nghiến rằng anh là người vô ơn, rằng không có chị ta thì anh vẫn vất vưởng làm thằng thợ xây, rằng nếu không có chị ta thì mẹ anh đã không thể qua khỏi...

"Tôi muốn giải thoát để còn lập gia đình, nhưng chị không buông tha, tôi đang có bạn gái thì chị bắt tôi phải chia tay, chị còn đe dọa sẽ tố cáo tôi vì tội ăn cướp của chị 100 triệu kia nữa. Tôi hoang mang lắm, tôi nên làm gì bây giờ?..", anh Tú tâm sự.

"Yêu" chị, em sẽ có tất cả

Ra trường trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, công ty nào cũng giảm biên chế nên phải trầy trật mãi anh Dũng mới xin làm chân kế toán cho một công ty tư nhân

Công ty nơi anh Dũng làm việc chỉ độ 15 người, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Trong cảm quan ban đầu của anh Dũng, chị ta là một người có học thức, rất xinh đẹp và dịu dàng. Chị ta cũng tự giới thiệu về bản thân mình là đã có chồng và 2 đứa con gái.

Đi làm một thời gian anh Dũng được biết chồng của sếp cũng là một giám đốc của công ty lớn trong nghành truyền thông. Rồi anh cũng nghe khá nhiều lời đồn thổi không hay về vị sếp nữ xinh đẹp kia. Có anh làm cùng phòng còn nháy mắt tinh nghịch bảo anh Dũng hãy cẩn thận. Anh thấy thật buồn cười vì mình là đàn ông sao phải "đề phòng" với một người đàn bà?

Ảnh minh họa: Internet

Vì là nhân viên kế toán nên anh Dũng thường xuyên có việc phải vào phòng sếp để xin chữ ký. Mỗi lần vào sếp luôn niềm nở, tỏ vẻ rất quan tâm đến anh.

Ngày thứ Thứ Bảy, Chủ nhật biết anh hay lên công ty làm thêm việc nên sếp cũng viện cớ lý do công việc để lên làm cùng. Sếp thường chủ động rủ anh đi ăn, tâm sự chuyện gia đình. Có lần sếp còn gục vào anh khóc lóc vì chồng đối xử tệ bạc.

Một hôm, chị gọi điện bảo anh Dũng đi cùng chị đến muột buổi tiệc chiêu đãi khách, anh thấy lạ vì anh là kế toán chứ không làm ở bộ phận marketting thì chị cười bảo "Đi cùng chị cho có kinh nghiệm, sẽ tốt cho sự nghiệp sau này của em"

Buổi chiêu đãi đó sếp bị say bắt buộc anh Dũng phải đưa về nhà. Người chị mềm nhũn ra như kiểu bị bất tỉnh khiến anh sợ vô cùng, không dám bỏ về. Lúc đến cửa nhà sếp, anh định gọi cho 1 bạn nữ trong phòng đến nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý chị gạt tay làm điện thoại của anh rơi tung tóe từng mảnh trên nền nhà.

Lúc đưa được sếp vào trong nhà thì chị ta bỗng tỉnh táo hẳn. Thậm chí chị còn tự tay đi khóa cửa. Thấy sếp như thế anh Dũng định về ngay nhưng lại bị chị giữ lại ngồi uống nước vì "chẳng mấy khi đến nhà".

Anh Dũng ngồi ở phòng khách cố ráp lại cái điện thoại bị hỏng của mình thì sếp bất ngờ xuất hiện với bộ váy ngủ không thể mỏng hơn. Chị ta ngồi pha trà ngay sát anh và cố tình cúi thấp đến mức anh Dũng có thể nhìn không thiếu 1 bộ phận nào trên người chị.

Anh luống cuống xin phép về ngay. Nhưng khi vừa chạy ra cầm tay nắm cửa, sếp đã nhào tới ôm cứng anh từ đằng sau, chị hổn hển nói đã thích anh ngay từ lần đầu tiên rồi. Chỉ cần anh Dũng chấp nhận chị thì chị có thể giúp anh tất cả mọi thứ. Chị không cần anh bỏ người yêu, chỉ cần anh đồng ý "yêu" chị... Anh càng cố giằng ra thì sếp càng ôm chặt lấy anh, thậm chí tay chị ta còn sờ soạng khắp nơi, kéo cả... phéc mơ tuya quần anh xuống.

Quả thật trong lúc ăn tiệc chiêu đãi anh Dũng cũng đã uống không ít rượu, nhưng may sao lúc đó nghĩ đến người yêu mình, anh vẫn giữ được chút bình tĩnh cuối cùng để đẩy sếp ra, mở cửa và phóng xe về nhà.

"Việc đầu tiên khi về nhà của tôi là viết mail xin nghỉ phép. Tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn không biết khi đi làm sẽ phải đối diện với sếp như thế nào. Dù đi làm tiếp hay không thì tôi vẫn thấy mình có vẻ vừa hèn vừa nhục. Chưa bao giờ tôi sợ và cảm thấy "bó tay" với phụ nữ như lúc này...", anh Dũng khổ sở giãi bày.