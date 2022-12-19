Chồng và cô em họ cứ dính nhau như sam, đỉnh điểm một hôm không thể ngờ chồng dám làm 'chuyện ấy' với cô ta ngay khi tôi đang ở phòng bên cạnh

Em ấy trong Nam ra Hà Nội học, ở nhà chồng tôi, anh em khá thân thiện, anh cũng chiều con bé lắm vì nhà chẳng có em gái.

Tôi là gái tỉnh lẻ, lấy chồng Hà Nội, gia đình hai bên đều có điều kiện nhưng vì anh là con một thế nên tôi chấp nhận cảnh sống chung với mẹ chồng. Cũng chẳng sao vì tôi nghĩ mình tốt với họ thì tất nhiên mình sẽ nhận lại điều tốt đẹp. Cha mẹ chồng tôi rất may là dễ tính chẳng hề xét nét hay chê bai cũng như từ đầu chẳng hề phản đổi chuyện tôi là gái quê cả. Thế nên ấn tượng ban đầu của tôi về nhà chồng khá thoải mái và dễ chịu. Anh là người tình cảm, dễ gần và biết cách quan tâm người khác nên cha mẹ tôi cũng vô cùng hài lòng. Tính là ở quê nhưng bố tôi buôn gỗ nên gia đình khá giả lại có mỗi 2 anh em nên từ nhỏ tôi được cưng chiều như công chúa.

Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng từ khi xác định làm dâu tôi chăm chỉ học hỏi cách nấu ăn làm bánh, cách sống chung với mọi thành viên trong nhà, nên chưa từng làm mất lòng bất cứ ai. Mọi chuyện khá suôn sẻ cho tới khi cô em họ của chồng xuất hiện. Em ấy trong Nam ra Hà Nội học, ở nhà chồng tôi, anh em khá thân thiện, anh cũng chiều con bé lắm vì nhà chẳng có em gái. Lúc đầu không sao biết cô này cũng dễ tính, thoải mái và sống thoáng nên tôi nghĩ xem như mình có thêm em vậy càng vui.

Nhưng chẳng thể ngờ cô ấy ham chơi lại đi tối ngày, hễ ở nhà là dính lấy chồng tôi như sam, đi đâu cũng đòi chồng tôi đưa đi, luôn viện cớ không biết đường không quen này nọ. Tôi dần cảm thấy khó chịu vô cùng. Nói thì chồng tôi bảo em ấy còn nhỏ mới ra chưa biết đường nên phải thế này thế kia... từ đó tôi đã có ác cảm, bức xúc hơn cô ta luôn thích nằm lên đùi chồng tôi luôn ôm vai bá cổ đủ thứ, có khi còn chạy thẳng vào phòng hai vợ chồng mà chẳng thèm gõ cửa. Ảnh minh họa: Internet Tôi tỏ ra khó chịu thì chồng tôi lại gạt đi như mọi lần, đỉnh điểm là hôm ấy tôi vô tình thấy chồng tôi nằm xuống chân (cô ta mặc quần sóc rất ngắn) để cô em họ ấy nhổ tóc sâu. Tôi đi vào mà họ tỏ ra chẳng có gì - nhưng không thể kiềm chế gọi chồng về phòng tôi và anh đã cãi nhau 1 trận lớn. Tới nay đã 3 ngày anh vẫn chẳng thay đổi, chẳng nhẹ nhàng nhắc cô em họ cái tội vô tư quá, còn tôi thì không thể chấp nhận được như vậy nhưng chưa biết nói thế nào - giờ tôi phải làm sao đây?

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