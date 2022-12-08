Chồng tệ bạc, tôi phải lòng ông xã của sếp, sau đêm ân ái đê mê anh đưa tôi về nhà rồi làm một cử chỉ ngọt ngào khiến tôi quên mất mình đã lập gia đình

Chồng của giám đốc công ty tôi hơn tôi 6 tuổi, anh ấy rất phong độ và cuốn hút. Mỗi khi thấy anh ấy bước vào công ty, cả đám nhân viên nữ ai nấy cũng đều trầm trồ. Tác phong lịch lãm, chuẩn đàn ông. Qua làm việc, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, tôi coi anh như một người thầy, một thần tượng thực sự của tôi.

Chồng của sếp tôi cả công ty ai cũng biết, bởi anh ấy thường xuyên đến công ty để phụ giúp sự phát triển của vợ, anh ấy cũng rất nhiệt tình để chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cánh nhân viên trong đó có tôi.

Những dịp công ty tổ chức sự kiện là buổi tiệc hay đi chơi dã ngoại, anh ấy đều góp mặt và sôi nổi. Hát hay, ngoại giao giỏi... Những dịp đó, tôi và anh ấy chỉ có vài câu hỏi han ngắn gọn, nhưng với tôi, điều đó rất ấn tượng. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, sếp của mình thật có phúc khi có người chồng tuyệt vời như vậy. Trong tôi, một niềm ngưỡng mộ cứ ngày một lớn dần nơi anh ấy.

Dù tôi chỉ là nhân viên nhưng mỗi lần làm việc với tôi, chồng của sếp tôi rất ân cần, chu đáo, không có khoảng cách giữa ông chủ và nhân viên. Anh ấy hài hước, thông minh nhưng cũng rất thẳng thắn, tôi có những điểm chưa hợp lý cũng được anh ấy chỉ ra và giúp tôi hoàn thiện bản thân của mình trong công việc.

Cho đến một ngày, vợ chồng tôi xích mích, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt chồng tôi vô lý chửi mắng tôi, rồi sau đó đùng đùng xin đi chuyến khảo sát cả tháng của công ty. Tôi buồn và thất vọng, tại sao chồng mình lại có thể vô tâm với vợ con, bỏ đi biền biệt cả tháng.

Giữa lúc bị chồng hắt hủi thì chồng của chị sếp lại có động thái quan tâm, chia sẻ rất nhiều với tôi. Tôi cũng chia sẻ chuyện gia đình với anh ấy. Từ đó ngày nào anh ấy cũng lén gọi điện hỏi han, động viên tôi. Anh ấy lo cho sức khỏe của tôi, lo tôi bị suy sụp… Anh ấy làm tôi cảm động.

Trong một lần tan làm thì trời mưa, tôi không gọi được taxi để đi về nhà, giữa lúc loay hoay trú mưa dưới gốc cây thì xe của anh ấy đi đến và dừng lại. Anh đã mời tôi lên xe để đưa về nhà, tôi nói không cần nhưng anh nói rằng cũng tiện đường nên cho đi nhờ thôi. Tôi lên xe mà lòng thấy ấm áp. Trên đường đi, những lời hỏi han ân cần của anh ấy lại khiến tôi rung động.

Bất ngờ anh ấy nói lời xin lỗi tôi, rằng đã thích tôi từ lâu, nay mới có cơ hội để bộc bạch. Tôi bật khóc, tôi nghĩ về chồng, nghĩ về tình cảm trong tôi cũng đã có với anh ấy. Khi anh ấy cầm tay tôi, tôi cũng không thể kìm chế được lòng mình. Tôi đáp lời: "Em luôn coi anh là thần tượng, em cũng thích anh".

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Tối hôm đó, tôi đã phản bội chồng để chìm đắm trong men say tình ái với chồng của sếp. Lúc đưa tôi về nhà, tôi cũng đã hôn anh ấy một nụ hôn ngọt ngào tiễn biệt, tôi với anh rằng không muốn làm hai gia đình tan nát, nên sau này sẽ không gặp riêng nhau. Hãy để ngày hôm nay thành kỷ niệm, tình yêu giữ ở trong lòng.

Bây giờ, vợ chồng tôi cũng đã làm lành với nhau và sống trong hòa bình. Tôi cũng thường xuyên nhận được những lời hỏi han, động viên của chồng sếp, nhưng không đi quá giới hạn thêm lần nào. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến anh ấy, thấy trong lòng nhẹ nhõm và bình an. Giữa lúc cô đơn nhất tôi lại có anh ấy để tiếp thêm sức mạnh. Tôi thầm cảm ơn anh ấy và sẽ giữ làm bí mật của riêng tôi.

Tôi cũng không thể định nghĩa được về thứ tình cảm đó, nhưng nó rất thật, mỗi lúc nhớ về giây phút đó lòng tôi lại dâng tràn cảm xúc, cứ như thể mới ngày hôm qua… Không biết thứ tình cảm ngoài luồng của tôi có tội lỗi không?